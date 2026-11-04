대전시의회, 회의록 작성에 AI 음성인식 시범 도입

큰사진보기 ▲대전시의회 전경. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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대전시의회가 회의록 작성 업무에 인공지능(AI) 음성인식 기술을 시범 도입한다. 기존 속기체계를 유지하면서 AI가 생성한 내용을 속기사의 초안 작성 참고자료로 활용하는 방식이다.대전시의회는 오는 5일 개회하는 제300회 제2차 정례회부터 AI 음성인식 시범운영에 들어간다고 4일 밝혔다. 의회의 공식 기록인 회의록의 정확성을 확보하면서 작성 업무의 효율성을 높이겠다는 취지다.시범운영 대상은 본회의와 임시회·정례회, 행정사무감사와 예산심사 등 생중계로 공개되는 회의다. 실제 회의 환경에서 음성인식 정확도와 발언자를 구분하는 성능을 확인하고, 기존 속기 방식과 비교·분석할 계획이다.시범운영이 끝나면 음성인식 오류율과 발생 원인, 회의록 초안 작성시간 단축 효과, 발언자 구분의 정확도 등을 종합적으로 평가한다. 이를 토대로 2027년도 시스템 도입 방식과 소요예산, 데이터 보안 및 유지관리 방안을 검토할 예정이다.대전시의회 관계자는 "AI 기술을 속기업무에 보조적으로 활용해 회의록 작성의 효율성과 생산성을 높이고자 한다"며 "이번 시범운영을 통해 실제 회의 환경에서 AI 음성인식 기술의 정확도와 활용 가능성을 면밀히 검증하고, 의정활동 지원 업무의 디지털 전환을 단계적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.