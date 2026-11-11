뱃사공이 '무조건'을 부르던 순간, 국경의 벽이 무너졌다

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어느덧 여정의 마지막 날인 10월 29일 목요일 아침, 3박 4일의 시간은 야속하리만큼 빠르게 흘러갔으나 11명의 길동무들 표정에는 피로 대신 깊은 평온함이 고여 있었다. 전날 밤 우레시노 료칸의 다다미방에 모여 나누었던 심도 깊은 소회와 "이 멤버, 리멤버!"를 외치던 끈끈한 연대의 온기가 여전히 아침 공기 속을 포근히 감싸고 있었기 때문이다.
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발걸음을 재촉해 도착한 곳은 일본 3대 이나리 신사 중 하나인 '유토쿠 이나리 신사'였다. 울창한 푸른 산자락을 등지고 기둥마다 강렬한 붉은빛을 토해내는 수많은 토리이가 계단을 품에 안고 웅장하게 뻗어 있었다. 곡식과 풍요, 상업의 신을 모시는 이곳은 인간의 간절한 기원을 품어 안는 거대한 붉은 미로와도 같았다. 신사 경내를 지키는 여우 석상들의 예리한 눈빛 속에서, 우리는 삶의 비바람 속에서도 소박한 평안을 지켜내고자 했던 옛사람들의 지독하고도 아름다운 염원을 읽어냈다.
가파른 돌계단을 올라 붉은 빛깔의 웅장한 본전 앞에 섰다. 바람결에 청아하게 딸랑이는 방울 소리를 가만히 마주하며 두 손을 모았다. 화려한 타국의 신전 앞에서 터져 나온 기원은 거창하지 않았다. 오직 사랑하는 가족들의 무탈한 안녕과, 지난 4일간 서로의 거친 숨소리를 받아주며 어깨를 다독여준 11명 동반자들의 남은 생에 대한 축복 뿐이었다.
산자락을 따라 길게 이어진 붉은 토리이 터널을 빠져나오며, 우리는 파란 하늘을 배경으로 나란히 서서 두 팔을 번쩍 치켜들고 환호했다. 그 환한 웃음은 단순한 여행의 즐거움을 넘어, 치열했던 교단과 가정의 무거운 짐을 내려놓고 비로소 온전한 나 자신으로 마주한 새 계절의 찬란한 개시 선언이었다.
이어 당도한 수로의 도시 야나가와는 이 여행의 정점을 찍는 풍류의 무대였다. 수양버들이 물가로 나긋하게 가지를 드리운 잔잔한 해자 수로에 돈코부네 나룻배가 미끄러지듯 올랐다. 배 뒤편에서 긴 노를 쥔 뱃사공이 구수한 일본 전통 노랫가락을 띄워 올리자, 수면에 닿는 물결 소리와 노랫소리가 묘한 이중주를 이루었다.
그 고즈넉한 선율에 마음의 장벽이 사르르 무너져 내린 것일까. 우리 역시 가만히 침묵할 수 없었다. 대나무 삿갓을 나란히 눌러쓴 일행들의 입에서 자연스럽게 노랫가락이 터져 나오며, 국경과 언어의 장벽을 가볍게 뛰어넘는 즉흥 '뱃길 음악회'가 펼쳐졌다. <처녀 뱃사공>과 <소양강 처녀>의 아련한 가사가 수로의 잔물결을 타고 청아하게 울려 퍼졌고, 이에 감화된 뱃사공은 흥겨운 박자에 맞춰 한국 트로트 <무조건>을 걸쭉하게 뽑아내며 환한 미소로 화답했다. 타국과 자국, 이방인과 현지인의 경계가 노래 한 가락에 이토록 속절없이 무너지는 순간이었다.
