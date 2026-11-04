향토문화해설사, 지역의 든든한 크리에이터가 되다

큰사진보기 ▲오원강 사선대 2천 년의 오랜 전설을 품은 절경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역의 향토 이야기를 발표하는 장면 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오원강 사선대의 가을 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오원강 사선대 사선루 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오원강 사선대 조각공원 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오원강 장제무림 어귀 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲성미산성과 공수봉, 그 앞 방동마을 들녘 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오원강 장제무림 인근의 메타세쿼이아 가로수 숲길 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오원강 장제무림 인근의 메타세쿼이아 가로수 숲길 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년 고을 방동마을 앞에 펼쳐진 너른 들녘과 성미산(성미산성), 공수봉, 장제무림의 파노라마 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲오원강과 성미산성을 지나가는 순천완주 고속도로 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 2일 오전, 임실군 관촌면 체육문화센터 강의실에서 지역민 20여 명이 참여해 '2026년 임실군 관촌면 지역역량강화(S/W) 2단계 문화해설사 양성과정(고급)' 강의가 진행됐다. 향토의 문화관광 자원에 대하여 지역과 마을이 품은 사람 사는 흔적과 온기를 생생하게 되살려내자는 취지의 '역사·문화·추억의 크리에이터'인 향토문화해설사의 역할을 확인하는 자리였다.이날 강의에서 지역민들은 향토와 마을이 보유한 '로컬의 고유성'을 메모지에 기록하고 발표하였다. 강사는 주민들이 풀어낸 이야기의 발굴과 표현에 더 큰 의미와 가치를 두었다.L씨는 어린 시절 농촌 마을 초상집의 만장 깃발과 관련된 추억을 되살렸다. 상여 행렬에 앞장서는 만장을 동네 어린이들도 함께 들었다. 만장을 들면 어린이에게 천 원을 주었는데, 10대 소녀가 기웃거리다가 상주에게 쫓겨났다. 상여가 동네 밖으로 나가는 장면을 보며, 소녀는 여자라고 만장 들기에 참여하지 못한 서운한 마음에 상여 행렬을 오래도록 바라보았다.S씨는 사선대 가까운 덕곡마을의 마당재를 이야기하였다. 짐을 이고 장날에 물건을 팔러 가던 장사꾼의 헐떡이는 숨소리, 붉은 연을 타고 덜컹거리며 혼례를 치르러 넘어가던 새색시의 설렘, 온마을의 중대사를 여러 마을에 전하러 바쁘게 발걸음을 재촉하던 우체부의 모습을 추억하였다. 잊힌 옛길이 다시 조명되어 고향을 잊은 이들의 지친 마음을 치유하는 힐링의 숲길이 되기를 바랐다.K씨는 수십 년 전에 이 지역으로 시집을 와서, 겨울에 신랑과 사선대 호수의 얼음 썰매장에서 스케이트를 처음 타며 설렜던 장면을 기억했다. 가족들이 사선대 아래 오원천에서 천렵하며 그물 던져 피리 잡던 추억을 회상하였다. 다만 현재는 개발이 진행되면서 그때의 옛 경치가 사라진 것에 아쉬움을 내비쳤다.S씨는 사선대 조각공원이 힐링의 가족 산책 마당이자 길이라고 하였다. 눈에 보이는 풍경 속에는 어린 시절 친구들과 놀고 말썽도 피우던 그리움이 담겨 있었다. 사선대 호수 보 아래 물레방아가 힘차게 돌아갔다는 이야기는 흥미로운 소재였다. 잊힌 사선대 물레방아 풍경을 다시 조명해야 할 방향으로 제시하였다.농촌 마을에 살아 숨 쉬는 생생한 이야기는 방문객을 농촌의 '관계인구'로 만드는 소프트 파워가 될 수 있다는 점을 확인하였다. 