장윤기 수사 경찰관 "사건 은폐 아냐...경솔했다"

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'장윤기 여고생 살해 사건' 봐주기 수사 혐의로 기소된 광주광산경찰서 경찰관이 재판에서 수사 축소·은폐는 물론 증거인멸을 돕거나 공무상 비밀을 누설하지 않았다고 주장했다. 자신의 행동에 대해서는 "경솔했다"고 밝혔다.
광주지법 형사12단독 이승연 부장판사는 4일 증거인멸교사·증거인멸방조·증거은닉방조·공무상비밀누설 등 혐의로 구속 기소된 전 광산경찰서 형사과 수사팀장 박아무개(57) 경감과 불구속 기소된 같은 팀 김아무개(41) 경사에 대한 네 번째 공판기일을 열었다.
박 경감과 김 경사는 지난 5월 5일 발생한 여고생 살인 사건 수사 과정에서 장윤기의 부친인 현직 경찰관(경감)에게 범행에 사용된 차량의 위치와 집 주소·비밀번호를 알려 증거 은닉과 인멸을 도운 혐의 등으로 기소됐다.
이날 공판에서 김 경사는 검찰의 증인 신문을 통해 수사 초기 케이블타이와 리얼돌을 장윤기의 성적 목적을 입증할 주요 증거라고 인식하지 못했다고 밝혔다.
그는 "모두가 범행 흉기를 찾기 위해 분주하게 움직였다"며 "리얼돌이나 케이블타이를 압수할 증거물로 생각하지 못했고 압수하라는 지시도 없었다"고 말했다.
장윤기 집에서 리얼돌을 봤을 때 처음 든 생각을 묻는 검사의 질문에는 "당황스럽고 놀랐다. 사이코패스처럼 일반적인 사람에서 벗어난 정신 이상자라고 의심했다"라며 "당시에는 범죄에 이용하기 위한 것이라는 생각을 못 했다"고 답했다.
현직 경찰관인 장윤기의 부친에게 현장 감식 여부 등 수사 정보를 알려주고, 주요 증거를 확보하지 못한 상황에서 범행에 사용한 장윤기의 차량과 집 주소를 넘겨준 것에 대해서는 "특혜를 준 게 아니다"라고 반박했다.
김 경사는 "현장 감식을 마쳤기 때문에 압수할 물건은 다 압수했다고 생각했다"며 "경찰관이 아닌 일반인이라도, 피의자 보호자에게 절차상 가능한 내용은 알려줄 수 있다고 생각한다. 특혜를 주거나 비밀을 알려준다는 인식 자체가 없었다"고 말했다.
이어 "장윤기 사건 수사 축소·은폐를 위해 어떠한 행동도 하지 않았다"며 "당시 경황이 없어 장윤기 부친이 물어보니 단순하게 생각하고 대답했던 것 같다. 경솔한 행동이었다"고 주장했다.
수사팀장도 "실수 자책하고 있어...증거 은폐·은닉 등 의도 없어"
당시 수사(형사)팀장이었던 박 경감도 리얼돌을 압수하지 않아 장윤기 부친이 폐기하도록 한 것에 대해 "사후적 판단이지만, 실수했다고 생각한다"면서도 "의도한 것은 아니다"라고 반박했다.
그는 "훼손된 2개의 리얼돌을 보고, 사이코패스라고 생각했다. 베트남 여성의 성폭행 고소 사실도 전혀 모르던 상황이었다. 왜곡된 성의식이나 성범죄 가능성을 생각조차 못했다. 사건 초창기라 깊게 생각할 겨를이 없었다"고 말했다.
케이블타이와 관련해서도 "은폐할 의도가 전혀 없었다"며 "팀원에게 '케이블타이에 대해 말도 꺼내지 말라'고 한 적도 없다"고 밝혔다.
국과수의 감식 회신을 받기 전 현장 증거물을 장윤기 부친에게 인계한 것이 증거인멸이나 증거은닉을 용인한 것 아니냐는 검사의 질문에는 "당시에는 절차에 따라 진행했다고 생각했는데, 실수했다. 자책을 많이 하고 있다"고 답했다.
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