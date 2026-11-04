800여년 만에 수면 위로... 고려 난파선 '마도 5호선' 유물 공개

큰사진보기 ▲마도5호선에서 청동호를 출수하고 있다. ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도해역 수중발굴 성과 설명하는 신종국 수중발굴과장신 과장은 이날 마도5호선의 발굴 성과에 대해 세부적으로 설명했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲언론에 공개된 마도5호선 출수 유물. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도5호선에 출수된 주요목간 6점 ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도5호선에 출수된 목간. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도5호선에서 출수된 목간. ⓒ 김동이 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲동일인이 쓴 마도5호선과 마도1호선 목간이를 바탕으로 마도 5호선과 1호선은 같은 선단의 다른 선박으로, 전라도 영암 일대의 화물을 나눠 싣고 1208년 항해 중 악천후를 만나 같은 날 침몰했을 가능성도 제기되고 있다. ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도 해역태안 마도해역 발굴 난파선 위치도. ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도5호선 선체 평·단면 상태. ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도5호선에서 출수된 청동호. ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도 5호선에서 출수된 청자. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도6호선에서 출수된 유물들. ⓒ 김동이 관련사진보기

큰사진보기 ▲마도6호선에 출수된 목간. ⓒ 국립해양유산연구소 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 마도 앞바다의 마도 6호선 발굴현장. ⓒ 김동이 관련사진보기

'바닷속 경주'로 불리는 충남 태안군 마도해역에서 화물을 싣고 전라도 영암군을 출발해 고려의 수도 개경으로 향하던 중 안흥량을 만나 침몰한 '마도 5호선'의 수중발굴 유물이 공개됐다.특히 마도 5호선에서 나온 목간과 마도 1호선에서 출수된 목간에서 동일인의 것으로 추정되는 필체가 나오면서 두 선박이 같은 선단에 속했을 가능성이 제기됐다. 두 배가 전라도 영암 일대의 화물을 나눠 싣고 1208년 항해에 나섰다가 악천후를 만나 같은 날 침몰했을 가능성도 제기되고 있다.국립해양유산연구소(소장 이은석, 해양유산연구소)는 4일 충남 태안군에 위치한 국립태안수중유산박물관에서 태안 마도해역 수중발굴 성과와 관련한 언론공개회를 열고, 지난 2025년 존재 가능성을 확인했던 '마도 5호선'의 실체를 밝혀낸 데 이어, 인근 해역의 다른 지점에서 고려시대 난파선인 '마도 6호선'을 추가로 확인했다고 발표했다.국내 유일의 수중유산 발굴 전문기관인 해양유산연구소는 2025년부터 청자 다발과 선체 조각 등이 발견되자 태안해역에서 다섯 번째 난파선인 마도 5호선이 매장돼 있을 가능성을 포착했다. 이후 올해 본격적인 수중발굴조사에 나서 실체를 확인했다.신종국 연구소 수중발굴과장에 따르면 2007~2008년 태안 마도 해역 수중발굴조사에서 고려시대(12세기 후반) 선박인 태안선을 시작으로, 2009~2010년 마도 1호선(고려시대 1208년), 2010년 마도 2호선(고려시대 1210년경), 2011년 마도 3호선(고려시대 1265~1268년) 등 고려시대 선박을 잇따라 발굴해 내는 성과를 올렸다. 2015년에는 최초의 조선시대 선박인 마도 4호선을 발굴하고, 2025년 이를 인양했다.