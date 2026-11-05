"부산으로 부탁해요!" 외침에 방 안이 뒤흔들렸다

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큰사진보기 ▲쏟아지는 빗속을 뚫고 발치 아래 서서야 수십 미터의 크기가 온몸으로 실감 났던 후쿠오카 라라포트의 뉴건담 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"부산으로 부탁해요!"

"모 나와라 모! 모! 모!"

큰사진보기 ▲'이기면 지고, 지면 이기는' 역설의 윷놀이로 어색함의 벽을 허물고 배꼽을 잡았던 첫날 밤의 현장 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲코코노에 꿈의 대현수교 위에서 내려다본 울창한 산세와 청량하게 떨어지는 폭포수의 장관 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲탁 트인 초원 위에서 자연인이 되어 노래 부르고 어깨춤을 추며 걸었던 아소 대관봉 언덕길 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

길은 누구에게나 열려 있지만, 함께 걸을 사람은 쉽게 얻어지지 않는다. 오랜 교직 생활을 마치고 인생의 새로운 계절로 접어든 우리 11명의 길동무(여우, 지니, 와니, 황진이, 초이, 앨리스, 세봄, 경아, 마리, 나미, 그리고 나 미야)는 가이드 유림 씨와 함께 2026년 가을의 큐슈 올레길로 향했다.여행이란 본디 계획대로 되지 않을 때 뜻밖의 선물 같은 풍경과 깨달음을 안겨준다. 지난 10월 26일 월요일, 규슈 올레길을 향해 출발하던 첫날, 후쿠오카에는 태풍 '참피'가 막 북상하여 지나가고 있었다. 장대비가 쏟아지는 창밖을 바라보며 올레길 도보 여행에 대한 기대와 우려가 교차했다.후쿠오카에 도착하자 역시 일정을 조정할 수밖에 없었다. 태풍으로 인해 갈 수 있는 곳이 별로 없었던 우리는 당초 마지막 날로 예정되어 있던 라라포트부터 들르기로 했다.후쿠오카 라라포트에 도착하자마자 눈길을 사로잡은 것은 광장에 웅장하게 서 있는 실물 크기의 거대한 '뉴건담(Nu-Gundam)' 로봇 동상이었다. 멀리서 바라보았을 때는 그 엄청난 위용과 높이가 선뜻 실감 나지 않았다.그 압도적인 크기를 가늠해 보고 싶은 마음에 쏟아지는 빗속을 뚫고 로봇 발치 아래로 바짝 다가가 섰다. 로봇의 거대한 발톱 곁에 내 작은 몸이 서고 나서야 비로소 수십 미터에 달하는 까마득한 높이가 온몸으로 느껴졌다.역시 사람은 그 곁에 직접 서 보아야 비로소 사물의 진정한 크기를 가늠할 수 있는 법이었다. 그 압도적인 풍경을 뒤로하고 실내로 들어와 유명한 샤론파스를 산다며 다 같이 한 바탕 북새통을 떨고 필요한 물품들을 챙기며 잠시 숨을 돌렸다.점심을 먹은 뒤, 우리는 첫날 숙소인 우키하의 파렌스 오노야 호텔로 이동했다. 가는 길에 들른 현지 식료품 가게에서 저녁에 나누어 먹을 과일을 몇 가지 샀다. 숙소에 도착해 깎아 맛본 과일들은 의외로 단맛이 적고 싱거웠다.올 한 해 비가 적고 볕이 강해 혀끝이 얼얼할 만큼 달콤했던 우리네 과일 맛과는 딴판이었다. 잦은 비를 머금어 심심하지만 순수한 물맛을 품은 타국의 과일을 씹으며, 자연의 기후가 과육의 맛을 결정하듯 사람의 삶 역시 자신이 지나온 계절의 풍토를 고스란히 닮아가는 것이 아닐까 생각했다.호텔이 자리한 우키하(うきは)는 웅장한 지쿠고 강을 품은 나지막하고 정갈한 농촌 마을이었다. 강줄기를 따라 기름진 평야가 끝없이 펼쳐지고 과수원이 조용히 뿌리를 내린 모습은 마을 전체에 그윽한 풍요와 평화를 더해주고 있었다.낯선 타국의 풍경이었지만, 어딘가 모르게 우리네 시골 마을의 다정함이 겹쳐 보였다. 