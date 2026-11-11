뱃사공이 '무조건'을 부르던 순간, 국경의 벽이 무너졌다

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큰사진보기 ▲푸른 산자락을 배경으로 화려한 붉은빛 웅장함을 뽐내며 들어선 유토쿠 이나리 신사의 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲붉은 빛깔의 웅장한 유토쿠 이나리 신사 본전에서 동반자들과 가족의 안녕과 평화를 마음속으로 빌던 경건한 순간 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲산자락을 따라 길게 이어진 유토쿠 이나리 신사의 붉은 토리이 길에서 가족과 동반자들의 안녕을 기원하며 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲대나무 삿갓을 쓰고 수로를 지나며 뱃사공의 노랫가락과 우리의 가곡이 잔잔하게 메아리치던 야나가와 뱃놀이의 정취 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스가와라 노 미치자네를 그리워해 교토에서 하카타까지 하룻밤 사이에 날아왔다는 전설을 품은 다자이후 텐만구 본전 앞 매화나무 '도비우메(비매)' ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲다자이후 텐만구 본전 뒤편, 오랜 세월을 다정하게 의지하며 굳건히 뿌리를 내리고 있는 신비롭고 고즈넉한 '부부 녹나무'의 위용 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"이십 대에는 서른이 두려웠다 / 서른이 되면 죽는 줄 알았다 / 이윽고 서른이 되었고 싱겁게 난 살아 있었다 / 마흔이 되니 그때가 그리 아름다운 나이였다… 쉰이 되니 그때가 그리 아름다운 나이였다 / 예순이 되면 쉰이 그러리라 / 일흔이 되면 예순이 그러리라 / 죽음 앞에서 모든 그때는 절정이다 / 모든 나이는 아름답다 / 다만 그때는 그때의 아름다움을 모를 뿐이다."

큰사진보기 ▲다자이후 참배를 마치고 찾은 전통 찻집에서 맛본 달콤한 우메가에모찌와 시원한 음료. 걷느라 지친 다리를 쉬어가며 달콤함으로 피로를 씻어내던 달콤한 휴식의 시간 ⓒ 홍영미 관련사진보기

길 위에서 만난 그대들에게

바람 불어 좋은 날

우리가 함께 걸었던 그 길 위엔

풍경보다 아름다운 사람이 있었네.

이기는 법만 배우며 달려온 세월 지나

지는 법을 배우며 웃음 짓던 밤,

삼천년 녹나무 아래서 고개 숙이던 겸허함으로.

흐르는 물길 따라 노랫가락 띄워 보내니

국경도, 나이도 다 가벼운 바람이 되어 날아가고

따스한 우동 한 그릇에 여정을 녹이던 그 온기.

삶이란 참 좋은 길동무를 만나는 여행이어라.

먼 훗날 어느 계절에 다시 돌아보아도

그대들과 함께한 이 길은

내 인생 가장 눈부신 가을날이었음을.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.