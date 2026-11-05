한국 대기업은 왜 중국산 나트륨배터리를 직접 시험하기 시작했나

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'한국 배터리가 중국을 이길 수 있는가?'

'한국 기업은 새로운 배터리 기술을 얼마나 빨리 검증하고, 새로운 시장을 만들어낼 수 있는가?'

한국 배터리 산업의 위기를 이야기할 때 우리는 흔히 중국과의 기술 격차와 가격 경쟁력을 먼저 언급한다. 그러나 지금 한국 기업에 더 중요한 질문은 따로 있다. 새로운 배터리 기술이 등장했을 때 한국 기업은 얼마나 빠르게 이를 검증하고, 실제 시장에 적용할 수 있는가?최근 국내 배터리 산업에서 주목할 만한 움직임이 나타나고 있다. 한국의 한 대기업 연구소가 중국산 나트륨이온배터리(SIB) 셀과 팩을 직접 구매해 국내에서 시험하고 있는 것이다. 검토 대상은 전기자동차용 배터리가 아니다. 기존 납축전지를 사용하는 시동용 배터리팩을 SIB로 대체할 수 있는지 확인하는 작업이다.이는 한국 기업들이 배터리 기술을 바라보는 관점이 달라지고 있음을 보여주는 사례다. 특정 배터리 기술의 우열을 따지는 데 그치지 않고, 기존 시장에서 새로운 기술의 적용 가능성을 직접 확인하기 시작했다는 점에서 의미가 있다.다만 이 사례는 내가 업무상 접한 산업 현장에 관한 것이다. 나는 중국 SIB 기업의 한국 대표로 활동하고 있어 관련 산업과 사업적 이해관계가 있다. 이 사실을 독자에게 먼저 밝힌다. 따라서 이 글에서는 특정 기업이나 제품의 성능을 평가하거나 추천하지 않고, 국내 기업의 기술 검증 움직임이 한국 배터리 산업에 던지는 의미를 분석하고자 한다.새로운 배터리 기술을 실제 제품에 적용하려면 상당한 검증 과정이 필요하다. 기존에 사용하던 배터리에는 이미 검증된 공급망과 제품 설계, 생산체계가 있다. 안전규정과 품질기준, 구매절차도 정착돼 있다. 새로운 배터리를 도입하려면 이러한 조건을 다시 확인해야 한다.특히 배터리는 셀의 성능만으로 판단할 수 없다. 팩 설계와 배터리관리시스템(BMS), 충방전 특성, 온도별 성능, 안전성, 장기 수명 등을 종합적으로 검증해야 한다. 기존 제품과의 전기적·기계적 호환성도 중요하다. 그런 점에서 국내 대기업 연구소가 중국산 SIB 셀과 팩을 직접 구매해 시험한다는 사실은 주목할 만하다. 기술자료를 검토하는 것과 실제 제품을 구매해 시험하는 것은 다르다. 후자는 구체적인 적용 가능성을 확인하기 위한 기술적 검증 단계로 볼 수 있기 때문이다.다만 시험을 시작했다는 사실이 상용화나 공급계약을 의미하는 것은 아니다. 시험 결과와 경제성, 안전성 평가 등을 거쳐야 실제 제품에 적용할 수 있다. 이러한 구분은 중요하다. 기술 검토와 제품 개발, 양산 적용은 서로 다른 단계이기 때문이다.여기서 흥미로운 질문이 생긴다. 왜 새로운 배터리 기술을 전기자동차가 아니라 납축전지 대체 시장에서 먼저 검토하는 것일까? 납축전지는 자동차 시동용 배터리뿐 아니라 UPS, 통신기지국, 산업용 전원, 비상전원 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 이러한 시장에서는 반드시 가장 높은 에너지밀도가 필요한 것은 아니다. 