법원 담벼락 향해 확성기 들더니... '분노'한 윤석열 지지자들

큰사진보기 ▲4일 서울 서초구 서울고등법원(서울고법)에서 열린 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 항소심 선고 공판 직후 한 지지자가 얼굴을 감싸고 있다. 서울고법 형사2-1부(백승엽 황승태 김영현 고법판사)는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 유지했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 서울 서초구 서울고등법원(서울고법)에서 열린 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 항소심 선고 공판 직후 지지자들의 모습. 서울고법 형사2-1부(백승엽 황승태 김영현 고법판사)는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 유지했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"악!", "아 XX!", "XXX!"

큰사진보기 ▲4일 서울 서초구 서울고등법원(서울고법)에서 열린 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 항소심 선고 공판 직후 지지자들이 해산하고 있다. 서울고법 형사2-1부(백승엽 황승태 김영현 고법판사)는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 유지했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 서울 서초구 서울고등법원(서울고법)에서 열린 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 항소심 선고 공판 직후 지지자들이 해산하고 있다. 서울고법 형사2-1부(백승엽 황승태 김영현 고법판사)는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 유지했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4일 오후 윤석열 공직선거법 선고 이후에도 법원 담벼락을 향해 확성기로 분노를 드러내는 지지자. ⓒ 유지영 관련사진보기

윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 당선무효형이 유지된 순간, 지지자들은 격앙된 태도를 감추지 못했다.4일 오후 2시 42분, 서울 서초구 서초동 법원로는 항소심 선고 생중계를 지켜보던 윤씨 지지자들의 욕설과 고함, 탄식으로 가득 찼다. 한 지지자는 얼굴을 감싸 쥐는 모습을 보였다. 이날 지지자들 100여 명이 모여 1시간 가까이 윤씨의 2심 재판을 시청했다.그러나 항소 기각 선고가 나고 몇 초 뒤 이들은 "이재명을 재판하라!"고 외치다가 현장을 즉시 떠났다. 1분 남짓 되는 시간 동안 이들이 앉아 있던 의자는 모두 정리됐다.분노를 삭이지 못한 지지자들 일부는 400m 떨어진 서울법원종합청사 동문 방향으로 이동해 오후 2시 50분께 법원 청사를 빠져나가는 윤씨의 호송차를 배웅했다. 이들은 윤씨가 탄 호송차를 보고 손을 흔들며 "윤석열"을 연호했다.지지자들은 "아직 (3심이) 남았으니 뒤집어지는지 어디 봐야지", "(판사가) '선거 공정성'이라고 말하는데, 정말 뚜껑 열린다", "진짜 사형당할 놈은 따로 있는데", "이러면 이재명도 당선무효형 나와야 돼", "나라 꼴 참 좋다"며 분노를 드러냈다.윤씨를 태운 호송차가 떠난 뒤 남은 이들은 흩어졌지만, 분노를 삭이지 못한 한 지지자는 법원 담벼락을 향해 확성기를 입에 대고 "왜 이재명은 가만 놔두고!" "하늘이 두렵지 않느냐"고 외치기도 했다.이날 서울고등법원 형사2-1부(재판장 백승엽)는 윤씨에 대한 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의 항소심에서 징역 1년 6개월, 집행유예 3년을 선고했다. 윤씨 측은 바로 상고 의사를 밝혔고, 대법원에서 형이 확정될 경우 윤씨를 대선후보로 추천한 국민의힘은 선거보전비용 397억 5600만 원을 반환해야 한다.