신 과장은 "태안 마도 해역에서는 태안선을 포함해 모두 6척의 배를 확인했다"라며 "태안선은 12세기 중후반 강진에서 개경으로 가던 중 침몰한 선박으로, 2만 3000점의 유물을 건져냈다. 마도 4호선은 최초의 조선시대 조운선으로, 나주 영산창에서 광흥창으로 가던 도중 침몰했다. 마도 5호선은 마도 1호선에서 남쪽으로 250미터 떨어진 곳에서, 마도 6호선은 마도 2호선에서 동쪽으로 110미터 떨어진 곳에서 각각 발굴했다"고 설명했다.마도 5호선을 조사한 결과, 닻돌·원통목·밧줄 등 주요 선체 부속품을 비롯해 화물로 실린 볏섬, 선상 생활용품인 청동호 등 총 54점의 유물이 출수됐다. 특히 화물 내역이 기록된 목간 26점이 확인되면서 마도 5호선의 구체적인 실체와 성격을 구명하는 결정적 계기가 마련됐다.마도 5호선 목간에는 '정묘년(丁卯年)'과 '정묘 12월(丁卯十二月)'이라는 화물 수집 연월(年月)이 기록돼 있다. 함께 나온 유기물의 방사성탄소연대 측정 결과(12C 중반~13C 전반)와 청자의 연대 등을 종합적으로 고려할 때 목간에 기록된 정묘년은 1207년으로 판단된다.화물을 수집한 시점인 정묘년 12월은 한겨울인 양력 1월 무렵이다. 이 시기는 기후 여건이 좋지 않아 일반적으로 항해에 나서지 않는다는 점에서 마도 5호선은 이듬해인 1208년(무진년) 봄에 출항했을 가능성이 높다는 게 이날 언론공개회에 참석한 문경호 공주대학교 역사교육과 교수의 설명이다.문 교수는 목간 기록에 적힌 화물 발송지가 영암군(현 영암읍 일대)과 안로현(현 영암군 금정면 일대)이고, 목적지가 경(京, 고려 수도 개경)이라는 점을 들어 마도 5호선은 "전라도 서남부 지역에서 개경으로 보내는 화물을 선적했음을 알 수 있다"고도 했다.문 교수는 "태안반도는 예전부터 난행량, 안흥량이라 불릴 만큼 위험한 바다였다. 배들이 지나가기를 가장 두려워했던 곳으로 '배들의 공동묘지'라고도 불린다"며 "파도를 크게 만났거나 조류를 잘못 타 침몰했을 것"이라고 진단했다.이어 "한 지역에서 이렇게 많은 배가 발견된 것은 이례적인 일이다. 태안반도는 갯벌이 계속 쌓이는 지역이다 보니 목간 등이 갯벌에 묻혀 진공 상태로 오랫동안 (보존돼) 있다가 세상에 모습을 드러내게 된 것"이라면서 "이번에 발견된 유물들은 굉장히 중요한 가치가 있다. 앞으로 발굴이 계속 진행돼서 고려시대 조운에 대해 실질적으로 입증하는 중요한 계기가 되길 기대한다"고 말했다.신종국 과장은 "지금까지 선박이 아닌 곳에서 목간이 출수된 적이 없다. 이번에 확인된 목간 26점은 모두 마도 5호선에서 나온 것"이라고 덧붙였다.마도 5호선은 2009년 발굴된 마도 1호선과 매우 유사한 성격의 선박이다. 1호선도 1207년 화물을 수집한 후 1208년 개경으로 향하던 중 침몰했다. 화물 발송지는 전라도 서남부 지역인 죽산현(竹山縣, 현재 해남), 회진현(會津縣, 현재 나주), 수령현(遂寧縣, 현재 장흥), 안로현(安老縣, 현재 영암) 등이었다.특히 안로현에서 개경의 송득덕(宋得德)에게 보내는 화물을 기록한 마도 5호선 출수 목간(5-20번)은 마도 1호선에서 출수된 안로현 목간(1-34번)과 필적과 내용이 거의 동일해 같은 사람이 쓴 것으로 추정된다.이러한 내용으로 볼 때 해당 목간을 마도 1호선의 유물로 볼 수도 있다. 그러나 두 선박이 확인된 지점은 약 250미터 떨어져 있고, 마도 1호선의 화물 발송지 가운데 일부만 마도 5호선 목간에서도 확인된다. 또한 마도 5호선의 외판(外板)은 마도 1호선의 외판과 두께와 형태에서 차이를 보인다.이에 따라 연구진은 마도 1호선과 마도 5호선이 모두 1208년(희종 4년) 봄 전라도 서남부 지역의 화물을 나눠 싣고 개경으로 향하던 같은 선단의 선박이었으며, 태안 마도해역에서 악천후를 만나 함께 침몰했을 것으로 추정하고 있다.신종국 과장은 "마도 5호선이 개경까지 가려면 적어도 20~30일은 항해해야 한다. 