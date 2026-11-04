대전참여연대 "대전시 청년인턴제 환영, 분야 넓혀야"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 지난 3일 확대간부회의를 주재하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전참여자치시민연대 로고. ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

대전시가 내년부터 청년인턴제를 도입하기로 한 데 대해 대전참여자치시민연대가 환영 입장을 밝히면서도, 참여 기관을 공공기관에 한정하지 말고 지역 중소기업과 공익활동 분야까지 넓혀야 한다고 촉구했다. 청년들이 자신의 진로에 맞는 경력을 쌓을 수 있도록 선택지를 확대하고, 임금과 근로조건, 수료 이후 취업 여부를 확인하는 체계도 함께 마련해야 한다는 주장이다.대전참여자치시민연대는 4일 입장문을 통해 "청년인턴제의 목적은 시청과 산하기관에 청년 100명을 앉히는 것이 아니라, 청년이 자신의 적성과 진로에 맞는 경력을 쌓고 대전에 남도록 하는 것"이라며 제도 설계 단계부터 이러한 목적을 반영해야 한다고 밝혔다.앞서 허태정 대전시장은 지난 3일 확대간부회의에서 내년부터 대전시 자체 청년인턴제를 도입해 우선 100명을 모집하고, 산하기관과 시의회 등의 참여를 통해 규모를 확대하도록 하겠다고 밝혔다. 지역 학생들의 진로·진학 정보 접근성을 높이기 위한 대규모 박람회와 상시 상담 지원체계 마련도 지시했다.대전참여연대가 설명한 대전시의 계획은 이달부터 본청과 출연기관을 대상으로 인력 수요를 조사하고, 내년 3월부터 100명 내외를 선발해 본청을 중심으로 산하기관과 시의회 등에 배치하는 내용이다.이 단체는 지난 8월 청년 개인에게 현금을 지급하던 지원방식을 실제 고용계약에 기반한 일자리 지원으로 전환하라고 요구했다며, 이번 계획을 청년정책의 중심을 경력과 일자리로 옮겨야 한다는 시민사회의 요구가 일부 반영된 결과로 평가했다.그러나 참여 기관을 공공부문으로 제한하면 다양한 진로를 희망하는 청년들의 수요를 담기 어렵다고 지적했다. 소프트웨어 개발이나 제조업 기술, 돌봄·문화·공익활동 분야에서 일하려는 청년에게 공공기관 행정지원 업무가 실질적인 경력이 될 수 있는지 따져야 한다는 것이다.또 실제 부서의 인력 수요보다 선발 인원을 먼저 정해 배치할 경우 자료 정리와 행사 지원, 단순 입력 등 반복적인 업무에 머무를 수 있다며, 채용 규모뿐 아니라 청년이 맡을 업무의 내용도 검토해야 한다고 주장했다.대전참여연대는 참여 기관을 확대할 근거로 기존 지역 기업 연계 인턴십의 성과를 제시했다.이 단체에 따르면 대전시가 대전일자리경제진흥원을 통해 운영한 청년 인턴십 지원사업에서는 2022년부터 2024년까지 323개 기업에서 378명이 인턴 과정을 수료했고, 이 가운데 244명이 정규직으로 전환됐다. 평균 전환율은 64.6%였으며, 2025년에는 목표 인원 80명이 7월에 조기 마감됐다는 설명이다.이들은 "이미 성과가 확인된 민간 연계 경로를 두고, 공공기관 안에 별도의 인턴제를 새로 만드는 것은 정책 자원을 효과가 덜한 쪽으로 돌리는 일"이라며 지역 중소기업과 청년을 연결하는 경로를 활용해야 한다고 주장했다.공익활동 단체와 사회연대경제 조직도 참여 대상으로 포함할 것을 요구했다. 소수의 상근자가 다양한 업무를 맡는 현장에서 청년이 실제 업무를 수행하며 경력을 쌓을 수 있다는 취지다. 정부의 사회연대경제 청년 일경험 사업 등과 연계해 참여 분야를 넓히는 방안도 제안했다.임금과 근무 기간 등 구체적인 근로조건 공개도 요구했다. 이들은 "생활임금 이상의 임금, 근로계약과 4대보험 적용, 실질적 경력이 될 수 있는 최소 근무 기간이 제도 설계 단계에서 명시되어야 한다"고 밝혔다.사업 성과 역시 단순한 참여 인원으로 판단해서는 안 된다고 강조했다. 수료 청년의 취업과 정규직 전환, 대전 정주 여부를 추적하는 체계를 처음부터 마련하고, 시범사업 이후의 단계적 확대 계획도 제시해야 한다는 것이다.제도 설계와 참여 기관 선정 과정에 청년 당사자가 의견을 낼 수 있는 통로를 마련하라는 요구도 덧붙였다. 이들은 "어떤 분야에서 어떤 경력을 쌓고 싶은지는 청년이 가장 잘 안다"며 당사자 참여의 필요성을 강조했다.대전참여연대는 대전시에 내년 3월 선발 공고 전까지 민간기업과 공익활동 분야로 참여 기관을 넓히고, 근로조건과 성과 추적 체계 등 보완 과제를 반영한 설계안을 시민들에게 공개하라고 촉구했다.