윤석열 선고 때 두 번 이름 불린 기자… "영화 같네요"

큰사진보기 ▲한상진 뉴스타파 기자 ⓒ 김종훈 관련사진보기

"완전히 영화 같네요. 진짜."

AD

"사실 2012년 제가 윤우진 뇌물 사건을 취재할 당시 저의 취재 대상은 윤대진이 아니라 윤석열이었습니다."

"저는 윤대진에 대해서 물어본 적이 없습니다. 오로지 '윤석열, 너는 뭐 했어? 너는 윤우진하고 어떤 관계야? 윤우진의 범죄 혐의에 너는 어떻게 관련돼 있는 거야?' 그걸 물어봤습니다."

"사실상 '윤석열이 아니라 내가 변호사를 소개했다'라는 윤대진의 항소심 증인신문 내용을 재판부가 어떻게 판단하느냐가 이 사건의 결정적인 순간이라고 생각했거든요."

"이번 항소심 결과는 제가 2012년부터 해왔던 취재 내용이 확인받는 것 같은 느낌이 들어요."

큰사진보기 ▲윤석열 '선거법' 항소심 재판국민의힘 선거비용 397억 원의 반환 여부가 걸린 윤석열 전 대통령 '선거법' 항소심 재판이 4일 오후 서울역 대합실에 마련된 텔레비전을 통해 중계방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"제가 아무리 윤우진 사건, 그리고 윤석열의 개입 문제에 대해서 <뉴스타파>에서 기사를 써도 세상이 바뀌질 않아서, 윤우진이라는 공직자의 범죄를 바닥부터 드러내야겠다는 생각이 들었어요."

"그러면서 다시 윤우진 뇌물 사건이 회자됐습니다. 정확하게 일주일 뒤 윤석열 입에서 그 허위 발언이 나오는 거예요."

"그래서 사실 오늘 판결 내용을 듣는데 기분이 참 묘하네요. 그때 고생했던 게 떠오릅니다."

"제가 2012년에 처음 취재를 시작할 때 너무나 황당한, 진짜 엽기적인 사건이라서 이 사건은 이대로 끝나지 않을 것 같다, 끝나서도 안 된다는 생각을 계속했어요."

"윤석열씨의 명예를 훼손했다는 혐의로 사형에 처해야 한다는 소리까지 들었던 제가 쓴 기사로, 명예훼손의 피해자라는 윤석열씨의 대통령 당선이 취소되는 결과가 나왔고, 이제 대법원 판결만 남았잖아요."

"이게 제 사건이지만, 만약 다른 사람의 사건이었다면 제가 이런 표현을 썼을 것 같아요. 영화 같다는 말을 했을 것 같아요. 완전히 영화 같네요. 진짜."

"나한테는 그냥 기사 하나였는데, 많은 국민에게는 검찰개혁에 대한 열망이 담겨 있는 사건이었던 거예요."

"아무리 검찰개혁의 열망을 담은 인사였다고 하더라도 윤석열 검찰총장 후보자에 대해서 좀 더 검증했더라면, 그리고 이 사건이 갖는 의미와 파장을 좀 더 진지하게 고민해서 언론인으로서 기사를 더 열심히, 꼼꼼하게 썼더라면 저 사람이 검찰총장, 대통령이 되는 걸 막을 수 있는 길이 있지 않았겠나 하는 생각도 들어요."

"오늘은 머릿속이 좀 복잡한 날입니다."

큰사진보기 ▲4일 오후 윤석열씨 공직선거법 항소심 선고가 진행된 서울고법 형사2-1부. ⓒ 서울고등법원 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

