3천 년 녹나무 앞에서 삶을 묻다... 'K-올레'가 낸 길

큰사진보기 ▲규슈 올레의 첫 출발지인 다케오 온천역에서 우리를 반기던 파란색 간세 표식과 코스 안내판 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲빨간 모자를 쓴 채 생과 사의 고요한 울림을 전하던 기묘지 절의 6기 지장보살입상 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲잔잔한 호수를 액자 삼아 소박한 도시락을 나누며 온기를 채웠던 이케노우치 호숫가 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 나란히 서서 두 팔을 번쩍 들고 서로의 우정을 자축하던 11명의 아름다운 길동무들 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아득한 세월의 비바람을 견뎌내며 좌중을 압도하는 생명력을 뽐내던 수령 3,000년의 거대 녹나무 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲책과 사람이 자연스럽게 어우러져 지역에 문화적 활력을 불어넣고 있던 세련된 다케오시 도서관 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

셋째 날 아침, 날씨는 더없이 청명하고 따뜻했으며 바람마저 시원하게 불어왔다. 밤새 나눈 웃음으로 피로를 씻어낸 덕분인지 서먹했던 이름들 사이로 어느덧 정겨운 체온이 낮게 흐르고 있었다.마침내 기다리던 규슈 올레길 걷기가 시작되었다. 우리가 걸은 곳은 규슈 올레가 세상에 첫선을 보인 역사적인 첫 번째 길, 사가현의 '다케오 코스'였다. 소도시의 한적함이 느껴지는 다케오 온천역 후문을 나서자 도로 너머로 깔끔한 일본식 전통 가옥들이 늘어선 정겨운 주택가가 펼쳐졌다. 다케오천을 따라 걸음을 옮기자, 정면으로 다케오시의 상징이자 희로애락을 함께해 온 미후네야마(御船山) 산이 뾰족한 두 개의 봉우리를 자랑하며 우뚝 서서 우리를 맞아주었다.파란색과 다홍색 리본, 그리고 제주 조랑말 형상을 한 파란색 '간세' 표식을 이정표 삼아 도심을 가로지르자, 걷는 내내 가슴 한구석에서 알 수 없는 뭉클함과 커다란 자부심이 차올랐다. 규슈 올레길이 다름 아닌 우리의 '제주 올레'를 모델로 삼아 탄생했기 때문이다. 제주 올레 법인의 기술 지도와 협력으로 만들어진 이 길에서, 과거 일제강점기의 어두운 잔재와 수많은 역사의 아픔 속에서 늘 마음 한편에 자리했던 멍에를 떠올려본다.늘 그들의 문물이 강제되거나 영향 아래 놓여야 했던 지난 세월을 넘어, 이제는 우리가 먼저 만들어 낸 자연 친화적 걷기 문화(K-컬처)를 그들이 배우고 모방하여 적용했다는 사실이 참으로 눈부셨다. 우리의 문화가 그들의 땅에 새로운 길을 내고, 그들이 우리의 상징을 따라 발걸음을 옮기게 만든 이 문화적 역전이라니. 걷는 내내 어깨가 절로 으쓱해지고, 한국인으로서의 자부심과 당당함이 가슴 가득 채워졌다.길은 곧 울창한 대나무 숲이 서늘한 아름다움을 자랑하는 시라이와 운동공원과 잘 정비된 흙길로 이어졌다. 아열대림 숲길을 따라 건장한 사내 팔뚝만 한 왕대나무 숲을 지나노라니, 올레길은 소박한 사찰인 기묘지(貴明寺) 절로 우리를 이끌었다. 산속 깊은 곳에 자리 잡은 우리나라의 산사(山寺)와 달리, 일본의 사찰은 마을과 연꽃방죽을 곁에 두고 삶의 한복판에 자연스럽게 녹아들어 있었다. 부도와 묘지가 민가와 맞닿아 있는 모습을 보며 생과 사가 별개가 아님을 직감한다.'불이(不二)'라 쓰인 소박한 일주문을 지나 법당으로 들어서니, 빨간 모자를 쓰고 중생을 맞이하는 6기의 앙증맞은 지장보살입상이 미소를 띠고 있었다. 밖에서 부처님을 향해 삼배를 올렸다. 절을 올릴 때마다 사람과 자연이 둘이 아니고, 너와 내가 둘이 아니며, 생과 사가 둘이 아님을 조용히 되뇌었다. 다케오 시내를 내려다보며 숲길을 바삐 거닌 발걸음이 한순간 고요하게 정돈되는 순간이었다.마을 골목을 지나 마침내 이케노우치 호수 제방 위로 올라섰다. 방금 지나온 정갈한 기와지붕들과 황금빛으로 물든 풍요로운 들판, 그리고 잔잔한 수면 위로 산 그림자를 드리운 호수의 정취가 한 폭의 그림 같았다. 봄이면 화사한 벚꽃으로 치장할 호수 변 벤치에 소박하게 모여 앉아 도시락 뚜껑을 열었다. 비록 소박한 반찬거리였지만, 호수가 내어준 푸르른 풍경과 잔잔한 물결 소리가 세상에서 가장 완벽한 양념이 되어주었다. 