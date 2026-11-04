경북에도 국립의대… "아파도 먼 길 떠나는 현실 바뀔까"

큰사진보기 ▲오는 2030년 들어설 국립 경국대 의대 조감도. ⓒ 경상북도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이철우 경북도지사는 4일 국립 경국대 의대 설립이 확정되자 기자회견을 열고 환영했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북도 국립 의대가 들어설 예정지. ⓒ 경상북도 관련사진보기

경상북도 주민들의 숙원 사업인 국립 의대 유치가 결실을 보게 되자, 지역은 물론 여야 정치권에서도 환영하고 나섰다.정부는 4일 경북 안동에 있는 국립 경국대에 오는 2030년 개교를 목표로 의대를 신설한다고 밝혔다. 입학 정원은 40명 규모지만 2032년 이후 추가 정원을 배정하는 방안도 논의한다는 방침이다.경국대에 의대 신설이 확정되자 이철우 경북도지사와 경국대 총장, 안동시 부시장 등은 이날 오전 기자회견을 열고 "대구 경북이 분리된 이후 국립 의대와 상급종합병원이 없었던 경북에 45년 만에 의과 대학이 신설된다"며 "첨단바이오 의료 산업 발전이라는 핵심 기반이 마련됐다"고 환영했다.경북에 의대를 설립하려는 움직임은 지난 2013년 의대 신설 정책 연구, 설립 타당성 조사 연구 등으로 본격 추진되기 시작했다. 이후 범시도민 서명 운동, 임미애(더불어민주당)·김형동(국민의힘) 의원 주관 국회 토론회 등을 통해 정부와 국회에 지속적으로 건의해 왔다.이재명 정부 대선 공약 과제로 선정됐고, 이철우 도지사도 지속적인 공약을 통해 국립 의대 유치에 힘을 보탰다. 여기에 지역 정치권을 비롯한 의료계, 유림 단체, 시민 단체와의 연대와 도민의 성원이 더해져 2030년 의대 개교 목표를 달성했다.신설 의과 대학과 교육 병원은 총사업비 6300억 원을 투입해 도청신도시 내 13만 362제곱미터(3만 9500평) 부지에 건립되며, 입학 정원은 40명이다. 경국대는 오는 2032년까지 112명 이상의 전임 교원을 확보한다는 계획이다. 또 대학병원은 500병상 이상 규모로 설립될 예정으로, 임상 교육 및 전문 의료 인력 수련 병원으로 역할을 하게 된다.의대 개교에 앞서 지역 의료계 및 학계, 산업계 등 각계 전문가가 참여하는 '국립경국대 의대 설립 지원협의회'를 구성해 본격적인 개교 준비에 들어갈 예정이다. 경국대 의대 설립을 앞두고 벌써부터 성과도 나타나고 있다. 기초의학 분야 의사 출신 교수(MD)를 비롯한 10여 명의 전임 교원을 이미 확보했고, 칠곡경북대병원, 안동병원 등 지역 의료 기관과의 협약도 마쳤다.경북도는 신설 의대 교육 병원이 지역 의료 인력을 양성하고 도내 의료 기관 간 연계·협력을 강화해 전국 평균에 크게 못 미치는 열악한 경북 의료 여건을 크게 개선할 것으로 기대하고 있다.여기에 안동에 조성된 바이오산업단지 내 국제백신연구소 안동 분원, 백신상용화기술지원센터, 헴프특구 등과 결합돼 경북 북부 지역의 바이오 의료 산업 발전이 기대된다는 분석이 나온다. 또 포항의 첨단 과학·연구 인프라, 동해안의 원자력·방사선 의과학 자원이 연계되어 연구, 임상, 사업화로 이어지는 경북 전역의 전주기 바이오·의료 혁신생태계 조성도 기대되고 있다.이철우 경북도지사는 "국립경국대 의대 유치 확정은 도민 모두가 한마음으로 이뤄낸 값진 성과"라며 "2030년 의과 대학 개교와 500병상 이상 규모의 대학병원 건립을 차질 없이 추진해 도민의 생명과 건강을 지키고 경북을 대한민국 바이오·의료 산업의 새로운 성장 거점으로 만들겠다"고 말했다.