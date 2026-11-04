성폭력·도벽 옆에 '동성애'… 정부 청소년 상담 지침의 민낯

큰사진보기 ▲지난 2일, 언론 매체 <참세상>의 보도를 통해 성평등가족부와 한국청소년상담복지개발원이 2025년 12월 발간한 '청소년동반자 활동매뉴얼' 개정4판의 문제점이 알려졌다. 보도에 따르면 해당 매뉴얼은 '문제영역' 항목 내 '비행 관련 문제'의 하위 예시로 "성(성폭력, 동성애 등), 도벽, 약물 등"을 열거해 특정 성적 지향을 비행으로 명시했다. ⓒ 청소년동반자 활동매뉴얼 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲하지만 정부 부처의 안일한 인식과 해명을 규탄하는 시민사회단체들의 집단 반발이 즉각 뒤따랐다. 청소년성소수자지원센터 띵동을 비롯한 109개 시민사회단체와 36명의 개인은 4일 "동성애가 비행이라니?! 성평등가족부는 시대착오적인 청소년동반자 활동매뉴얼을 지금 당장 개정하라"는 제목의 공동성명을 발표했다. ⓒ 청소년성소수자지원센터 띵동 관련사진보기

큰사진보기 ▲정치권에서도 성평등가족부의 무책임한 해명을 질타하며 공식 사과와 책임 규명을 요구했다. 정의당은 같은 날 김나율 대변인 명의의 논평을 통해 "청소년이 도움을 청하는 공적 상담의 지침에 정부가 직접 낙인을 새겨 넣었다. 성평등을 책임진다는 부서가 성소수자 청소년에게 이런 모욕을 안겼다는 사실에 깊은 분노를 느낀다"고 밝혔다. ⓒ 정의당 관련사진보기

