X에서 하나 더 늘렸다, 대통령 유튜브로 '직접 소통' 강화

이재명 대통령이 유튜브 방송에도 출격한다. 기자회견이나 현장 간담회, SNS 등 지금껏 대통령이 활용했던 소통 방식에 유튜브를 더한 것. 이를 통해 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하겠다고 청와대는 밝혔다. 프로그램 제목은 '대통령의 와이(Y)', 첫 방송은 5일 밤 9시다.
성기홍 청와대 홍보소통수석은 4일 "대통령은 취임 후 그동안 여러 계기를 통해 청와대 출입 기자단과의 기자회견 또는 기자간담회를 23회 가진 바 있고 SNS를 통해서 일상적으로 국민과 소통을 해 왔다"면서 이를 알렸다.
"Y는 유튜브 영문 단어의 첫 머릿글자이다. 트위터인 X를 통한 소통에 더해서 유튜브 Y를 매개로 국민과 더욱 다양하고 깊이 있게 소통하겠다는 의미를 담았다. 또 Y는 이유, 왜를 뜻하는 영어 단어 WHY를 의미하기도 한다. 대통령의 생각과 국정 운영에 대한 이유를 충분하게 설명한다는 취지도 반영하고 있다."
일단 '라이브'가 아닌 녹화방송으로 진행될 예정이다. 성 수석은 이날 오전 첫 방송 녹화를 마쳤다고 설명했다. 또 "첫 방송에는 대통령의 소통 철학에 대한 내용이 많이 담겨 있다"며 "앞으로 현안에 대한 답변, 정책에 대한 설명을 담을 예정이며 대통령의 SNS 채널에 올라온 국민 댓글에 직접 답변도 할 것"이라고 말했다.
특히 "유튜브 플랫폼의 특징을 고려해 대통령은 연설이나 공식 회의 석상과는 달리 편안한 분위기에서 국민의 언어로 최대한 진솔하게 의견을 표현하고 국민의 질문에 답변할 것"이라고 전했다.
참고로 이 대통령은 지난달 19일 청와대 출입기자단과의 깜짝 간담회 때 SNS 소통에 대한 질문을 받고 "트위터(X)가 좋은 것만은 아니다. 너무 감성이 없고 날카롭다. 활자체라 한계가 있다. 가급적 직접 얼굴을 보고 소통하는 방식을 연구 중"이라 한 바 있다.
방송 분량은 30분 정도로 유튜브 채널 <KTV이매진>과 <이재명TV>를 통해 송출된다. 성 수석은 "순방과 같은 부득이한 사정이 아니라면 당분간 2주에서 3주 간격으로 유튜브를 통해 정기적인 소통을 이어갈 것"이라 했다.
언론보도나 X로는 부족? 현안 및 정책 대한 '직접 설명 강화'로 풀이돼
이 대통령이 직접 정기적으로 출연하는 유튜브 프로그램을 지금 띄운 배경에는, 언론 보도나 SNS를 통한 현안 및 정책 설명에 한계가 있다는 내부 판단에 따른 것으로 보인다. 특히 이 대통령은 최근 중대범죄수사청장 국무회의 배석 논란, 다문화가족 우대제도 검토 지시, 서울 주택 가격 하락 동향 등 여러 현안과 관련 보도에 대해 X를 통해 직접 반박하거나 설명한 바 있다.
청와대 고위 관계자는 '유튜브 프로그램 제작 아이디어를 대통령이 제안했나, 아니면 참모들이 제안했나'는 질문에 "이심전심"이라고 답했다. 구체적으론 "(대통령은) 어떻게 하면 국민들에게 본인 정책의 진정성과 메시지를 (효과적으로) 전달할 수 있을까 항상 고민하는 분"이라며 "비서실은 참모 입장에서 대통령의 메시지를 증폭시킬 수 있는 방안을 고민하는 것"이라고 설명했다.
그는 또 "2~3주마다 한 번씩 방송하기 때문에 국민들이 대통령의 목소리를 듣고 싶어 하는 현안들이 있을 것"이라며 "그런 현안들도 (방송의)어젠다에 올리고 대통령께서 역점을 두고 있는 정책들에 대해서도 의제로 올려서 얘기할 수 있을 것"이라고 했다.
'관련 질문을 어떻게 선정하고 취합, 검토할 것이냐'는 취지의 질문에는 "'용비어천가'식으로 묻지 않고 비판적인 관점의 질문을 제대로 하는지를 기자 분들이 직접 검증하고 사후적으로 의견을 주시라"면서 관련 의견들을 다음 방송에 반영할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.
해당 방송을 향후 라이브 방송으로 전환할 가능성도 열어뒀다. 청와대 고위 관계자는 "(첫 녹화분에 대해서도) 사실 크게 편집이 이뤄지지 않을 것으로 생각한다"라며 "라이브도 가는 것도 하나의 검토 대상"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 시간과 여러 스케줄 등을 감안해 앞으로 (소통 방법을) 확장하고 다양화할 수 있도록 검토할 것"이라고 말했다.