'방부제 덩어리'라는 억울한 누명, 통조림의 진짜 얼굴

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큰사진보기 ▲마트 진열대엔 수많은 종류의 통조림들이 진열되어 있고, 찾는 사람들도 많다. ⓒ 이민호 관련사진보기

필자 소개

호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 레스토랑 주방을 지키다 보면, 서양 셰프들이 생각 이상으로 자주, 그리고 당당하게 사용하는 식재료 중 하나가 바로 '통조림(Canned Food)'이다. 주방에서는 파스타나 수프의 깊은 맛을 내기 위해 이탈리아산 홀토마토 통조림을 쓰고, 샐러드나 디저트, 샌드위치 속재료로 각종 콩이나 과일 통조림을 훌륭하게 활용한다.한국으로 눈을 돌려봐도 마트 매대에서 통조림 코너는 늘 정겹다. 국민 식재료인 참치캔부터 골뱅이, 햄(스팸), 옥수수 콘, 황도, 꽁치까지 종류가 수없이 많다. 바쁜 현대인이나 자취생, 캠핑을 즐기는 분들에게 통조림은 영혼의 단짝과도 같은 존재다. 하지만 많은 분들과 이야기해 보면 여전히 "통조림은 방부제가 듬뿍 들어간 몸에 안 좋은 음식 아니냐", "캔 국물은 찝찝해서 무조건 다 버려야 한다"라는 오해와 불안감을 가지고 계신다.사실 통조림은 알고 보면 200년 전 전쟁터에서 식량을 오랫동안 안전하게 보존하기 위해 만들어진 과학적인 발명품이다. 방부제에 대한 오해를 풀고, 마트에서 똑똑하게 골라 주방에서 근사하게 활용하는 실전 팁을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.결론부터 말하자면 통조림에는 방부제(보존제)가 단 한 방울도 들어가지 않는다. 통조림의 보존 원리는 아주 정직하다. 신선한 재료를 캔에 담아 공기를 제거한 뒤 완전히 밀봉하고 고온·고압으로 멸균 처리하여 속 안의 균을 완전히 없애는 방식이다. 공기와 균이 차단되어 있기 때문에 방부제 없이도 유통기한이 3~5년씩 유지되는 것이다. 오히려 수확 직후나 잡은 직후 현장에서 바로 가공되기 때문에, 어설프게 오래 방치된 생물 재료보다 영양소 파괴가 적은 경우도 많다.참치캔 속 기름은 참치 자체에서 나온 기름이 아니라 카놀라유나 포도씨유 같은 식물성 기름이다. 찌개나 볶음밥을 할 때 이 기름을 함께 넣으면 참치 고유의 감칠맛이 국물에 녹아들어 풍미가 훨씬 살아난다. 다만 칼로리를 줄이고 싶거나 깔끔한 샐러드를 원할 때는 체에 걸러 사용하면 된다.마트에서 파는 생토마토로 파스타 소스를 만들면 떫고 묽은 맛이 나기 쉽다. 서양 셰프들은 완숙 상태에서 바로 가공된 '홀토마토(Whole Tomatoes)통조림'을 쓴다. 생토마토보다 라이코펜 성분도 풍부하고, 으깨어 살짝만 끓여도 깊고 진한 이탈리아 레스토랑 소스 맛을 완성할 수 있다.골뱅이나 꽁치, 고등어 통조림은 이미 고온에서 뼈까지 부드럽게 익혀진 상태다. 꽁치조림을 할 때 생물 생선처럼 오래 졸일 필요 없이 양념장과 채소를 넣고 국물이 자작해질 정도로만 살짝 끓여내면 비린내 없이 정갈한 조림이 완성된다. 캔 속 국물에는 육수의 감칠맛이 녹아있어 찌개 베이스로 반 컵 정도 활용하면 깊은 맛을 더해준다.샐러드나 콘치즈용으로 많이 쓰이는 옥수수캔은 개봉 후 체에 바쳐 물기를 빼준 뒤, 기름 없는 팬에 1~2분간 살짝 볶아 수분을 날려보자. 수분이 날아가며 옥수수의 단맛과 고소함이 2배로 폭발한다.마트에서 통조림을 고를 때 겉면이 심하게 찌그러졌거나 뚜껑이 팽팽하게 부풀어 오른 것은 피해야 한다. 내부 코팅이 손상되어 캔 성분이 용출되었거나, 미세한 균열로 균이 침입해 가스가 차올랐을 가능성이 있기 때문이다.가장 많이 하는 실수 중 하나가 먹다 남은 통조림을 캔 그대로 뚜껑만 덮어 냉장고에 넣는 것이다. 공기와 접촉한 캔 단면이 부식되어 쇠 맛이 배거나 캔 성분이 음식으로 들어갈 수 있다. 남은 음식은 반드시 밀폐용기(유리나 플라스틱)에 옮겨 보관하고 2~3일 내에 소진해야 한다.통조림 가열 멸균 과정에서 아주 미량의 '퓨란(Furan)'이라는 휘발성 물질이 생길 수 있다. 하지만 걱정할 필요는 없다. 캔을 딴 뒤 바로 먹지 않고 5분 정도 뚜껑을 열어두면 공기 중으로 자연스럽게 날아가므로 안심하고 즐길 수 있다.지치고 고단한 하루 끝, 찬장에서 툭 꺼내어 딴 참치캔 하나나 옥수수캔 한 통은 때로는 그 어떤 거창한 요리보다 빠르게 우리의 허기를 달래주고 따뜻한 한 끼를 완성해 준다. 오늘 저녁, 찬장 구석에 모셔두었던 토마토캔이나 참치캔 하나를 꺼내어보자. 따뜻한 밥 위에 얹어 쓱쓱 비벼 먹거나 보글보글 찌개를 끓여내는 소소한 시간. 방부제라는 오해를 벗어던진 정직한 통조림 한 캔이 우리의 바쁜 일상에 든든하고 다정한 온기를 채워줄 것이다.