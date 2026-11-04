정운경 의병장 후손, 항일 투쟁 유물 제천시에 기증

큰사진보기 ▲정운경 의병장이 남긴 유물. 사진=제천시 제공. ⓒ 제천시 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

제천 출신 정운경 의병장(1861~1939)의 후손이 선대의 의병 활동과 항일 투쟁 역사를 담은 유물 46점을 제천시에 기증했다. 개인 가문에서 보관해 온 의병 관련 기록이 공공의 역사 자산으로 전환되면서, 제천 의병의 조직과 활동, 국외 항일 투쟁의 실상을 규명하고 알리는 데 도움이 될 것으로 기대된다.제천시는 4일 정운경 의병장의 증손인 정기용씨(83)로부터 고문서와 고서 등 유물 46점을 기증받았다고 밝혔다. 기증 유물에는 정운경 의병장이 1896년 전군 군사와 전군장으로 임명됐음을 보여주는 차첩(임명서)을 비롯해, 의병대장 유인석과 주고받은 보고·지시 문서, 의병 명부, 압록강을 건너 중국으로 망명한 인물들의 명단 등이 포함됐다.특히 전군장 임명 차첩은 호좌의진(유인석을 중심으로 한 의병부대) 내에서 정운경의 지위와 역할을 확인할 수 있는 자료다. 당시 의병부대의 조직 구성과 지휘 체계, 주요 인물들의 역할을 구체적으로 살펴볼 수 있다는 점에서 사료적 가치가 크다. 유인석과 주고받은 문서와 의병 명부 역시 의병진의 운영 방식과 실제 활동 규모를 연구하는 데 중요한 단서가 될 것으로 보인다.중국 망명 이후 청나라 관리와 위안스카이 등에게 지원을 요청한 문서도 눈길을 끈다. 국내 무장 투쟁에 그치지 않고 국외에서 항일 투쟁을 이어가며 외부의 지원을 모색했던 당시 의병들의 활동 양상을 들여다볼 수 있다.또 안승우·서상렬·유인석 등 주요 의병 인물들의 간찰과 황해도 유배 당시 가족에게 보낸 한글 편지도 포함됐다. 정운경의 유배 생활과 의병 인사들과의 교류를 기록한 '동고록', '북유건연', '서도잡록' 등은 당시 의병들의 삶과 사상, 인적 관계를 이해할 수 있는 자료로 평가된다.한편, 정운경은 1895년 을미사변과 단발령을 계기로 유인석이 이끄는 호좌의진에 참여해 전군장으로 활동했다. 1896년 제천과 충주 일대에서 관군에 맞서 싸웠으며, 1905년 을사늑약 이후에는 제천·단양·영춘 일대에서 300~400명의 의병을 규합해 항일 투쟁을 이어갔다. 이후 의병진 해산과 함께 체포돼 황해도로 유배됐으며, 독립운동 공적을 인정받아 1977년 건국훈장 독립장이 추서됐다.제천시는 기증 유물의 체계적인 보존과 학술 연구를 추진해 제천 의병의 활동상과 독립운동사를 구체적으로 조명할 계획이다. 특히 문서에 담긴 인물과 조직, 의병 부대의 이동 및 활동 경로 등을 분석해 기존에 알려지지 않았던 제천 의병의 역사적 사실을 발굴하는 데 활용할 방침이다.제천문화원 관계자는 "후손의 유물 기증으로 그동안 구체적으로 알지 못했던 의병의 조직과 지휘 체계 등을 확인할 수 있게 됐다"며 "이번 자료를 토대로 학술 연구를 진행하면 그동안 밝혀지지 않았던 제천 의병의 역사적 사실들이 추가로 드러날 것으로 기대한다"고 말했다.