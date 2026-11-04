흑인 여성 주지사·성소수자 상원의원... 미 '최초' 기록들

큰사진보기 ▲3일(현지시각) 미국 조지아주 애틀란타에서 열린 선거일 행사에서 조지아 민주당 주지사 후보 키샤 랜스 보텀스가 지지자들을 향해 손을 흔들고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 새로운 '역사'가 쏟아졌다.조지아주에서 민주당 키샤 랜스 보텀스 후보가 주지사로 당선되며 미국 전역 역사상 '첫 흑인 여성 주지사'라는 기록을 썼다.조지아주는 공화당의 텃밭으로 지난 23년간 공화당이 주지사 자리를 차지해 왔고, 역대 주지사 83명이 모두 백인 남성이었다. 조지아주에서 여성·유색인종이 주지사로 당선된 것도 처음이다.2018년부터 4년간 조지아주의 주도(州都)인 애틀랜타 시장을 지낸 보텀스는 2020년 대선 때 조 바이든 민주당 대선 후보가 부통령 후보로 고려했던 여성 후보 중 한 명이기도 했다.백악관 선임 고문과 애틀랜타 시의원을 역임한 보텀스는 의료보험 확대, 주택 소유자 세금 감면, 교육 예산 증액을 주요 공약으로 내세워 공화당 후보 릭 잭슨을 제쳤다. 억만장자 사업가인 잭슨이 선거운동에 2억 달러의 거액을 사재로 지출한 반면, 보텀스는 100만 달러만 쓴 것도 화제가 됐다.로이터통신은 "보텀스의 승리는 미국 정치계에서 흑인 여성들에게 새로운 이정표를 세웠다"라며 "흑인 여성들은 오랫동안 민주당의 핵심 지지 기반이었지만, 국가 최고위 선출직에서는 여전히 과소 대표되고 있다"라고 평가했다.보텀스는 승리가 확정되자 "우리는 조지아주를 최우선으로 생각하고 워싱턴DC에서 나오는 모든 혼란에 맞설 지도자를 원한다는 분명하고 강력한 메시지를 보냈다"라며 "오늘 밤 선거는 우리가 어떤 공동체 출신이든 조지아주가 특정 순간이나 한 사람에 의해 정의되는 것이 아니라는 사실을 다시 한번 일깨워줬다"라고 말했다.도널드 트럼프 대통령의 정치적 고향인 플로리다주에서는 바이런 도널즈 하원의원이 공화당의 최초 흑인 주지사로 당선됐다.금융인 출신인 도널즈는 공화당 내에서도 강경 우파로 분류된다. 2020년 연방 하원의원에 당선돼 중앙 정계에 입문한 도널즈도 2024년 대선 때 공화당의 부통령 후보로 거론됐던 인물이다.뉴멕시코에서는 민주당 뎁 할랜드 후보가 공화당 후보를 꺾고 미국 최초의 원주민 여성 주지사 타이틀을 얻었다. 할랜드는 2021년 바이든 행정부의 내무부 장관을 맡으며 미국 역사상 최초의 원주민 출신 장관이라는 기록도 가지고 있다.상원에서는 민주당 크리스 파파스 하원의원이 뉴햄프셔주에서 당선되면서 미국 최초의 공개 성소수자 남성 상원 의원이 됐다. 2018년 뉴햄프셔주에서 최초의 공개 성소수자 하원의원으로 당선돼 4선을 지낸 그는 인권 문제를 적극적으로 강조해 왔다.파파스는 앞서 선거운동에서 "나는 역사를 만들기 위해 출마한 것이 아니다"라고 말했으나, 자기의 성적 지향이 유권자들 사이에서 큰 논란거리가 되지 않았다는 사실은 긍정적이라고 평가했다.AP통신은 "일부 후보자들은 자신의 인종, 성별, 종교, 성적 지향이 가진 역사적 의미를 강조하는 것을 꺼렸지만, 시민 단체들은 이번 선거에서 유권자 선택권이 확대된 것을 환영하고 있다"라고 전했다.시민 참여와 민주주의 평등을 옹호하는 '스테이트 보이스'의 알렉시스 앤더스-리드 회장은 "이러한 최초의 사례들은 우리나라가 어떻게 변화하고 있는지를 보여준다"라고 밝혔다.이 밖에도 민주당 애니 앤드류스 후보는 사우스캐롤라이나주 최초의 여성 상원의원이 됐으며, 텍사스주에서는 민주당의 지나 히노호사 후보가 승리하며 처음으로 히스패닉계 주지사가 나왔다.만약 개표가 진행 중인 미시간주 상원의원 선거에서 민주당 압둘 엘사예드 후보가 이긴다면 미국 최초의 무슬림 상원의원이 탄생하게 된다. 엘사예드 후보는 현재 51.8%를 득표하며 앞서가고 있다.