나지막한 산자락을 등지고 젖줄 같은 강을 끼고 들어앉은 정겨운 모양새가, 계절마다 풍성한 결실을 내어주던 고향 산천의 따스한 풍광과 꼭 닮아있었기 때문이다. 땅과 사람이 어우러져 만들어내는 평화로움은 국경을 넘어 어디나 같은 온도로 통하는 모양이었다.호텔 온천수에 몸을 담가 여정의 피로를 사르르 녹여낸 뒤, 예쁜 유카타를 차려입고 정갈하게 차려진 가이세키 코스 요리로 만찬을 즐겼다. 하지만 진정한 여행의 반전은 그날 밤 호텔방에서 일어난 '2부 놀이마당'이었다.교직이라는 담장 안에서 오랜 세월 아이들을 가르치고 학교를 다독이며 살아왔던 우리였다. 현직에 있을 때 서로 이름 정도나 알고 지냈지만, 이번 여정이 아니었다면 평생 깊이 알지 못하고 지나쳤을 수도 있었을 인연 11명이 한자리에 모여 앉았다.시골 이장님 이야기로 꼬리에 꼬리를 무는 배꼽 잡는 수다가 이어지더니, 여우님의 주도로 거꾸로 윷놀이판이 벌어졌다. 이 게임은 보통의 윷놀이와 달랐다. 참가자 모두가 한 동으로 돌아가며 윷을 던지고, 자기가 던진 윷으로 말이 탈출(나게)하면 그 사람이 벌금을 내는 '이기면 지고, 지면 이기는' 역설의 윷놀이였다.여기저기서 '부산'을 외치며 반전에 반전이 거듭될 때마다 방 안은 벼락같은 탄성과 광대뼈가 아플 정도의 깔깔거리는 웃음소리로 뒤흔들렸다. 평생을 경쟁과 평가, 승패의 정밀한 규칙 속에 살아가며 '이기는 법'을 찾는 정글 같은 세상을 헤쳐나온 우리였다.그런데 지는 것이 이기는 이 역설의 게임 앞에서, 살아가는 일이란 결코 나 혼자의 힘으로만 완성되는 것이 아니라는 명백한 이치를 깨달았다. 11명의 일행은 이 윷놀이 하나로 어색함의 벽을 허물고, 깊은 신뢰 관계를 형성했다. 지는 법을 배우며 마주한 웃음소리가 지쿠고 강변의 밤을 깊게 물들였다.10월 27일 화요일 아침, 날씨는 쌀쌀하고 은근히 비가 내렸지만 자연의 위대한 품속으로 들어가는 우리들의 발걸음은 가벼웠다. 오전에 찾아간 곳은 코코노에 '꿈(유메)'의 대현수교였다. 보행자 전용 현수교 중 가장 높은 곳에 서서 발아래를 내려다보니 순간 아찔한 전율이 흘렀다. 하지만 수직으로 떨어지는 두 줄기 폭포의 포효와 눈앞에 펼쳐진 몽글몽글한 산세는 장관 그 자체였다. 계곡 사이로 시원하게 떨어지는 폭포수의 장관은 가슴 속까지 청량하게 해주었다.이어 방문한 아소쿠주 국립공원의 타데와라 습지는 그야말로 '일본의 알프스'라는 찬사가 아깝지 않은 곳이었다. 바람 따라 일렁이는 은빛 억새의 물결이 끝없이 펼쳐져 있었다. 갑판을 천천히 걸으며 바라본 억새밭의 장관은 순천만 습지를 떠올리게 했다. 밤새 나눈 윷놀이의 온기 덕분일까. 누구와 어깨를 나란히 하고 걸어도 이야기 타래가 끊이지 않고 자연스럽게 이어졌다.점심을 먹은 후 아소 대관봉(다이칸보 전망대)에 올랐다. 눈 아래 아소현의 끝없이 펼쳐진 초원길을 바라보는 순간, 우리는 자유인이 되어 넓은 들판을 걷고 뛰었다. 누가 먼저라 할 것도 없이 가곡을 선창하자 일행 모두가 목소리를 모아 완창했고, 동요와 유행가가 끊임없이 이어졌다.누구의 시선도 의식하지 않고 덩실덩실 어깨춤을 추던 그 모습은 이미 자연의 일부가 된 정직한 풍경이었다. 내려오는 길에 맛본 바닐라와 딸기 소프트아이스크림의 달콤함은 아이처럼 순수해진 우리들의 웃음꽃을 더욱 활짝 피워주었다.숙소로 돌아와 온천욕과 식사를 마치고 시작된 2부 순서는 한층 더 뜨거웠다. 이번에는 '방장(젊은 연배)'과 '비방장(연장자)'으로 팀을 나누어 거꾸로 윷놀이 대결을 펼쳤다. 방장 편의 절묘한 '부산' 외침과 예상치 못한 '뒤또'의 맹공으로 결국 방장 팀이 2대 3으로 극적인 역전승을 거두었고, 비방장 팀은 정신이 나갔다며 비명을 질렀다. 나이와 경계가 사라진 그 자리에는 오직 평안과 행복의 온기만이 가득했다.지는 것이 이기는 이 역설의 윷놀이판 위에서, 우리는 이미 서로에게 가장 깊은 안식처가 되어 있었다. 그리고 10월 28일 수요일 아침, 태풍이 물러간 자리 위로 마침내 우리가 걸어야 할 첫 번째 올레길의 문이 조용히 열리고 있었다.