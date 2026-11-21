바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲소청감 백차가 더 짙게 우러나길 기다리며 9년 전에 그렸던 그림을 꺼내보았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲<해동명화집> 중 심사정이 그린 <삼일포>(三日浦), 종이에 옅은 채색, 27.6×30.8㎝, 간송미술관 소장 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2017년 겨울, 눈 펑펑 내리던 날의 밤에 내가 그린 삼일포 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲물을 촤라라 부으면 청귤과 백차의 향기도 화르르 피어오른다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲청귤에 백차를 꽉꽉 눌러 담아 정성껏 종이까지 포장한 것을 비닐팩에 밀봉해둔다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲왁뿌하듯 파운드케이크를 자른 뒤 차를 따란다. 첫 잔은 연할 수밖에 없지만 향기를 집중적으로 느낄 수 있기도 하다. ⓒ 노시은 관련사진보기

어? 삼일포? 얼마 전 김연수 작가의 새 소설집 제목을 보고 눈이 번쩍 뜨였습니다. <눈 내리는 삼일포>. 잠깐, 내가 아는 그 삼일포? 책 소개를 들여다보니 정말 그 그림이었습니다. 반가워라! 한동안 까맣게 잊고 살았는데, 이렇게 책으로 다시 만나다니요. 원래 좋아하는 소설가의 신작이라 기대하고 있었지만, 제목 하나로 이렇게 시간여행까지 하게 될 줄은 몰랐습니다.처음 그 그림을 본 것은 2015년, 동대문디자인플라자(DDP) 전시에서였습니다. 조선 후기 화가 심사정(沈師正, 1707~1769)의 <삼일포>. 금강산 일대의 명승 삼일포를 그린 산수화인데, 제 눈에는 무엇보다 푸르스름한 풍경 위로 흩날리는 눈송이들이 먼저 들어왔습니다.조선시대에도 이렇게 눈이 내리는 그림을 그렸다고? 산과 물이 겹겹이 이어지는 푸른 풍경 사이로 크고 작은 흰 점들이 떠 있었습니다. 눈발이 세차게 몰아치는 것도 아니고, 그저 소리 없이 내려앉는 눈이었습니다.산수화인데 어딘지 현대적인 느낌마저 들었습니다. 한참을 보고 또 보았습니다. 아주 오래된 그림인데도 바로 어제 누군가 그려놓은 것처럼 친근했습니다. 그림 앞에서 발길이 떨어지지 않는다는 말이 그날만큼은 조금도 과장이 아니었지요.그림을 본 지 2년쯤 지난 2017년 12월 20일, 서울에 눈이 펑펑 내렸습니다. 그날 문득 삼일포가 떠올랐습니다. 눈 오는 밤에 눈 내리는 그림이 생각나다니, 이것도 무슨 인연일까요. 스케치북을 펼쳐 푸른 물감을 칠했습니다. 짙은 파랑과 옅은 하늘색이 서로 밀려들고 번지도록 두고, 그 위에 하얀 점을 콕콕 찍었습니다.산이며 정자며 원작의 정교한 풍경은 온데간데없습니다. 제가 붙잡고 싶었던 것은 오직 그 푸른빛과 눈이었거든요. 그렇게 20분 만에 한 장을 완성해 인스타그램에 올렸습니다. 당시 게시물에 날짜가 그대로 남아 있으니 기억이란 참 재미있습니다.그런데 그토록 아름답다고 생각했던 눈에는 반전이 있었습니다. 알고 보니 심사정이 그린 눈이 아니었던 겁니다. 그림이 오랜 세월을 동안 좀벌레가 그림을 갉아 먹었고, 그 구멍이 흰 눈송이처럼 보였던 것이지요.