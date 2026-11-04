X에서 하나 더 늘렸다, 대통령 유튜브로 '직접 소통' 강화

큰사진보기 ▲청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 촬영 장면을 4일 공개했다. ⓒ 청와대 관련사진보기

"Y는 유튜브 영문 단어의 첫 머릿글자이다. 트위터인 X를 통한 소통에 더해서 유튜브 Y를 매개로 국민과 더욱 다양하고 깊이 있게 소통하겠다는 의미를 담았다. 또 Y는 이유, 왜를 뜻하는 영어 단어 WHY를 의미하기도 한다. 대통령의 생각과 국정 운영에 대한 이유를 충분하게 설명한다는 취지도 반영하고 있다."

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큰사진보기 ▲성기홍 청와대 홍보소통수석이 4일 청와대에서 이재명 대통령 유튜브 신설 관련 소식을 전하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기