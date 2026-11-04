397억 토해낼 판인데... 돈보다 어려운 국힘의 정치적 속사정

"피고인의 항소를 기각한다."
전직 대통령 윤석열씨의 '거짓말'에 항소심 법원도 유죄를 선고했다. 서울고등법원 형사2-1부는 4일 오후 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 기소된 윤씨의 항소를 기각하고, 1심의 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 유지했다(관련 기사: 2심, 윤석열 당선무효형… 징역 1년6개월 집유 3년 https://omn.kr/2ke43
). 윤씨가 대선 후보 시절 윤우진 전 용산세무서장에게 변호사를 소개하지 않았고, 김건희씨와 함께 건진법사 전성배씨를 만난 적이 없다는 취지로 말한 것이 모두 허위라고 인정된 것이다.
대법원 판결이 남아 있지만 두 차례 재판에서 당선 무효형이 유지되면서 국민의힘이 2022년 대통령선거 당시 보전받은 선거비용 등 약 397억 원을 국가에 돌려줘야 하는 상황이 한층 현실에 가까워졌다.
정작 국민의힘은 조용하다. 4일 오후 현재까지 항소심 선고에 대한 당의 공식 논평은 나오지 않았다. 당 지도부 인사들은 이날 기자들의 질문이 있고 나서야 최종심까지 지켜보겠다는 입장을 밝혔다. 정점식 원내대표는 국회에서 기자들과 만난 자리에서 '윤석열을 대통령 후보로 내세운 데 대해 사과해야 한다'는 지적이 나오자 "말 그대로 2심 선고이고, 아직까지 대법원 심리가 남아 있다"고 답했다.
이어 이재명 대통령의 공직선거법 사건이 대법원에서 유죄 취지로 파기환송된 사실을 언급하며 "민주당이 그 부분에 대해 지금까지 사과한 적 있나"라고 반문했다. 정희용 사무총장 역시 "상급심 결과를 지켜보겠다"면서 "차질 없이 당무가 진행되도록 챙기겠다"고 밝혔다.
게다가 윤석열의 비상계엄 이후 '내란 정당'이라는 비판에서 벗어나려는 뚜렷한 움직임도 찾아보기 어렵다. 그러나 여의도 정가에서는 이번 판결이 국민의힘 전체에 미칠 정치적 충격은 예상보다 크지 않을 것이라는 전망이 나온다. 이미 여러 차례 악재를 겪은 탓에 추가적인 타격이 제한적이라는 것이다. 다만 윤석열을 엄호해 온 장동혁 대표 등 당권파의 사정은 좋지 않다.
"당사 매각 고려 안 한다"라고 했는데... 397억 원 반환 가능할까?
국민의힘이 반환해야 할 금액은 정확히 397억 5600만 원이다. 2022년 대통령 선거 당시 중앙선거관리위원회에서 돌려받은 선거비용 394억 5600만 원과 후보자 기탁금 3억 원을 더한 액수다. 공직선거법에 따라 대통령선거에서 당선된 정당 추천 후보자의 당선 무효형이 확정되면 그 정당이 보전금 등을 반환해야 한다. 선관위의 반환 고지를 받으면 30일 안에 납부해야 한다.
최근 공개된 재정 자료를 보면 국민의힘이 가진 현금만으로는 충당하기 어렵다. 올해 6월 기준 현금성 자산은 약 190억 원으로 알려졌다. 반환액의 절반에도 미치지 못한다. 지난해 말 중앙당의 회계보고서상 현금·예금은 약 116억 원이었다. 인건비와 조직 운영비 등 일상적인 지출까지 고려하면 이 돈을 모두 반환금으로 돌릴 수도 없다.
돈을 낼 능력 자체가 없는 것은 아니다. 지난해 말 국민의힘의 총자산은 약 1315억 원으로, 토지 약 756억 원과 건물 약 160억 원, 임차보증금 약 273억 원 등 부동산 관련 자산이 대부분이었다. 여의도 중앙당사 부지와 건물의 신고가액만 합쳐도 약 539억 원이다. 당사 등 부동산을 담보로 돈을 빌리거나, 다른 자산을 처분하거나, 시도당의 지원을 받는 등의 방안이 거론될 수 있다.
다만 그만큼 이후 당 운영에 재정적 부담이 생긴다. 실제 국민의힘의 전신인 한나라당은 2004년 불법 대선자금 논란 이후 여의도 당사를 매각한 전례가 있다. 당사가 다시 재정 문제의 해법으로 거론되는 것 자체가 부담스러운 이유다.
국민의힘은 지난 7월 27일 1심에서 유죄가 선고됐을 당시에도 당사 매각 가능성을 부인했다. 박성훈 당시 수석대변인은 "당 차원의 준비는 돼 있다"면서 "당사 매각은 고려하지 않는 걸로 안다"고 했다. 실무진 중심으로 다양한 대응책을 마련하고 있다면서도 "항소·상고심에서 결론이 바뀔 여지는 충분히 있다"고 주장했다. 그러면서 이재명 대통령의 공직선거법 사건을 거론하며 "당사를 팔아야 한다면 민주당 당사부터 먼저 파는 게 좋겠다"고 맞받았다.
그러나 이제 항소심마저 같은 결론을 내렸다. 당이 기대했던 '판결이 바뀔 가능성'의 문은 그만큼 좁아졌다.