경북 의대 설립이 확정되자 경북도의회도 이날 보도자료를 통해 "260만 도민과 함께 적극 환영한다"고 밝혔다.경북도의회는 "경북도는 상급종합병원이 부재해 도민 대다수가 타 대도시 종합병원을 이용하는 등 의료 서비스 접근성이 매우 취약한 실정"이라며 "특히 분만 취약지가 18개 시군(전국 16위), 소아 진료 취약지가 5개 시군(전국 15위)에 달하고 의사 수는 1.42명으로 전국 16위에 머무는 등 심각한 의료 인력 공백을 겪고 있다"고 설명했다.김희수 경북도의회 의장은 "지역 정착형 인력 양성을 통해 중증 응급, 소아, 분만 등 경북 북부권 필수 의료 서비스의 사각지대를 해소하고 산·학·연·병 연계를 통해 지역 특화 바이오산업 성장을 견인할 의사 과학자를 양성하는 등 경북 발전의 새로운 기회가 될 것"이라고 기대했다.신설 의대가 들어서는 안동시와 예천군도 "오랜 염원이었던 국립 의대 유치"라며 적극 환영한다고 밝혔다. 안동시는 "경상북도, 국립경국대학교, 예천군 등 관계기관과 협력해 대학과 교육병원 건립을 비롯한 교원·의료인력 확보, 학생과 교직원의 정주 여건 조성 등 개교에 필요한 후속 절차를 차질 없이 추진할 계획"이라고 설명했다.예천군도 "의과 대학 신설에 따라 도청 신도시가 의료·교육·산업이 함께 성장하는 새로운 도약의 전기를 맞았다"며 "경북 북부권의 의료 환경을 개선하는 동시에 의료진과 학생 등 새로운 인구 유입과 일자리 창출, 지역 상권 활성화를 이끌 것"으로 기대했다.지역 정치권도 의대 신설을 환영한다며 경북 북부 지역의 의료 사각지대를 해소할 것으로 기대했다.더불어민주당 경북도당은 입장문을 통해 "경북의 숙원인 국립 경국대 의대 신설로 경북도청 신도시의 열악한 의료 환경 개선과 북부 지역 의료 사각지대 해소에 크게 도움될 것"이라며 "경북도당은 의대 신설을 지속적으로 건의해 왔다"고 강조했다.이어 "의과 대학 신설은 의료계의 반발에도 불구하고 OECD 기준보다 낮은 의사 수와 수도권 집중화 등 구조적 문제를 해결하고 지방 필수 의료 인력 확보에도 크게 기여할 이재명 정부의 성과"라며 환영했다.임미애 의원(더불어민주당·비례대표)은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 정부의 국립 경국대 의대 신설 결정을 환영했다. 임 의원은 "경북은 오랫동안 아파도 마음 놓고 아플 수 없는 곳이었다"며 "지역 의료를 뒷받침할 의료인들이 지역 안에서 배우고 수련하며 성장할 수 있는 길이 열렸다"고 말했다.이어 "진료 예약부터 교통편과 잠자리까지 걱정하고 이른 새벽 집을 나서 서울로 향하는 행렬이 경북의 일상이었다"며 "사는 곳이 어디냐에 따라 치료받을 기회가 달라져서는 안 된다. 의대 신설은 그 당연한 권리를 경북에서도 누리게 하는 출발점"이라고 강조했다.그러면서 "의사 한 사람을 길러내는 데는 긴 시간이 필요하고 개교까지 교수진 확보와 교육·수련 여건 마련 등 넘어야 할 과제도 많다"며 "지방 소멸은 의료 소멸에서 시작된다. 경북은 그 흐름을 되돌릴 첫걸음을 내디뎠다. 정부 추진단과 손잡고 국회에서 필요한 지원을 끝까지 챙기겠다"고 말했다.김형동 의원(국민의힘·안동예천)도 "의대 설립이 한때의 성과로 끝나지 않고 더 든든한 지역 의료를 만드는 출발점이 될 수 있도록 예산과 교원 확보, 병원 건립까지 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.22대 국회 개원 후 1호 법안으로 '안동대(현 경국대) 의대 설치법'을 대표 발의했던 김 의원은 "신설 의대는 지역 의료 기관들과 손잡고 지역 주민이 큰 병을 얻어도 먼 길을 나설 필요 없는 경북 의료 체계의 구심점이 될 것"이라고 강조했다.