물길 위로 낮게 드리운 고풍스러운 돌다리를 통과할 때면 약속이라도 한 듯 일제히 배 바닥에 몸을 납작 엎드리며 서로의 얼굴을 마주 보았다. 그리고는 어린아이처럼 자지러지는 웃음을 터뜨렸다. 풍류란 화려한 누각에 있는 것이 아니라, 살아온 날의 회한을 잠시 내려놓고 좋은 이들과 함께 바보처럼 웃을 수 있는 바로 이 순간에 머무는 것이었다.
사실 내게 이번 여행은 단순한 힐링 그 이상의 선물을 해 주었다. 외국어에 취약하고 까막눈처럼 세상을 마주해야 하는 두려움 때문에, 나는 평생 패키지여행의 테두리 안에서만 세상을 구경해 왔다. 불필요하게 낭비되는 쇼핑 시간이 아깝고 답답해도 자유여행은 언감생심이었고, 낯선 곳에서 혼자 잠드는 것조차 두려워하는 겁쟁이였다. 그러나 이번 규슈 올레의 작은 마을 골목을 직접 걷고, 둘레길의 흙냄새를 호흡하며 깨달았다. 세상은 생각보다 거칠지 않고, 나는 혼자가 아니며, 언젠가 남편과 둘이 손을 잡고 세상 속으로 걸어 나가는 진짜 자유여행을 시작할 수 있으리라는 뜨거운 자신감. 그것이 이번 여정이 내게 남긴 가장 값진 영혼의 유산이었다.
여정의 마지막 문화 탐방은 '학문의 신' 스가와라 노 미치자네를 모신 다자이후 텐만구에서 이루어졌다. 수많은 참배객으로 붐비는 상점가 길목, 세계적인 건축가 쿠마 켄고가 전통 목조 구조를 비틀어 재해석한 독창적인 스타벅스 매장이 시선을 붙잡았다. 비록 차 한 잔 마실 여유는 없었으나, 전통과 현대가 기괴하리만치 아름답게 결합한 건축물의 결을 눈으로 더듬는 것만으로도 신선한 시각적 즐거움을 안겨주었다.
입구의 청동 소 동상(고신규) 뿔을 정성껏 어루만지며 자녀들의 앞날을 빌었고, 과거·현재·미래를 상징하는 세 개의 붉은 다리 '태고교'를 건넜다. "다리를 건널 때는 결코 뒤를 돌아보지 말라"는 금기처럼, 우리는 지나온 세월의 영광과 상처를 모두 그 다리 뒤편에 묻어두고 오직 다가올 미래를 향해 당당히 걸어가기로 묵언의 약속을 다졌다.
본전 앞을 지키는 전설의 매화나무 '도비우메'를 지나 안쪽으로 향하던 그 순간, 우리의 발걸음이 일제히 멎었다. 본전 한가운데서 정갈한 우치카케를 차려입은 신랑 신부의 전통 혼례식이 경건하게 거행되고 있었던 것이다. 낯선 땅에서 마주한 가장 성스러운 축복의 풍경. 새로운 삶의 출발을 선언하는 두 사람의 성스러운 모습을 바라보며, 교단에서의 오랜 여정을 무사히 마치고 이제 인생 2막의 새로운 출발선에 서 있는 우리들 자신의 모습이 조용히 겹쳐져 가슴이 뭉클해졌다.
그 뭉클한 여운을 품고 대다수의 인파가 비켜간 본전 뒤편으로 발걸음을 옮겼을 때, 거짓말처럼 고즈넉하고 신비로운 세계가 펼쳐졌다. 수백 년의 세월 동안 서로의 몸을 단단히 얽어매고 굳건히 뿌리를 내린 '부부 녹나무'의 거대한 위용. 서로의 상처를 기대어 지탱하고, 세파의 비바람을 함께 견뎌낸 그 나무의 거친 결 앞에서 우리는 비로소 알았다. 인생이란 결국 누구와 함께 이 길을 통과해 왔는가에 대한 거대한 증명이라는 것을. 서로의 손을 꼭 잡은 11명의 손아귀에 힘이 꾹 들어갔다.