그렇다고 진상을 알고 실망했느냐고요? 전혀요. 그게 눈이 아니라는 걸 알면서도 제게는 여전히 눈 내리는 풍경이었습니다. 누구의 의도도 아니었던 구멍들이 어쩌다 이토록 아름다운 설경이 됐을까요.생각해보니 그림은 꼭 화가가 의도한 대로만 보아야 하는 것도 아니잖아요. 그것이 잘못 본 풍경이라 해도, 마음을 움직였던 순간까지 없던 일이 되는 것은 아니니까요. 그림은 그렇게 제 마음에 남았다가, 어느새 잊혔습니다.그러다 2026년 가을, 책 제목에서 오래전 <삼일포>가 다시 눈앞에 나타난 것입니다. 알고 보니 그림책 작가 이수지도 그 그림의 '눈'을 놓치지 않았습니다. 2024년 <눈 내리는 삼일포>라는 그림책을 만들었고, 김연수는 서촌의 한 식당에서 이수지가 한 장씩 넘겨 보여주는 그림책을 보고 소설을 쓰고 싶어졌다고 합니다.소설에는 학질에 걸린 딸을 살리려는 아버지 덕암이 등장합니다. 귀한 약재를 구하려고 어의를 찾아갔다가, 좀 먹어 구멍이 숭숭 난 심사정의 그림을 내놓게 됩니다. 그런 그림을 누가 반길까요. 하지만 덕암은 그 구멍에 관한 이야기를 들려주기 시작합니다. 이후의 전개는 직접 읽는 즐거움으로 남겨두겠습니다.책을 덮고 한동안 감탄했습니다. 어떻게 이 그림에서 이런 이야기를 생각해낼 수 있지? 나는 같은 그림을 보고 물감으로 눈송이를 찍는 데 그쳤는데, 김연수 작가는 사람의 마음을 움직이는 소설을 쓰다니! 아, 역시 이야기꾼.같은 풍경을 보고도 누군가는 색을 떠올리고, 누군가는 인물과 대화를 발견하는군요. 그 차이가 부럽기도 하고, 소설을 좋아하는 독자로서는 더없이 즐겁기도 했습니다. 소설을 읽고 나니 더 잘 알겠더군요. 알고 있는 것을 다시 보고, 없다고 생각한 것을 발견하는 일. 구멍은 구멍인 채로, 눈은 눈인 채로 남았습니다.입동이 지났습니다. 창밖에 눈이 오지는 않지만, 찻자리에는 먼저 눈을 내려보기로 했습니다. 스케치북의 푸른 그림을 펼쳐놓고 유리포트에 소청감 백차를 우렸습니다.소청감(小青柑)은 작고 푸른 감귤의 속을 비우고 찻잎을 채워 만든 차입니다. 흔히 보이숙차를 넣지만, 이번 것은 백차를 품고 있습니다. 유리포트 안에서 작은 감귤이 물을 머금는 모습을 지켜보다가 연한 노란빛 찻물을 따라냈습니다. 잔 안쪽의 푸른 꽃무늬가 그림 속 풍경과도 잘 어울렸습니다.곁들인 것은 얼그레이 화이트초코 파운드입니다. 이름만 들으면 향이 너무 겹치지 않을까 싶었는데, 한입 먹고 차를 마시니 뜻밖에도 환상적인 짝꿍이었습니다.파운드에서 올라오는 얼그레이의 베르가모트 향을 소청감의 감귤 향이 부드럽게 이어받았습니다. 달콤하고 부드러운 화이트초콜릿은 두 향이 맞닿는 자리를 둥글게 감싸고, 백차의 맑은 맛은 입안을 다시 가볍게 해주었습니다. 비슷한 향끼리 경쟁하는 대신 서로를 조금씩 밝혀주는 느낌이랄까요.평소 같으면 디저트에 어울릴 차를 먼저 고르고는 했는데, 이번에는 그림과 책이 정한 찻자리에 맛까지 꼭 맞아떨어졌습니다. 사진을 찍다가 파운드를 한 조각 더 집어 들었습니다. 아, 촬영을 핑계로 하는 티타임이란 참 좋습니다. 차를 한 잔 더 따랐습니다. 이 조합은 정말 오래 기억날 것 같습니다.테이블 한쪽에는 제가 그린 푸른 그림이 놓여 있습니다. 2015년 그림 앞에 서 있던 저는 그것이 눈이라고 믿었고, 2017년 눈 오는 밤에 그걸 직접 그렸습니다. 그리고 올해는 그 눈에서 태어난 소설을 읽으며 감탄했습니다. 아직 눈이 내리기에는 조금 이른 계절. 그래도 저의 티테이블 위에는 벌써 눈이 내리고 있습니다.