성평등가족부와 산하 공공기관이 발간한 청소년 공식 상담 지침에서 동성애를 성폭력·도벽·약물 등과 함께 '비행'으로 분류해 온 사실이 드러나 거센 비판이 일고 있다.지난 2일, 언론 매체 <참세상>의 보도를 통해 성평등가족부와 한국청소년상담복지개발원이 2025년 12월 발간한 '청소년동반자 활동매뉴얼' 개정4판의 문제점이 알려졌다. 보도에 따르면 해당 매뉴얼은 '문제영역' 항목 내 '비행 관련 문제'의 하위 예시로 "성(성폭력, 동성애 등), 도벽, 약물 등"을 열거해 특정 성적 지향을 비행으로 명시했다.이 매뉴얼은 학교나 청소년상담1388 등을 통해 의뢰된 중·고위험군 위기 청소년의 학교와 가정을 직접 찾아가 상담하고 필요한 지원을 연결하는 전문인력인 '청소년동반자'(지난해 말 기준 전국 1398명 활동)의 필수 교육 및 실무에 쓰이는 정부 공식 지침이다. 해당 문구는 문재인 정부 시기인 2019년 12월 개정3판에 처음 등장한 이후 한 차례의 개정을 거치면서도 2026년까지 7년 가까이 수정되지 않은 채 유지돼 왔다.논란이 일자 성평등가족부는 동성애를 비행으로 보느냐는 <참세상> 측의 질문에 "당연히 아니다"라면서도 "오해의 소지가 있을 수 있다"며 "어떤 유형의 위기도 차별 없이 상담을 다 받아주는 것을 전제로 기술"했다고 해명했다. 한국청소년상담복지개발원 역시 동성애를 비행으로 보지 않는다며 "최대한 빠르게 수정하겠다"는 입장을 밝혔다.하지만 정부 부처의 안일한 인식과 해명을 규탄하는 시민사회단체들의 집단 반발이 즉각 뒤따랐다. 청소년성소수자지원센터 띵동을 비롯한 109개 시민사회단체와 36명의 개인은 4일 "동성애가 비행이라니?! 성평등가족부는 시대착오적인 청소년동반자 활동매뉴얼을 지금 당장 개정하라"는 제목의 공동성명을 발표했다.이들은 성명에서 "성평등가족부는 오해 소지가 있을 수 있다고 밝혔고, 한국청소년상담복지개발원 역시 최대한 빠르게 수정하겠다고 하였지만, 해당 내용이 2019년부터 포함된 이후 현재까지 단 한 차례도 수정되지 않았다는 점에서 청소년 상담과 복지를 총괄하는 정부 부처의 안일한 대응을 지적하지 않을 수 없다"고 비판했다.이어 "위기 청소년과 가장 가까운 현장에서 활용되는 '청소년 동반자 활동 매뉴얼'이 동성애를 문제 영역으로, 나아가 비행으로 분류하고 있다는 사실에 깊은 우려를 표한다"며 "위기 지원 과정에서 청소년 성소수자를 만나더라도 이들이 어떤 지원을 필요로 하는지 살피기보다 문제 집단으로 바라보는 관점이 매뉴얼에 반영되어 있다는 점에서, 이는 문구를 수정한다고 해결될 문제가 아니다"라고 짚었다.또한 단체들은 "그동안 우리는 정신건강이 취약하고 가정 밖으로 내몰릴 위험이 높은 청소년 성소수자들이 위클래스와 1388 상담체계 안에서 적절한 지원을 받을 수 있어야 한다고 지속적으로 요구해 왔다. 그러나 가장 기본적이라고 할 수 있는 매뉴얼에 성소수자 차별적인 표현이 포함되어 있다는 사실을 확인한 지금, 현행 상담 체계가 과연 그 역할을 수행할 준비가 되어 있는지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.그러면서 "문제가 되는 것은 비행이 아니라, 동성애를 문제 행동으로 규정하고, 이를 매뉴얼로 명시한 부처의 무능과 차별적 인식"이라며 "지금 2026년을 살고 있다. 시대착오적이고 차별적인 관점으로는 누구도 제대로 지원할 수 없다"고 일갈했다. 단체들은 전국 청소년상담복지센터에 배포된 매뉴얼의 즉각 회수 및 원점 재검토, 청소년 성소수자 상담 및 지원을 위한 종합 계획 수립을 강력히 촉구했다.정치권에서도 성평등가족부의 무책임한 해명을 질타하며 공식 사과와 책임 규명을 요구했다. 정의당은 같은 날 김나율 대변인 명의의 논평을 통해 "청소년이 도움을 청하는 공적 상담의 지침에 정부가 직접 낙인을 새겨 넣었다. 성평등을 책임진다는 부서가 성소수자 청소년에게 이런 모욕을 안겼다는 사실에 깊은 분노를 느낀다"고 밝혔다.정의당은 성평등가족부의 해명에 대해서도 "매뉴얼에 버젓이 적어놓고 무엇이 오해라고 말하는가? 성적 지향을 이유로 가족과 학교에서 상처 받고 찾아온 상담실에서조차 자신의 존재를 부정 당해야 하는가"라고 강하게 반문했다.이어 "성평등가족부와 한국청소년상담복지개발원은 성소수자 청소년들에게 공식적으로 사과하라. 해당 문구를 즉각 삭제하고, 기존 배포본의 정정과 현장 통보를 실시하라. 이와 같은 차별적 분류가 작성되고 승인된 과정에 대해서도 경위를 공개하고 책임을 밝혀야 한다"고 요구했다.끝으로 정의당은 "성소수자 청소년은 교정의 대상이 아니다. 자기 자신으로 존중 받으며 안전하게 살아갈 권리가 있다. 집에서도, 학교에서도 꺼내지 못했던 말을 최소한 상담실에서는 할 수 있어야 한다. 성평등가족부는 성소수자 청소년들이 안심하고 도움을 청할 수 있는 상담 현장을 만들어라"라고 거듭 촉구했다.