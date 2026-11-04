청주 분평동·제주 봉개동, '자매 마을'이 일군 탄소중립 축제 연대

큰사진보기 ▲청주와 제주를 잇는 14년 지기 ‘자매 마을’이 일회용품 없는 친환경 축제를 매개로 끈끈한 교류를 이어가고 있어 눈길을 끌고 있다. 이택기(사진 왼쪽) 전 분평동주민자치위원장이 제주 봉개동 축제현장을 찾아 '일회용기 없는 제주 아우름 봉개 오름축제'를 홍보하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 아우름 봉개 오름 축제 모습 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제주 봉개동 '아우름 봉개 오름축제' 에선 일회용품을 사용하지 않는다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 아우름봉개 오름축제. 음식물을 다회용기에 담아 추짐들에게 제공한다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲청주시 분평동 원마루축제에서도 일회용품을 사용하지 않는다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주와 제주를 잇는 14년 지기 '자매 마을'이 일회용품 없는 친환경 축제를 매개로 끈끈한 교류를 이어가고 있어 눈길을 끌고 있다.충북 청주시 서원구 분평동과 제주시 봉개동(주민자치위원장 정영길)은 오랜 기간 상생 발전을 도모해 온 자매결연 마을이다.두 마을은 매년 각 지역의 대표 축제인 '원마루 축제'(청주 분평동)와 '아우름봉개 오름축제'(제주 봉개동)를 성공적으로 개최해 오고 있다.특히 올해는 두 축제 모두 '일회용품 없는 저탄소 친환경 축제'라는 지속 가능한 가치를 전면에 내걸며 환경을 지키는 대안적 축제의 모델을 제시했다는 평가를 받고 있다..친환경 연대의 중심에는 '일회용품 없는 축제 전도사'를 자처한 이택기 전 분평동 주민자치위원장 열정적인 노력이 있었다.앞서 지난 달 17일 청주 분평동 원마루공원에서 열린 '제16회 원마루축제'는 3000여 명이 넘는 관람객이 참여해 대성황을 이뤘다.2000명이 넘는 주민에게 비빔밥과 떡 등의 식사가 무료로 제공되는 대규모 먹거리 장터가 열렸지만, 일회용 식기 대신 식판, 컵, 수저 등 총 1만6400여 개의 다회용기를 전면 도입했다.그 결과 축제가 끝난 후 발생한 쓰레기는 고작 50ℓ 종량제 봉투 11개에 불과해 행정 당국과 학계에 큰 신선함을 안겼다.당시 이 뜻깊은 현장에는 자매 마을인 제주 봉개동 주민자치위원회 관계자들이 직접 청주를 찾아 축제를 참관했다.봉개동 방문단은 대규모 인파 속에서도 쓰레기 없이 깔끔하게 운영되는 원마루축제의 다회용기 시스템과 저탄소 운영 체계를 현장에서 꼼꼼히 벤치마킹했다.지난 10월 31일부터 11월 1일까지 이틀간 제주시 봉개동 여가문화공원 일대에서 열린 '아우름봉개 오름축제' 역시 철저한 '일회용품 없는 축제'로 기획·운영됐다.먹거리 부스에 다회용기를 전격 도입하고 플로깅(조깅하며 쓰레기 줍기) 프로그램을 연계하여 청정 제주의 자연을 지키는 제로 웨이스트(Zero-Waste) 축제를 완성해 냈다.이번 제주 축제에는 청주 분평동 이택기 전 주민자치위원회 회장이 직접 참석해 자리를 빛냈다.이택기 전 회장은 양 마을의 동맹과 친환경 축제 노하우를 공유하며 자매 마을 간의 우정을 한층 더 공고히 다졌다.이 회장은 "원마루축제에 이어 아우름봉개 오름축제까지 일회용품 없는 청정 축제로 성료되어 깊은 보람을 느낀다"라며 "앞으로도 두 마을이 환경 보호와 지역 상생의 동반자로서 걸어갈 길에 홍보대사 역할을 아끼지 않겠다"라고 소회를 밝혔다.바다를 사이에 둔 청주 분평동과 제주 봉개동. 일회용품을 없애고 지구를 살리겠다는 두 마을의 초록빛 연대가 전국 지방자치단체와 지역 축제에 진정한 '상생과 혁신'이 무엇인지 몸소 보여주고 있다.