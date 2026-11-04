103년 만에 밝혀지는 간토대학살, 생색내기로 끝나선 안된다

큰사진보기 ▲2026년 9월 5일 가나가와현 구보산묘지에서 열린 조선인학살 103주년 추도회모습왼쪽에서 다섯 번째가 '관동대지진시 조선인학살을 알고 추도하는 가나가와 살행위원회'의 야마모토 스미코 대표다. ⓒ 민병래 관련사진보기

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'요쓰기바시(四ツ木橋) 다리 하류에 있는 스미다 구 쪽의 강가에서 조선인을 10명씩 묶어서 나란히 세운 뒤 군대가 기관총으로 쏴 죽였습니다. 아직 죽지 않은 사람도 손으로 미는 광차 선로 위에 놓고 석유를 부어 불태웠습니다.'

2026년 10월 8일, '간토대지진 조선인 희생사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법'(아래 간토특별법)의 시행령안이 입법예고되었다. 사건이 발생한 1923년 9월 1일부터 무려 103년 만에 '간토대학살'의 진실은 이제 한국정부 차원에서 낱낱이 밝혀질 전망이다.이재명 대통령의 결단이 물꼬를 텄다. 그는 2025년 8월 23일 일본 방문 시에, 도쿄에서 재일 교포와 간담회를 열어 "100년 전 아라카와 강변에서 벌어진 끔찍한 역사, 여전히 고향 땅에 돌아가지 못한 채 일본 각지에 흩어져 있는 유골들의 넋을 결코 잊지 않겠다"라며 국민의 안전한 일상을 책임지는 부강한 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠다고 말했다. 간토대학살과 이에 관한 진실규명을 언급한 셈이다.그 뒤 민주당이 적극적으로 움직였다. 윤건영 의원이 주도해 만든 '간토특별법'이 마침내 2025년 12월 30일 제정되었다. 박근혜정부 시절인 2014년, 당시 새정치연합의 유기홍 의원이 발의한 지 10여 년 만에 이룬 결실이다. 일본 정부의 부정, 한국 정부의 무관심 속에서 끈질기게 진상규명 활동을 해온 한일시민사회의 노력이 큰 바탕이 되었음은 물론이다.'간토특별법'에는 중요한 사업내용이 담겨있다. "국내외 자료의 수집과 분석을 통한 진상규명, 희생자의 유해발굴 및 봉환사업, 추도공간 및 역사관 조성, 유족의 명예회복" 등이 그것이다. 이를 위해 간토대지진조선인희생사건진상규명및희생자명예회복위원회(아래 간토위원회)를 국무총리 소속으로 설치하고 9명의 위원을 두도록 하고 있다. 또 법 시행일은 2026년 12월 31일이고 위원회 구성을 마친 날부터 기본 3년 활동에 1회 연장할 수 있도록 했다.간토특별법의 제정을 한일시민단체는 한결같이 기뻐한다. 일본의 시민운동가 야마모토 스미코(山本すみ子)는 2026년 9월 5일 가나가와현의 구보야마(久保山) 묘지에서 열린 '간토대지진시 조선인학살 추도회'에서 간토특별법을 언급하며 "일본 정부가 자신이 할 일을 뒷전으로 미루고 아무 일도 없던 것처럼 가장하고 있다"라고 말하며 한국정부의 활동에 기대감을 나타냈다. 1923역사관 김종수 관장도 "간토위원회 출범을 오랫동안 갈망해왔다"라며 민간이 밝혀온 백 년의 진실을 한국정부가 제대로 떠안아야 한다고 말했다.이런 기대 속에서도 시행령안의 내용을 보고 여러 우려가 제기되고 있는 것도 사실이다. 박정희 정권 시절, 조작된 재일동포유학생형제간첩단사건으로 옥고를 치른 서승 박사와 정종배 작가는 최근 '간토대지진대학살진상규명연대'(아래 진상규명연대) 결성모임을 열고 시행령에 관한 의견을 나눴다. 진상규명연대는 사건의 성격을 가리키는 용어에서 '희생'이 아닌 '(피)학살'이 올바른데 법에 반영되지 못한 점, 방대한 사업을 이끌어갈 사무국이나 상근자에 관한 규정이 미비해 자칫 생색만 내는 간토위원회가 될 위험이 있으니 지금이라도 시급히 고쳐야 한다는 입장이다.