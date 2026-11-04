"민주당과 협력" 말한 트럼프, 돌아서선 "거부권"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 '거부권' 모자 사진. 11월 3일 오후 중간선거 결과가 상하원 모두 민주당 과반이라는 결과로 나타난 뒤 이 사진을 올렸다. ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

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공화당이 중간선거에서 참패하는 걸로 나타나자 도널드 트럼프 미국 대통령은 "민주당과 협력할 것"이라며 전향적인 반응을 보였지만, 곧바로 선거 패배의 원인을 공화당 후보 개인들에게 돌리고 거부권 행사를 예고하는 모습으로 돌아갔다.미국 동부시각으로 3일 오후 <뉴욕타임스>는 트럼프 대통령과 인터뷰한 내용을 보도했다. 인터뷰한 시각은 오후 10시 30분경으로, 텍사스주, 사우스캐롤라이나주, 노스캐롤라이나주, 캔자스주 등 기존 공화당 차지였던 상원의원 의석이 민주당으로 넘어가는 결과가 나타나던 시점이다. 즉 하원은 물론 상원에서도 공화당의 과반 의석이 무너지는 순간이었다.트럼프 대통령은 "저는 그 결과를 기꺼이 받아들일 용의가 있다"면서 "우리는 민주당과 협력할 것이며, 그들과 함께 일할 것을 기대하고 있다. 아마도 뭔가 해결책을 마련할 수 있을 것"이라고 말했다.다만 <뉴욕타임스>는 "트럼프 대통령은 공화당의 패배 원인을 자신이 선거에 출마하지 않았기 때문이라고 지적하며, 사우스캐롤라이나주 공화당 상원의원 달린 그레이엄이나 텍사스주 공화당 법무장관 켄 팩스턴 같은 후보들을 지지한 것에 대해 후회하지 않는다고 말했다"고 전했다.트럼프 대통령은 오후 11시 20분경부터 소셜미디어 트루스소셜에 몇 개의 글을 올렸다. 그는 "저는 후보 명단에 이름이 올라가지 않았고, 만약 올라갔더라면 우리는 압도적인 승리를 거뒀을 것"이라고 주장했다.또 "텍사스 주지사 그렉 에보트가 정치 생애의 마지막 6개월 동안 'RINO'가 되지 않았더라면, 패배하지 않았을 것이다. 그는 원래의 전략으로 돌아갔지만, 그 결과는 참담했다!"라고도 올렸다.RINO는 '무늬만 공화당원'(Republican In Name Only)이라는 공화당 내 멸칭이다. 에보트 주지사는 이번 선거에서 민주당 후보에게 패배했다. 그는 주지사로서 텍사스에 AI 데이터센터를 대거 유치했지만, 데이터센터에 대한 주민들의 반발이 크고 찬반 주민투표가 이번 선거와 맞물리자 갑자기 '데이터센터에 맞서는 투사'로 변신했다.즉 트럼프 대통령은 후보가 타협적인 태도를 보여 패배했다고 주장하면서, 선거 참패의 원인을 각 후보 개인에게로 돌린 것이다.상원·하원 다수를 이룰 민주당과 협력하겠다고 밝힌 것도 뒤집힐 수 있다. 트럼프 대통령은 거부권(VETO)라고 적힌 빨간 모자 사진을 트루스소셜에 올렸다. 민주당이 의회를 통과시키는 법안은 대통령의 거부권으로 맞서겠다는 의지를 재확인한 것이다.