돈보다 어려운 정치적 책임... 12월 3일 누가 사과할까
397억 원을 어떻게 마련하느냐와 윤석열을 대통령 후보로 내세웠던 정치적 책임을 어떻게 지느냐는 별개다. 이번 공직선거법 사건은 비상계엄이나 내란 혐의와는 다른 사건이지만, 국민의힘이 과거의 윤석열과 현재의 당을 어떻게 구분할 것인지 다시 묻는 계기는 될 수 있다. 정작 장동혁 대표 체제에서는 그 답이 분명하지 않다.
당장 한 달 앞으로 다가온 12월 3일 비상계엄 2주년에도 당 지도부가 한목소리를 낼 수 있을지 불투명하다. 정점식 원내대표가 의원들을 대표해 사과하는 메시지를 준비한다는 보도가 나왔지만, 원내지도부는 당내에서 공식적으로 논의하거나 합의한 사안은 아니라고 선을 그었다(관련 기사: '정점식 계엄 2주년 사과' 보도에 국힘 "공식 입장 아니다" https://omn.kr/2kdnn).
정 원내대표가 실제 사과하더라도 장 대표가 여기에 보조를 맞출지도 알 수 없다. 지난해 계엄 1주년에도 송언석 당시 원내대표가 사과하는 동안 장 대표는 계엄의 불가피성을 주장하며 서로 다른 메시지를 내놓은 바 있다. 계엄에 관한 평가조차 통일하지 못한 채 새로운 사법적 부담을 맞이한 것이다.
특히 당내 세력 구도가 변화하는 시점이라는 점이 변수다. 지난달 23일 항소심에서 무죄를 받은 오세훈 시장은 보수 통합을 강조하며 정치적 보폭을 넓히고 있다. 한동훈 무소속 의원 역시 국민의힘 안팎에서 접점을 늘리고 있다. 3일 국회에서는 오 시장과 한 의원이 각각 참석한 토론회에 여러 계파의 의원들이 모였다. 두 사람이 직접 만나는 장면은 없었지만, 장 대표 외의 정치적 구심을 찾는 움직임에 관심이 모였다(관련 기사: '훈훈연대'는 소문난 잔치? 악수 없는 오세훈과 한동훈 https://omn.kr/2kdwm).
내년 전당대회를 앞두고 윤석열과 거리를 두려는 쪽이 목소리를 키운다면, 윤석열을 계속 두둔해 온 장 대표와 당권파에 대한 책임론도 함께 커질 수 있다.
"이미 악재 반영" vs. "장동혁에는 타격"... 엇갈리는 전망
정치평론가들은 이번 판결이 국민의힘 전체를 뒤흔들 가능성에는 대체로 거리를 뒀다. 다만, 장동혁 대표에게 미칠 파장에 대한 판단은 조금씩 달랐다.
엄경영 시대정신연구소장은 이날 <오마이뉴스>와 통화에서 국민의힘이 "정부 여당의 반사 효과를 톡톡히 누리기 시작하는 단계"라고 진단했다. 여권 내 분란이 계속되는 데다 오세훈·한동훈 등을 중심으로 정치적 역동성을 회복하고 있는 단계라 당 차원의 큰 피해는 없을 것이라는 전망이다.
그러나 "계속 윤석열을 대변해 온" 장 대표에게는 책임론이 불거져 내년 전당대회에서 불리하게 작용할 수 있다고 봤다. 반대로, 당내 쇄신을 추진하는 세력에게는 도움이 될 수 있을 것이라고 봤다. "정부 여당이 공세를 펼 테니까 계엄과 거리를 두자는 목소리 국민의힘 내 목소리가 좀 더 힘이 실릴 수 있을 것이다. 정점식 원내대표의 '계엄 사과' 움직임도 '장동혁과 차별화하겠다', '오세훈이나 한동훈 쪽으로 다시 서겠다'는 메시지"라는 해석이다. 일종의 "예방주사가 될 수 있다"라고도 덧붙였다.
윤태곤 더모아 정치분석실장은 당의 상황이 이미 좋지 않기 때문에 판결 하나로 새롭게 나빠질 여지가 크지 않다고 지적했다. 그는 "당권파에 대한 압박, 별로 좋지 않은 시선이 좀 더 강해지겠지만 그게 어제오늘 일도 아니다"라며 장 대표에 대해 "그 사람은 그냥 모른 척하는 사람"이라고 꼬집었다.
국민의힘이 조희대 대법원장과 사법부 독립을 강조해 온 만큼 유죄 판결을 두고 '야당 탄압'이라는 주장을 강하게 펴기도 어렵다고 지적했다. 이재명 대통령의 공직선거법 재판 재개를 요구하는 정치적 공방은 가능하겠지만, 그것이 국민의힘 내부의 책임론을 지우지는 못한다는 이야기다.
장성철 공감과논쟁 소장은 "당으로서는 대단히 곤혹스럽고 힘든 상황이 될 것"이라고 전망했다. 장 대표가 대법원 확정판결까지 기다리자고 할 가능성이 있지만, "당 대표가 뭔가 메시지 내기도 쉽지 않아 보인다. 그렇다고 또 윤석열하고 완전히 절연한다는 그런 메시지도 내지 못할 것"이라고 내다봤다. 강성 지지층의 눈치를 보는 현 당권파의 한계를 지적한 것이다.