잔잔한 수면을 바라보며 나눈 따스한 온기의 한 끼는 그 어떤 진수성찬보다 꿀맛이었다.호숫가를 걸으며 누군가 먼저 나지막이 <오빠 생각>을 부르기 시작했다. "뜸북뜸북 뜸북새 논에서 울고..." 낯선 타국의 고즈넉한 호수 위로 정겨운 동요 가락이 고스란히 피어올랐다. 이어서 나무 향 짙은 길로 접어들자 자연스럽게 <과수원길>이 이어졌다. "동구 밖 과수원길 아카시아 꽃이 활짝 폈네..." 어린 시절 맑고 순수했던 청춘의 기억으로 돌아간 듯, 우리는 도란도란 목소리를 모아 가삿말을 맞추며 걸었다. 유서 깊은 일본의 산책로 위에서 우리의 그리운 노랫가락이 잔잔하게 물들어 가고 있었다.길을 걸으며 일행들과 나눈 대화는 점차 깊어져 문학과 영화로 이어졌다. 사막의 붉은 길을 달리며 일상의 억압을 벗어던지고 온전한 자유를 향해 질주하던 두 여성의 이야기, 리들리 스콧 감독의 영화 <델마와 루이스(Thelma & Louise)>가 자연스레 떠올랐다. 답답했던 울타리를 넘어 탁 트인 자연 속을 거니는 우리들의 모습이, 비록 도주가 아닌 평화로운 올레길 위일지언정, 마침내 온전한 자아와 자유를 찾아 나선 <델마와 루이스>의 그 찬란한 해방감과 닮아있었기 때문이다.어느 순간 박인환 시인의 <목마와 숙녀> 속 구절들도 귓가에 맴돌았다. "한 잔의 술을 마시고 / 우리는 버지니아 울프의 생애와 / 목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기 한다..." 버지니아 울프의 생애와 목마의 서글픈 눈망울을 읊조리던 청춘의 시절, 책장 속에 파묻혀 있던 문학적 정서들이 규슈의 고즈넉한 골목길 위에서 온전히 살아나 우리를 감싸 안았다.호수를 지나 코스의 하이라이트인 다케오 신사로 향했다. 삼나무와 대나무가 빽빽하게 우거진 신비로운 숲길을 따라 안쪽으로 깊숙이 걸어 들어가자, 순간 좌중을 압도하는 거대한 생명체와 마주하게 되었다. 바로 수령 3,000년이 넘은 '다케오의 오쿠스(거대 녹나무)'였다.높이 30미터, 뿌리 둘레만 20미터에 달하는 그 거대한 나무 앞에 서자 절로 숙연한 감탄이 터져 나왔다. 삼천 년이라는 아득한 세월 동안 비바람과 태풍을 견뎌내며 자리를 지켜온 거목의 줄기는 깊은 웅장함을 품고 있었다. 나무가 뿜어내는 생명의 에너지는 지나온 세월 동안 최선을 다해 살아온 우리들의 시간을 조용히 어루만져 주는 듯했고, 그 고요한 위용 속에서 자연의 아량에 깊은 감사를 올렸다.녹나무의 기운을 품고 내려와 닿은 곳은 다케오시 도서관이었다. 공공 도서관 내에 서점과 카페를 입점시키고 높게 뻗은 서가 디자인을 도입하여, 우리나라 서울 코엑스몰 '별마당 도서관'의 벤치마킹 모델이 된 곳으로 유명하다. 머무르고 싶은 공간의 개념을 실감하면서도, 시각적 압도감이나 오래 머물고 싶게 만드는 아늑한 분위기 면에서는 오히려 우리 별마당 도서관이 원조를 뛰어넘은 '청출어람(靑出於藍)'이라는 뿌듯함을 느끼며 도보 여정을 기분 좋게 마무리했다.이날 밤 숙소는 우레시노의 화락원(和楽園) 료칸이었다. 다다미방에 짐을 풀고 시그니처 녹차 노천탕에 몸을 담그니 하루 동안 걷느라 지친 다리의 피로가 녹아내렸다.온천욕 후 다 같이 모인 2부 순서는 여정의 소회를 나누는 시간이었다. 선후배 할 것 없이 다들 입을 모아 말한 것은 "여행은 결국 풍경이 아닌 사람을 알아가는 과정"이라는 사실이었다. 현직에 있을 땐 스쳐 지나갔을 인연들이 비로소 서로를 온전히 알게 되어 참으로 기쁘다는 고백이 이어졌다. 여정이 살짝 비껴가도 "그건 그것대로 뜻밖의 선물이 되어 좋았다"라며 웃어 보였고, 함께 발을 맞추는 좋은 동반자가 여행의 행복을 결정한다는 데 모두 고개를 끄덕였다.그때 왕언니 여우님이 길동무 한 사람 한 사람을 위해 예쁜 장바구니 선물을 꺼내 놓으셨다. 예고 없이 찾아온 그 훈훈하고 따스한 마음에 가슴이 또 한 번 뭉클하게 젖어 들었다.밤이 깊어가며 여정의 하이라이트인 신나는 건배사 주고받기가 시작되었다."이런 모임!" 선창이 터지자 모두가 한목소리로 "쉽지 않아, 쉽지 않아!"를 외쳤고, "이런 여행!"이라는 선창에 다시 "쉽지 않아, 쉽지 않아!"가 기분 좋게 메아리쳤다. 그리고 마지막 "이 멤버!"라는 외침에 11명 모두 손을 마주 잡고 "리멤버!"를 목청껏 외치며 환한 웃음을 터뜨렸다.온천수보다 더 따스했던 그 환호성 속에서, 우리들의 여정도 우정도 3000년 녹나무의 뿌리처럼 한층 더 깊고 튼튼하게 자리 잡아가고 있었다. 그렇게 큐슈에서의 마지막 밤이 아름다운 추억의 장막을 내리고 있었다.