향토해설사는 마을의 브랜드이자 문화 대사 역할이 가능하다는 자부심을 심어주었다.이날 오후, 해설사 양성과정 일행은 오원강 사선대와 방동마을 장제무림 일원의 향토 역사·문화를 답사하였다. 사선대 사선루는 단풍에 물드는 가을 풍경 속에서 따사로운 햇살이 정자 마루에 비치고 있었다.향토와 지역의 역사·문화적 진실은 문헌과 기록보다는 자연과 현장에서 확인하고 추론하면서 가능한 해답을 찾아갈 수 있었다. 사선대 일대에는 영벽정과 운서정, 산개나리와 가침박달 군락지, 국제조각공원을 아우르는 약 2km의 순환 생태 탐방로가 펼쳐졌다.사선대 절벽 능선의 운서정 담장 끝에서 무너미 고개에 이르는 숲길에는 천연기념물로 지정된 가침박달 군락지가 자리하고 있다. 삼국시대 백제의 군사 기지였던 성미산성의 역사와 사선대 능선 가침박달꽃을 배경으로 백제 병사와 마한 처녀의 애틋한 전설이 스토리텔링으로 형상화되었다.백제가 멸망하고 성미산성에 주둔한 백제 부흥군이 661년에 신라군에게 공격당하였다. 이 전투에서 사망한 연인을 그리워하다 쓰러진 처녀의 무덤에서 하얀 박달나무꽃이 피어났다. 박달나무는 매년 봄에 피는 새하얀 꽃 옆에 마른 씨앗이 함께한다. 백제 병사의 단정한 군복을 닮은 씨앗이 마한 처녀의 순백의 영혼 같은 하얀 꽃과 어울려 천오백 년의 세월을 건너 오늘날까지 이어지고 있었다.해설사 양성과정 일행이 오원강 장제무림 어귀에 도착하였다. 이 지역의 역사·문화유산인 성미산성과 장제무림, 도깨비보는 오원강을 무대로 존재했으나 지금까지는 분산되어 있었다. 그러나 이날 현장 답사의 목적은 이들 역사·문화유산을 하나로 통합하는 데 있었다. 사선대의 산개나리꽃 전설이 이러한 통합의 좋은 사례가 되었다.사선대 산개나리꽃 전설은 백제 무왕 6년(605년), 성미산성을 축조하고 국방과 식량 생산을 위해 섬진강에 보를 쌓고자 했던 백제 국경지역 군사들의 역사를 배경으로 했다. 전설은 사선대 신들의 부탁을 받은 도깨비들이 하룻밤 사이에 오원강에 보를 완성하고 강둑에 나무를 심었다고 전한다. 이 보가 도깨비보이며 강둑의 나무가 장제무림의 시원이라는 이야기였다. 도깨비들이 노란 횃불을 들고 사선대 능선에 줄지어 이동하였는데, 해마다 봄이 되면 사선대 절벽 바위틈마다 노란 산개나리꽃으로 피어났다.해설사 양성과정 일행은 오원강 장제무림 인근의 메타세쿼이아 가로수 숲길을 걸었다. 오원강의 푸른 물결이 가을 햇살을 받아 은빛 윤슬로 반짝이고 있었다. 메타세쿼이아 가로수들이 밤새 거센 물을 막고 둑에 숲을 심었던 도깨비들이 강둑으로 줄지어 걸어가는 듯 보였다. 이곳 오원강의 도깨비들은 백제의 국경 기지였던 성미산성을 지키며 군량미를 조달하기 위해 구슬땀을 흘렸던 백제 군사들의 전설 속 이름이었음을 지역 지형과 역사적 상상력을 통해 유추해 볼 수 있었다.천년 고을 방동마을 앞에서 너른 들녘과 성미산(성미산성), 공수봉, 장제무림의 파노라마를 둘러보았다. 두 산봉우리 사이와 장제무림 너머로 섬진강 상류인 오원강이 흐른다. 이렇게 한 폭의 풍경처럼 펼쳐진 파노라마 속에는 성미산성의 역사, 장제무림과 도깨비보의 전설, 사선대 산개나리와 가침박달의 전설이 함께 살아 숨 쉬고 있었다.해설사 양성과정 일행이 방동마을을 떠나 관촌면 소재지로 향하면서 순천완주 고속도로의 높은 교각 아래를 자동차로 속도감 있게 지나갔다. 이 고속도로는 호남정맥을 지하 터널로 통과하고, 섬진강 상류인 오원강을 높은 교량으로 건너서, 백제 산성이 산정에 있는 성미산의 산기슭을 터널로 뚫고 지나갔다.천오백 년 전 선조들이 발품을 팔며 넘나들던 그 잊힌 옛길의 뼈대 위로, 현대의 고속도로가 새로운 시공간의 숨결을 불어넣으며 달리고 있는 셈이었다. 역시 향토와 지역의 역사·문화적 진실은 문헌과 기록보다는 자연과 현장에 있었다.이날 관촌면 향토문화해설사 양성과정의 현장 답사는 사선대의 생태 자원 속에 스며든 산개나리와 가침박달 천연기념물, 장제무림의 울창한 생태숲과 도깨비보를 지역 주민 스스로의 관점과 통찰로 새로운 스토리텔링으로 엮어내어 표현하고 공유하는 소중한 계기가 되었다. 향토문화해설사가 지역의 든든한 '역사·문화·추억의 크리에이터'가 될 수 있음을 확인한 하루였다.