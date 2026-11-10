"또 공황 오면 어떡하지"... 6개월 만에 찾은 답

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2023년부터 생긴 불안장애로 일상의 영역이 좁아진 사람이 도전하지 못했거나 도전하지 않았던 것들을 해보는 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲10년 넘게 내 감정을 기록한 일기장. ⓒ 이슬 관련사진보기

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큰사진보기 ▲드라마 작업 때 보는 책들. 내 마음 안에 들어온 감정은 인물과 사건과 대사가 되어 원고 위에 놓였다. ⓒ 이슬 관련사진보기

지난 4월, 불안장애 극복을 목표로 삼고 그 도전을 기록하기 시작한 지 어느덧 6개월이 지났다. 마지막 화를 쓰며 그동안의 도전을 떠올렸다. 혼자 고속도로를 운전했고, 혼자 영화관에 갔으며, 약 없이 비행기에 올랐다. 불안한 일이 생길 때마다 곧장 챗GPT를 열어 모든 가능성을 확인하는 대신, 질문하고 싶은 마음을 잠시 견뎌보는 연습도 했다. 불안 때문에 좁아진 일상 속에서 컴포트존(불안과 스트레스 없이 익숙하고 편안한 안락지대를 뜻하는 말)을 조금이라도 넓혀보겠다는 게 이 연재를 시작한 이유였다.물론 몇 번의 도전만으로 불안이 완전히 사라지지는 않았다. 한 번 해냈던 일 앞에서 다시 겁이 나기도 했고, 어제는 괜찮았던 장소가 오늘은 막막하게 느껴지기도 했다. 다만 불안이 없어야만 무언가를 할 수 있는 사람이 아니라, 불안해도 다음 행동을 선택할 수 있는 사람이 되어가고 있다. 회복이란 불안을 졸업하는 일이 아니라, 불안이 찾아왔을 때 이전과는 다른 선택을 해보는 과정이라는 걸 배웠다.연재를 이어오며 예상하지 못했던 효과를 발견했다. 고속도로 운전이나 혼자 떠난 여행처럼 눈에 보이는 도전만 나를 변화시킨 것이 아니었다. 내 불안을 바라보고, 극복해나가는 과정을 기록으로 남기는 일 자체가 불안을 다루는 훈련이 되고 있었다.돌이켜보면 불안은 머릿속에 머물러 있을 때 가장 공포스러웠다. 아직 벌어지지 않은 일을 재난처럼 느끼게 했고, 가능성이 희박한 일도 금방 닥칠 위험처럼 부풀렸다. '이러다 또 공황이 오면 어떡하지?'라며 최악을 상상하곤 했다. 심장이 조금 빨리 뛰면 공황의 전조라고 여겼고, 어지러운 느낌만 들어도 지레 겁을 먹었다.그 경험을 나중에 문장으로 옮기자 불안의 모습이 달라졌다. 언제 불안해졌는지, 무엇을 두려워했는지, 그리고 실제로는 어떤 일이 일어났는지 차례로 적다 보면 거대한 공포처럼 느껴졌던 게 여러 개의 작은 사실로 나뉘었다. 당시 나를 완전히 집어삼킨 것처럼 느꼈던 불안도 글 속에서는 시작과 끝이 있는 하나의 사건에 불과했다.비행을 마치고 그날의 일을 글로 쓰면서 생각했다. 공황이 반드시 올 것이라고 생각한 근거가 있었을까. 결국 비행기는 목적지에 도착했고, 무사히 내렸다. 불안한 순간에는 보이지 않았던 사실이 시간이 지나 기록할 때에야 눈에 들어왔다. 신기하게도 쓰고 나면 불안과 사실 사이에 조금씩 틈이 생겼다. 그 틈에서 내가 두려워했던 것과 실제로 일어난 일을 구분해 나갔다.심리학에서는 감정을 말이나 글로 구체화하는 일을 '정서 명명'이라고 부른다. 2007년 UCLA 매슈 리버먼 연구팀은 부정적인 감정을 말로 표현할 때 감정적 위협에 반응하는 편도체의 활성은 줄고, 감정 조절과 관련된 전전두엽 영역의 활동은 증가하는 양상을 관찰했다. 정체를 알 수 없이 마음속에서 커지던 감정에 '두렵다' '답답하다' '지금 도망치고 싶다'는 이름을 붙이는 것만으로도 감정을 대하는 방식이 달라질 수 있다는 것이다.심리학 교수 제임스 페니베이커(James Pennebaker)가 고안한 '표현적 글쓰기'에 관한 연구도 있다. 감정과 스트레스 경험을 글로 풀어내는 방식인데, 최소 나흘간 하루 20분가량 자신의 깊은 감정을 글로 쓴 집단에서 불안, 우울, 스트레스 증상이 줄어들었다. 