또 시민모임 독립의 박덕진 대표도 간토위원회의 방향을 결정할 9명의 위원이 위원장을 제외하고 모두 비상근이어서 얼마나 추진력을 발휘할 수 있을지를 걱정한다. 1923년 9월 5일 군마현 후지오카(藤岡) 경찰서에서 학살당한 남성규의 외손자 권재익씨는 "<독립신문>이 발표한 사망자가 6661명이다. 이들의 신원을 확인하고 유족을 조사하는 작업이 방대한데 현재 시행령에 나타난 희생자및유족심의소위원회에 어느 정도 인력을 투입할 건지 분명하지 않다"며 우려를 나타냈다.이런 시민사회의 걱정에 대해 행정안전부 간토위원회 출범준비단의 오동렬 팀장은 "소위원회의 면모는 위원장이 임명되고 위원회가 꾸려지면 거기서 결정할 사항이다. 사무국은 행정안전부 지원단에서 일정 정도 역할을 할 것"이라며 큰 우려를 하지 않아도 된다고 답했다.2026년 12월 31일, 간토특별법의 시행일은 이제 눈앞에 다가왔다. 그러나 아직 출범까지 시간이 남아 있는 만큼, 잠시 숨을 고르고 관련 부서는 간토특별법과 시행령안을 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 우선 행안부 출범준비단은 형식적인 입법 예고에 그치지 말고, 시민단체와 함께 공청회나 토론회를 열어 폭넓게 의견을 수렴해야 한다. 이를 통해 미비한 법률과 시행령안의 내용을 지금이라도 과감하게 보완해야 한다.또한 청와대와 국무총리실도 시행령안의 내용을 철저히 점검해야 한다. 그 이유는 두 가지다. 이재명 대통령이 일본 땅에서 재일동포들과 마주 보며 간토대학살의 참극과 희생를 잊지 않겠다고 힌 약속은, 재일동포 1세대부터 지금까지 이어져 온 진상규명 염원에 화답한 것이기 때문이다. 또 이 사업이 대한민국 정부 수립 이후 처음으로 추진되는 국가 차원의 간토대학살 진상규명 사업이라는 점 때문이다.이승만 대통령은 요시다 시게루(吉田茂) 일본 총리와 정상회담을 앞두고, 1952년 12월 15일 국무회의에서 '3·1운동 살상자'와 '간토피해자' 등 6개 항목에 대한 조사를 지시했다. 그 결과 '일본진재시 피살자명부'가 작성되었다. 이 명부에는 1권 109매에 걸쳐 290명의 이름이 수록되었으나, 대일청구권 협상을 위한 기초자료를 집계하는 차원에서 작성된 것이었다. 이 명부조차 제대로 활용되지 못했던 것으로 보인다. 이후 어떤 정부도 간토대학살에 관한 국가 차원의 진상규명을 추진하지 않았다는 점에서, 이번 이재명 정부의 시도는 대한민국 정부 수립 이후 최초인 셈이다. 따라서 범정부 차원에서 대통령의 의지가 제대로 시행령안에 담겼는지를 점검할 필요가 있다.행안부와 청와대를 포함 법안을 주도한 윤건영 의원과 이에 동의한 국회의원도 시행령안의 실태를 살펴봐야 한다. '의정활동'에 법안발의를 주도했다는 한 줄을 넣기 위해 '간토특별법' 제정에 나서지 않았다면 말이다.간토대학살의 진상규명사업이 지닌 역사적 무게는 참으로 무겁다. 제국주의가 벌인 만행은 수없이 많으나, 간토 사례처럼 식민지를 가진 나라의 수도에서 식민지 민중을 군관민이 합동하여 수천 명을 학살한 사례는 없다. 또한 그 잔혹성은 유례를 찾아보기 힘들다.재일동포 오충공 감독이 만든 기록영화 <감춰진 손톱자국>에서 간토대학살의 목격자 아사오카 주조(浅岡重蔵)는 이렇게 증언한다.전라남도 무안군 안좌면 원산리 출신으로 도쿄 아사쿠사구 아사쿠사바시에서 참변을 당한 김광삼의 유족인 고 김대원은 당시 함께 갔다가 살아 돌아온 마을 사람에게서 "산 사람을 톱으로 썰어 죽이기도 했다"라는 충격적인 내용을 들었다고 전했다.사례는 이것만이 아니다. 수많은 자료와 증언이 군대·경찰·자경단이 합세하여 무차별로 조선인을 참살했다고 확인해준다. 곧 시행될 간토특별법과 출범할 간토위원회는 이 역사적 무게를 잊지 않아야 한다. 자칫 진상조사사업을 하는 시늉만 한다면, 민간이 밝혀온 백 년의 노력이 빛을 발하지 못함은 물론, 일본 정부의 사과를 받아내고 합당한 보상을 받아내는 일은 요원할 것이다.