"25년 밥 해줬는데"…현대차 식당노동자의 절규

큰사진보기 ▲현대자동차에서 일하는 간접고용 비정규직 노동자들과 하청노동자들이 4일 울산 북구 현대차동차공장 정문 앞에서 금속노조 주최로 열린 원청교섭 촉구 기자회견을 열었다. ⓒ 금속노조 관련사진보기

"매일 새벽 4시 출근해서 잠도 깨기 전에 뜨거운 불 앞에서 조리해 현대자동차 내 노동자들의 끼니를 책임져 온 식당노동자다. 밥을 먹지 않고 일할 수 있는 노동자는 단 한 명도 없을 것이다. 현대자동차 공장이 멈추지 않고 돌아갈 수 있도록 25년을 일해 왔지만 정작 우리의 노동조건을 결정하는 문제 앞에서 현대자동차는 어떤 책임을 지고 있나, 현대자동차 노동자들의 밥상을 책임지는 노동자는 누가 책임져야 하나."

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김영아 현대그린푸드전주지회장의 말이다. 현대자동차에서 일하는 간접고용 비정규직 노동자들과 하청노동자들이 4일 울산 북구 현대차동차공장 정문 앞에서 금속노조 주최로 열린 원청교섭 촉구 기자회견을 열었다. 이들은 "개정 노조법이 시행된 지 반년이 넘었지만 현대차는 여전히 원청교섭을 불응하고 있다"라며 "실질적 사용자인 현대차는 중노위 판정에 따라 교섭에 나와야 한다"라고 촉구했다.김형수 금속노조 부위원장은 "대한민국 최대 자동차 기업, 현대자동차가 보여주고 있는 초법적이고 무책임한 행태를 규탄하기 위해 현대차 울산 공장 정문에서 기자회견을 개최하게 되었다"라고 말했다.그러면서 "중앙노동위원회는 현대자동차 하청 노동자들의 고용과 노동조건은 현대자동차 원청이 실질적이고 구체적으로 결정한다는 판정을 내렸는데, 이는 현대자동차 원청이 책임지고 하청노동자의 고용과 노동조건을 교섭 자리에서 논의하라는 판결"이라고 규정했다.이어 "하지만 현대차는 어떻게 대응하고 있나, 노조법에 보장된 최소한의 절차인 '교섭사실공고' 마저 전면 거부하고 있다"라며 "그것도 모자라 중노위의 정당한 판결에 불복하며, 대형 로펌을 앞세워 법률 쟁송으로 시간을 끌며 비정규노동자들의 권리를 지연하고 침해하고 있다"라고 지적했다.조창민 민주노총 울산본부 수석부본부장은 "우리는 오늘 현대자동차에 당연한 책임을 요구하기 위해 섰다"라며 "노동조건을 실질적으로 결정하는 원청이 노동자와 마주 앉아 교섭하라는 것"이라고 밝혔다.이어 "중앙노동위원회는 현대차가 하청노동자의 산업안전 관련 노동조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 사용자라며, 교섭요구 사실을 공고해야 한다고 판정했다"라며 "그런데도 현대차는 공고조차 하지 않고 있다"라고 지적했다.특히 "고용노동부는 현대차 사내하청 이수기업 해고노동자 29명에 대해 불법파견을 인정하고 현대차에 시정조치를 내렸지만 현대차는 아직도 이행 대책을 내놓지 않고 있다"라며 "일터를 빼앗긴 노동자들이 오랜 투쟁 끝에 자신의 주장이 옳았음을 확인받았는데도 현대차는 이들을 계속 기다리게 하고 있다"라고 밝혔다.김기호 금속노조 울산지부 지부장은 "법을 지키지 않고 법망을 피해 시간끌기로 원청교섭을 해태하고 있는 현대자동차 자본을 규탄한다"라며 "지난해 현대자동차그룹의 영업이익은 11조원이 넘고, 올해도 분기마다 2조원이 넘는 영업이익을 남기고 있으나 그 이면에는 여전히 간접고용 노동자, 하청노동자들의 희생이 있다"라고 주장했다.그러면서 "현대자동차 완성차 공장에서 함께 일하고 있는 식당노동자, 보안노동자,청소노동자들에게 매년 지급되던 일정비율의 성과급까지 폐기하면서 현대자동차 자본은 사용자성을 지우려 한다"라며 "오늘 울산공장 정문앞에 모인 간접고용 노동자들의 결기의 외침을 허투루 들어서는 큰코 다칠 것"이라고 경고했다.이어 "간접고용, 하청노동자들의 임금과 노동조건의 실질적 지배력을 가지고 있는 현대자동차 자본은 지금당장 원청교섭장에 나와야 한다"라며 "이것이 글로벌 완성차 판매 3위 회사로서의 의무"라고 강조했다.이날 하청 노동자들은 "중노위 결정서 송달에도 공고 거부하는 현대차 규탄한다", "정부는 재벌 눈치 보지말고 즉각 시정지도 사법처리 시행하라", "현대차는 즉각 원청교섭에 나서라'" 구호를 외쳤다.