따라서 정묘년 12월이 아닌 무진년 봄에 출항했을 것으로 추정한다"면서 "목간과 볍씨, 유기물 5점에 대한 방사성탄소연대 측정 결과, 정묘년은 1207년이 맞는 것으로 보인다. 마도 5호선은 1207년 가을과 겨울에 화물을 수집한 뒤 이듬해 봄에 항해에 나선 것으로 추정된다. 마도 1호선과 마도 5호선은 공통점이 많다"고 밝혔다.신 과장은 조사단을 놀라게 한 목간에 대해서도 설명했다. 그는 "한 목간(마도 5호선 20번 목간)이 조사단을 놀라게 했다. 같은 사람이 같은 형태로 쓴 쌍둥이 목간이었다. 육안으로 확인해도 똑같았다"면서 "조운선이나 화물선이 이동할 때는 한 척만 이동하지 않고 보통 5~6척의 선단이 이동하는데 목간을 쓴 사람이 같고 수취인이 같다면 마도 1호선과 마도 5호선은 같은 선단이었을 것이고, 안로현에서 개경의 송득덕(宋得德)에게 보내는 화물을 실었을 것으로 추정된다"고 설명했다.덧붙여 "마도 5호선은 1208년 봄에 마도 1호선과 함께 안로현에서 화물을 싣고 출발해 마도 1호선과 한날한시에 침몰한 것으로 추정되고 있다"고 했다.이날 언론공개회에서는 마도 6호선의 매장 흔적을 발견한 성과도 함께 보고됐다. 신 과장에 따르면 음파 지층탐사로 확인한 해저 이상체 반응 지점에 대해 추가 조사를 실시한 결과, 또 다른 난파선으로 추정되는 마도 6호선의 매장 흔적이 발견됐다. 마도 2호선에서 동쪽으로 약 110m 떨어진 지점에서 진행한 시굴조사에서다. 시굴조사에서는 청자유병과 도기정병, 목간, 볏섬, 화물 받침목 등 고려시대 유물 20여 점이 확인됐다.특히 주목할 만한 것은 '사주호장목량(泗州戶長睦亮)', '반성형지□미(班城邢遲○米)'이라고 적혀있는 목간이다. 이 두 목간에는 각각 사주 지역의 호장(지방 향리의 우두머리)인 목량과 반성 지역(현 진주시 반성면 일대)의 형지○이라는 사람이 화물을 보냈다는 내용이 담겨 있다.사주(泗州)는 현재의 경남 사천시에 해당하는 지역으로, 고려시대 세곡(稅穀)을 보관하던 13개 조창(漕倉) 중 하나인 통양창(通陽倉)이 있었던 곳이다. 아직 선체가 확인되지는 않았지만, 경상도 지역에서 출항한 것으로 추정되는 난파선의 존재를 처음 확인했다는 점에서 마도 6호선은 주목받고 있다.신 과장은 "마도 6호선은 음파 지층탐사 결과 배의 단면으로 추정되는 V자 모양이 확인돼 7월부터 조사를 시작했다. 조사 과정에서 볏섬과 원통목, 도기, 청동숟가락 등 다수의 유물을 확인했고, 목간 4점이 출수되면서 선박의 성격을 확인할 수 있었다"고 말했다.이어 "태안선은 강진, 마도 1호선은 해남, 마도 2호선은 고창, 마도 3호선은 여수현 등에서 출항한 것으로 추정된다. 도자기의 산지도 해남이나 강진이 중심이었다. 그런데 이번에는 경남 사천 지역에서 출항한 것으로 추정되는 선박이 확인됐다. 50년간 수중발굴조사를 해왔지만 경상도 지역에서 출항한 선박을 확인한 것은 처음"이라고 의미를 부여했다.문경호 교수도 "고려시대 13개의 조창 가운데 절반가량이 전라도에 있었고, 전라도 선박이 주로 태안반도를 지났다"면서 "경상도 선박이 발견된 것도 특이하고 이례적인 일"이라고 평가했다. 덧붙여 "무신정권 시기에 가라앉은 배라는 점도 특이하다. 왜 그 시기에 배들이 많이 다녔고 왜 많이 가라앉았는지에 대한 조사도 과제"라고 했다.신 과장은 "현재까지 신안선을 포함해서 15척이 발굴됐고, 마도 5호선까지 16척이 발굴됐다. 제부도와 해남에서 보존 조치 중인 배가 4척, 마도 6호선까지 모두 21척이 확인됐다. 이 가운데 발굴조사까지 끝난 것은 16척"이라고 설명했다.이어 "조선왕조실록 등을 보면 조창마다 6척의 선박을 운영했다는 기록이 있고, 여러 척이 침몰했다는 기록이 나와 있다. 장기적으로 조사를 이어간다면 더 많은 선박의 흔적을 발굴할 수 있을 것으로 예상한다"고 밝혔다.한편 발굴조사가 끝난 16척 가운데 통일신라시대 선박은 1척, 중국에서 일본으로 가던 신안선과 진도선 등 중국 선박은 2척이다. 조선시대 선박은 마도 4호선이며, 나머지 12척은 고려시대 선박으로 확인됐다.