숲길을 내려와 아담한 찻집에 앉아 맛본 따끈한 우메가에 모찌와 차 한 잔은 걷느라 지친 다리의 피로를 넘어 영혼까지 따스하게 적셔주었다. 후쿠오카 시내로 향하는 버스 안, 차창 밖으로 스쳐 가는 낯선 도시의 불빛을 배경삼아 누군가 조용히 박우현 시인의 <그때는 그때의 아름다움을 모른다>를 낭송하기 시작했다.
"이십 대에는 서른이 두려웠다 / 서른이 되면 죽는 줄 알았다 / 이윽고 서른이 되었고 싱겁게 난 살아 있었다 / 마흔이 되니 그때가 그리 아름다운 나이였다… 쉰이 되니 그때가 그리 아름다운 나이였다 / 예순이 되면 쉰이 그러리라 / 일흔이 되면 예순이 그러리라 / 죽음 앞에서 모든 그때는 절정이다 / 모든 나이는 아름답다 / 다만 그때는 그때의 아름다움을 모를 뿐이다."
치열했던 지난날의 모든 계절이 사실은 저마다의 생애 최고 절정이었음을, 우리는 달리는 버스 안에서 비로소 오롯이 수용하고 해방되고 있었다.
저녁 비행기 출발을 앞두고 마주한 마지막 식사는 가이드가 맛에 반해 일부러 찾아다닌다는 유명 우동 체인점, '마루가메제면'이었다. 흔히 부드럽고 푹 익힌 면발에 맑은 국물이 특징인 하카타 우동과 달리, 이곳은 카가와현 스타일의 사누키 우동을 다루어 단단하고 쫄깃한 면발(고시)의 식감이 일품이었다. 매장 안 제면기에서 직접 뽑아낸 갓 만든 면발을 저렴한 가격에 즐길 수 있어 현지인과 여행객 모두에게 인기가 높은 곳이다. 매장에 들어서서 원하는 우동 종류를 먼저 받은 뒤, 쟁반을 밀어가며 닭튀김(가시와텐), 오징어튀김, 야채튀김, 주먹밥 등 취향에 맞는 고명을 직접 골라 담아 계산하는 셀프 바 형식이라 골라 먹는 재미도 쏠쏠했다. 김이 모락모락 피어오르는 탱글탱글한 우동 한 그릇은 나흘간의 여정을 따스하게 감싸 안았고, 쫄깃한 면발처럼 당차게 새로운 계절을 거닐 우리들의 앞날을 다정하게 응원해 주는 듯했다.
이번 3박 4일간의 규슈 올레는 내게 풍경이 아닌 '사람'이라는 가장 완벽한 우주를 선물했다. 여우, 진이, 와니, 황진이, 초이, 앨리스, 세봄, 경아, 마리, 나미, 그리고 나 미야. 예순이라는 인생의 고갯길에서 기적처럼 만나 서로의 등불이 되어준 11명의 길동무들. 비록 이 여행의 도보는 끝났으나, 서로의 등을 다독이며 나아가는 우리의 진짜 동행은 이제부터 비로소 시작이다. 길 위에서 맺은 가장 귀중한 인연들에게 이 서글프고도 눈부신 시 한 구절을 영원의 선물로 띄운다.
길 위에서 만난 그대들에게
바람 불어 좋은 날
우리가 함께 걸었던 그 길 위엔
풍경보다 아름다운 사람이 있었네.
이기는 법만 배우며 달려온 세월 지나
지는 법을 배우며 웃음 짓던 밤,
삼천년 녹나무 아래서 고개 숙이던 겸허함으로.
흐르는 물길 따라 노랫가락 띄워 보내니
국경도, 나이도 다 가벼운 바람이 되어 날아가고
따스한 우동 한 그릇에 여정을 녹이던 그 온기.
삶이란 참 좋은 길동무를 만나는 여행이어라.
먼 훗날 어느 계절에 다시 돌아보아도
그대들과 함께한 이 길은
내 인생 가장 눈부신 가을날이었음을.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.