가격과 안전성, 수명, 충방전 특성, 저온 성능, 유지관리 비용과 공급 안정성 등이 함께 고려된다.SIB는 LiB(리튬이온 배터리)와 비교해 에너지밀도 측면에서 불리한 부분이 있다. 따라서 모든 LiB를 대체할 수 있는 기술이라고 주장하는 것은 적절하지 않다. 그러나 배터리의 경쟁력은 에너지밀도 하나로 결정되지 않는다. 특정 용도에서는 초기 구매가격보다 전체 사용기간의 비용이 더 중요할 수 있다. 배터리 교체주기와 충방전 효율, 유지관리 비용, 실제 사용환경에서의 수명이 경제성을 결정하기 때문이다.따라서 SIB가 납축전지를 대체할 수 있는지는 단순한 셀 가격 비교만으로 판단할 수 없다. 동일한 사용 조건에서 실제 성능과 수명을 비교하고, 팩과 시스템을 포함한 전체 비용을 분석해야 한다. 이번 국내 연구소의 시험은 이러한 가능성을 확인하기 위한 과정이라는 점에서 의미가 있다.한국 배터리 산업이 다시 생각해야 할 부분은 시장을 바라보는 관점이다. 가장 성능이 좋은 배터리 하나가 모든 시장을 차지하는 것은 아니다. 전기자동차와 ESS(에너지 저장 장치), 드론, 통신기지국, 산업용 백업전원은 각각 요구하는 성능과 가격 조건이 다르다.자동차용 배터리에서는 주행거리와 출력, 충전속도가 중요할 수 있다. 반면 통신기지국이나 UPS(무정전 전원장치)에서는 장시간 안정적인 전력 공급과 유지관리 비용이 더 중요한 판단 기준이 될 수 있다. 배터리 기술은 각각의 시장이 요구하는 조건에 맞춰 평가해야 한다.NCM(리튬이온 2차전지의 한 종류)과 LFP(리튬 인산철 배터리), SIB는 서로 경쟁하는 측면도 있지만, 각 기술이 적합한 시장과 사용 조건은 다르다. 한국 기업도 특정 화학물질 배터리의 우열을 논하는 데서 벗어나야 한다. 중요한 질문은 '어떤 배터리가 가장 좋은가'가 아니라 '어떤 시장에서 어떤 배터리가 가장 높은 경제성과 효율을 제공할 수 있는가'이다.SIB의 상용화 가능성을 이야기할 때는 장점과 한계를 함께 살펴봐야 한다. 나트륨은 리튬과 비교해 자원 측면에서 다른 공급망을 구축할 가능성이 있다. 특정 원재료의 가격 변동과 공급 집중에 대한 대응 수단이 될 수도 있다.그러나 나트륨이 풍부하다는 사실만으로 배터리 가격 경쟁력이 자동으로 확보되는 것은 아니다. 실제 제조원가에는 양극재와 음극재, 전해질, 분리막, 생산설비, 수율과 품질관리 비용 등이 모두 반영된다. 또한 에너지밀도와 충방전 효율, 저온 성능, 장기 수명, 안전성 등을 실제 제품 수준에서 검증해야 한다. 따라서 SIB가 LiB보다 무조건 저렴하거나 우수하다고 단정해서는 안 된다.기술의 가능성을 이야기하는 것과 시장에서 경쟁력을 입증하는 것은 전혀 다른 문제다. 결국 중요한 것은 실제 고객의 사용환경에서 시험하고, 장기간 축적된 데이터를 바탕으로 경제성을 판단하는 것이다.SIB의 적용 가능성을 검토할 때 납축전지 대체 시장만 볼 필요는 없다. UPS와 통신 백업전원, 산업용 전원 등으로 적용 가능성을 검토할 수 있으며, 장기적으로는 ESS 시장에서도 다양한 기술이 경쟁하게 될 것이다.특히 AI 데이터센터의 확산과 전력 수요 증가는 전력의 생산뿐 아니라 저장과 관리의 중요성을 높이고 있다. 태양광과 풍력 등 재생에너지는 발전량이 시간과 기상 조건에 따라 달라진다. 전력의 수요와 공급을 안정적으로 관리하기 위해 에너지저장장치의 역할도 중요해지고 있다. 