흥미로운 점은 그 효과가 글을 쓴 직후보다 일정 시간이 흐른 뒤 더 분명하게 나타났다는 것이다. 기록이 단번에 마음을 낫게 하는 마법은 아니지만, 경험을 이해하고 정리하는 과정에 조용히 힘을 보탤 수 있다는 뜻일 거다.돌이켜보면 글을 쓰는 동안 불안을 단순히 쏟아내기만 한 것은 아니었다. 흩어진 사건에 순서를 붙이고, 당시의 감정에 이름을 붙이고, 왜 그렇게 두려웠는지 이해하려 했다. 그리고 글의 마지막에는 그날의 나에게 조심스럽게 격려와 응원을 보탰다. 불안했지만 도망치지 않았다고, 중간에 흔들렸지만 끝내 해냈다고, 실패처럼 느껴진 날에도 다시 시도할 단서 하나쯤은 발견했다고.기록 속의 불안은 기억 속의 불안보다 강하지 않았다. 시간이 지나 예전 글을 다시 읽어보면 당시에는 세상이 무너질 듯했던 일이 의외로 작고 구체적으로 보였다. 반대로 그때는 대수롭지 않게 넘겼던 나의 용기가 뒤늦게 눈에 들어오기도 했다. 기록 속에는 불안하면서도 계속 살아낸 내가 함께 남아 있었다.그러다 문득, 그저 내 직업이라고만 생각했던 드라마 작가로서의 삶 역시 나를 계속 살아가게 만든 하나의 치유 방법이 아니었을까 돌아보게 됐다.15년 가까이 이야기를 쓰며 살아왔다. 직접 겪은 기쁨과 슬픔이든, 누군가를 바라보며 느낀 연민과 분노든, 마음 안에 들어온 감정은 인물과 사건과 대사가 되어 원고 위에 놓였다. 내 안에서는 도무지 감당할 수 없을 만큼 휘몰아치던 감정도 이야기라는 형태를 얻고 나면 나와 조금 동떨어진 결과물이 되었다. 그것은 더 이상 나를 뒤흔드는 정체 모를 감정의 덩어리가 아니라, 시작과 중간과 끝을 가진 한 편의 이야기가 되었다.현실에서는 이유를 찾지 못했던 상처도 이야기 속에서는 원인과 결과를 얻었고, 당장 해결되지 않는 감정에도 다음 장면이 생겼다. 인물들을 살리기 위해 끊임없이 그들의 마음을 들여다보았지만, 어쩌면 그 일을 통해 내 마음도 함께 들여다보고 있었는지 모른다.물론 작가라는 직업은 내 불안의 한 요소이기도 했다. 언제 일이 끊길지 모른다는 불확실함, 결과를 기다리는 시간, 선택받아야만 다음 기회를 얻을 수 있다는 압박, 내가 쓴 이야기가 끊임없이 평가받는 삶은 오래도록 나를 불안하게 했다. 잘 쓰고 싶은 마음은 자주 잘 쓰지 못할지도 모른다는 공포가 되었고, 사랑해서 시작한 일은 어느 순간 나를 가장 초조하게 만드는 일이 되기도 했다.기록이 나를 치유해왔다는 사실을 깨닫고 나니, 나를 불안하게 한다고 생각했던 이 일이 조금 다르게 보였다. 글쓰기는 내 불안을 만들어낸 원인 중 하나였지만, 동시에 그 불안을 견디게 해준 방법이기도 했다. 쓰는 일 때문에 흔들렸지만, 바로 그 쓰는 일 덕분에 흔들리는 마음을 바깥으로 꺼내놓을 수 있었다. 작가라는 삶은 내게 불안을 주는 삶인 동시에, 불안을 이야기로 바꾸는 힘을 길러준 삶이었다.그렇게 생각하니 내 일이 조금 더 사랑스럽게 느껴졌다. 여전히 두렵고, 때로는 나를 초라하게 만들며, 마음먹은 대로 흘러가지 않는 날이 훨씬 많지만, 그럼에도 내가 이 일을 오래 붙들고 살아온 데에는 이유가 있었던 것 같다. 글쓰기는 나를 괴롭히는 감정에 의미를 부여하고, 견딜 수 없는 순간에 다음 장면을 상상하게 했다. 현실의 나는 그 자리에 주저앉고 싶을 때도 있었지만, 작가인 나는 알고 있었다. 아무리 막막한 장면도 아직 이야기의 끝은 아니라는 것을.앞으로도 불안은 예고 없이 찾아올 것이고, 때때로 다시 겁을 먹을 것이다. 예전과 다른 점이 있다면, 불안이 찾아온 자리에 그대로 붙들려 있지만은 않을 거다. 그날의 두려움 옆에 내가 한 선택을 적고, 흔들린 순간 옆에 끝내 견딘 시간을 적을 거다.그렇게 쓰다 보면 불안은 어느새 나를 집어삼키는 현재가 아니라, 지나온 한 장면이 된다. 기록은 불안을 지우지 않는다. 대신 불안을 삶의 전부가 아닌 일부로 돌려놓는다.지난 6개월 동안 넓힌 것은 어쩌면 컴포트존만이 아니었을지도 모른다. 불안이 있어도 살아갈 수 있는 마음의 자리, 불안을 품은 채로도 다음 문장을 써 내려갈 수 있는 자리. 앞으로도 그 자리에서 계속 이야기를 쓸 것이다. 불안 때문에 쓰고, 쓰면서 불안을 지나고, 마침내 지나온 마음으로 또 다른 이야기를 시작하면서.