4일 오후 서울고등법원 312호 법정 앞. 윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 항소심 선고 직후 <오마이뉴스>와 만난 한상진 <뉴스타파> 기자가 한 말이다.이날 선고에서 한 기자의 이름은 두 차례 언급됐다. 2012년 12월 그가 윤씨와 나눈 26분간의 통화가 유죄 판단의 핵심 증거로 다뤄졌기 때문이다.소회를 묻자, 잠시 멈칫하던 그는 "15년이 걸렸다"며 "기분이 묘하다. 어쨌든 정의로운 결과가 나온 것 같아서 다행이라는 생각이 일단 든다"고 말했다. 그러자 곁에 있던 윤씨 지지자들이 "무엇이 정의로운 결과냐"며 목소리를 높였다. 인터뷰는 좀 더 조용한 곳으로 자리를 옮겨 이어졌다.이날 서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽 고법판사)는 윤씨의 항소를 기각했다. 2022년 대선 당시 허위사실을 공표한 혐의로 1심이 선고한 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 유지했다. 대법원에서 형이 확정되면 윤씨의 제20대 대통령 당선은 무효가 된다.재판부가 유죄로 판단한 발언은 두 가지다. 윤씨는 2021년 12월 14일 관훈클럽 토론회에서 윤우진 전 용산세무서장에게 변호사를 소개한 적이 없다고 했지만, 재판부는 이남석 변호사에게 자신의 이름을 사용해 윤우진에게 연락하도록 함으로써 두 사람을 연결했다고 판단했다.또 2022년 1월 17일에는 건진법사 전성배씨를 당 관계자의 소개로 알게 됐고 배우자 김건희씨와 함께 만난 적도 없다는 취지로 말했지만, 재판부는 김씨를 통해 전씨를 알게 됐고 부부가 여러 차례 함께 만난 사실을 인정했다. 재판부는 두 발언이 각각 윤씨의 도덕성과 공정성, 비선의 국정 개입 가능성을 판단할 유권자에게 중요한 정보였다고 지적했다.이 가운데 변호사 소개 의혹에 관한 판단에는 14년 가까이 지난 한 기자의 통화 녹음이 핵심 증거로 쓰였다.2012년 12월 당시 서울중앙지검 특수1부장이던 윤씨는 한 기자와 26분간 통화했다. 윤씨는 한 기자에게 뇌물수수 혐의로 경찰 수사를 받던 윤우진 당시 용산세무서장에게 이남석 변호사를 소개한 경위를 상세히 설명했다. 그러나 윤씨는 2019년 검찰총장 후보자 인사청문회에서는 소개 사실을 부인했다. 그날 밤 뉴스타파가 한 기자의 녹음파일을 공개하자 기존 해명을 수정했다. 2021년 12월 대선 후보로 참석한 관훈클럽 토론회에서도 관련 의혹을 부인했다.항소심 재판부는 2012년 녹음파일 속 윤씨의 설명이 상세하고 구체적이며, 통화 기록과 문자메시지 등 다른 자료로도 뒷받침된다고 판단했다. 윤씨는 후배 검사 윤대진을 보호하고 검경 갈등을 막기 위해 당시 기자에게 거짓말한 것이라고 주장했지만, 재판부는 받아들이지 않았다. 한 기자가 강조한 것도 바로 이 대목이었다.그가 확인하려 했던 것은 윤우진 사건에 윤씨가 어떻게 관여했느냐는 문제였다.지난달 13일 열린 항소심 결심공판에서도 백승엽 재판장은 같은 의문을 제기했다. 기자의 취재 대상이 윤대진이 아니라 윤씨 자신이었는데, 왜 윤대진을 보호하려고 거짓말했다고 주장하느냐는 질문이었다.한 기자가 주목했던 또 다른 쟁점은 윤대진씨의 증언이었다. 윤대진씨는 항소심에서 자신의 형 윤우진에게 변호사를 소개한 사람은 윤석열이 아니라 자신이라고 증언했다.이날 선고에서 재판부는 윤대진의 증언을 별도로 언급조차 하지 않았다. 한 기자는 재판부가 이를 받아들일 필요가 없다고 판단한 것 같다고 해석했다.한 기자의 취재는 2012년에 끝나지 않았다. 2021년에는 윤우진의 별도 변호사법 위반 의혹을 추적했다. 윤우진과 돈거래를 한 사람들을 직접 찾아다니며 취재했고, 그해 7월 관련 보도를 잇달아 내놨다.이후 검찰 수사가 진행됐고 윤우진은 2021년 12월 7일 별도 혐의로 구속됐다. 정확히 일주일 뒤 윤씨는 관훈클럽 토론회에서 변호사 소개 의혹을 부인했다.한 기자는 당시 취재를 떠올리며 잠시 말을 흐렸다.이날 오전 한 기자는 선고를 앞두고 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "15년 취재의 마침표가 찍히는 날"이라고 적었다. 전날 밤에는 잠을 설쳤다고 했다. "악몽과 길몽이 교차하는 이상한 밤"이었다는 표현도 남겼다. 그는 윤씨 관련 보도를 둘러싸고 명예훼손 혐의로 기소돼 재판을 받았고, 압수수색도 겪었다.자신의 보도가 윤씨의 명예를 훼손했다는 비판을 받았지만, 이제는 대통령 선거 당시 발언의 진위를 가리는 핵심 증거가 됐다.물론 당선 무효는 아직 확정되지 않았다. 대법원의 판단도 남아 있다. 그럼에도 한 기자는 자신도 윤씨 관련 보도로 압수수색과 기소를 겪었던 일을 떠올리며 지금의 상황을 "영화 같다"고 표현했다.오랜 취재 과정에서 서운했던 일은 없었을까. 2012년 첫 보도 당시에는 "부장검사가 변호사 정도 소개해 준 게 뭐 그렇게 대단하냐"는 반응이 나왔다고 했다. 검찰 관계자들에게서 "이렇게까지 할 일이냐"는 전화도 받았다. 2019년 녹음파일 공개 당시에는 문재인 정부의 검찰개혁에 반대하려는 보도 아니냐는 비판도 받았다. 하지만 한 기자는 "서운한 건 없다"고 했다.그에게는 오히려 아쉬움이 남았다.한 기자는 이를 "만시지탄"이라고 표현했다.항소심은 끝났지만 대법원의 최종 판단은 남아 있다. 한 기자는 "어떤 판결이 나오는지 마지막 순간까지 지켜보겠다"고 했다.인터뷰를 마친 그는 환하게 웃으며 자리를 떠났다. 2012년 12월 윤석열씨와 나눈 26분의 통화가 14년 가까이 지나 항소심 법정에서 다시 주목받은 날이었다.