다만 ESS는 배터리 셀 가격만으로 경제성을 판단할 수 없다. 전력변환장치(PCS), 에너지관리시스템(EMS), 설치비용, 운영비용, 충방전 효율과 수명을 종합적으로 고려해야 한다.여기서 한국 기업이 경쟁력을 확보할 수 있는 분야가 있다. 배터리 셀 제조뿐 아니라 팩 설계와 BMS, PCS, EMS, 시스템 통합과 운영 기술을 결합하는 것이다. 배터리를 판매하는 데서 나아가 에너지저장과 관리 서비스를 제공하는 EaaS(Energy as a Service) 모델도 장기적으로 검토할 수 있다. 물론 이러한 사업모델이 현실화되려면 금융구조와 전력시장 제도, 운영기술 등이 함께 발전해야 한다. 배터리 산업의 경쟁 무대가 셀 제조를 넘어 에너지 시스템과 서비스로 확대될 수 있다는 점에 주목해야 한다.한국 배터리 산업에는 세계적인 기업과 우수한 연구인력, 자동차와 전자, 전력산업의 경쟁력이 있다. 그러나 기술을 보유하는 것과 새로운 시장을 선점하는 것은 다르다. LFP 시장에서 한국 기업의 대응이 늦었다는 평가가 있는 것처럼, 새로운 배터리 기술이 등장할 때마다 시장이 충분히 성숙하기를 기다리는 방식으로는 경쟁력을 확보하기 어렵다. 기술이 완성될 때까지 기다리는 것이 아니라, 실제 고객과 함께 시험하고 적용 가능성을 확인하는 과정이 필요하다.이번 국내 대기업 연구소의 중국산 SIB 구매와 시험은 바로 이러한 관점에서 바라볼 필요가 있다. 중국산 배터리를 시험한다는 사실 자체가 중국 기술이 더 우수하다는 의미는 아니다. 또한 시험을 진행한다고 해서 해당 제품의 상용화가 결정된 것도 아니다. 그러나 국내 기업이 새로운 배터리 기술을 직접 구매해 검증하고, 기존 납축전지 시장에서 적용 가능성을 확인하기 시작했다는 점은 의미 있는 변화다.한국 기업은 특정 국가의 기술을 무조건 배척하거나 추종할 필요가 없다. 객관적인 시험과 검증을 통해 적합한 기술을 선택하고, 국내의 소재·부품·장비와 시스템 설계, 운영 역량을 결합해 새로운 부가가치를 만들어야 한다.우리는 그동안 물었다.이제는 질문을 바꿔야 한다.앞으로 배터리 산업의 경쟁력은 셀의 성능과 제조원가만으로 결정되지 않을 것이다. 새로운 기술을 먼저 발견하고, 실제 고객의 요구에 맞춰 검증하며, 제품과 서비스로 연결하는 능력이 중요해질 것이다.SIB가 모든 LiB를 대체하지는 않을 것이다. 그러나 납축전지 대체와 UPS, 통신 백업전원, ESS 등에서 새로운 가능성을 검토할 가치는 충분하다. 한국 기업이 이번에는 기술의 변화를 관망하는 데 그치지 않고, 직접 시험하고 시장을 만들어가는 적극적인 전략을 취하기를 기대한다.배터리 산업의 미래는 무엇을 만드느냐에만 달려 있지 않다. 새로운 기술을 어디에 적용하고, 어떤 고객의 문제를 해결하며, 지속 가능한 사업으로 발전시키느냐에 달려 있다.다음 7편에서는 배터리 산업의 경쟁 무대가 셀 제조를 넘어 에너지 플랫폼으로 이동하고 있다는 점을 살펴보고자 한다. 배터리 산업의 미래는 에너지를 어떻게 저장하고 관리하며 활용하느냐에 달려 있기 때문이다.정영동현, 이씨원㈜ 대표이사현, HiNa Battery Technology Co. 한국 대표소방산업공제조합 금융위원미쓰비시UFJ증권 서울지점신한은행 국제부·자금부한국투자증권 주식부·압구정지점연세대학교 경영학사강원대학교 공학석사강원대학교 공학박사과정(재료공학)