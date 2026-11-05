환대를 다시 찾는 법

큰사진보기 ▲스케치북 팻말을 그리는 어린이행사에 참석한 어린이가 노키즈존에 대하여 손피켓을 그리고 있다 ⓒ 한국여성민우회 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이가 그린 손피켓행사에 참석한 어린이(2)가 그린 피켓. YES KID ZONE 좋아요! 라고 적혀 있다. ⓒ 한국여성민우회 관련사진보기

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"마치 (반려견)유자와 제가 여기에 들어와있는 것 자체가 다른 사람들에게 피해를 주는 것처럼 느껴져 찜찜한 마음이 들었습니다."

큰사진보기 ▲참석자가 만든 피켓"우리 아이들은 누군가를 배제하기보다 서로를 돌보는 사회를 배울 권리가 있어요! 노키즈존 다시 생각해 보아요. Stop No Kids Zone"라고 적혀 있다. ⓒ 한국여성민우회 관련사진보기

큰사진보기 ▲성공회대학교 중앙율동몸짓패 아침햇살아침햇살의 연대공연사진. 참가자들이 분 비눗방울이 무대에서 함께 휘날리고 있다. ⓒ 한국여성민우회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국여성민우회 홈페이지에도 실립니다.



활동가의 물음표와 느낌표: 한국여성민우회 활동가가 다양한 사회 현안의 현장에 참여하는 과정에서 나누고 싶었던 단상을 쓴 칼럼 시리즈입니다. 페미니스트로서 겪는 다양한 일상적 장면부터 기후위기, 전쟁, 사회적 참사, 이주민이나 사회적 약자에 대한 혐오 등 활동의 현장까지 확대하고 연결하며 물음표를 던지고 답을 찾아 가는 여정을 담았습니다.

'노키즈존'이라는 단어를 처음 들었을 때 "노키즈존이 무슨 말이야? 애 낳지 말자고?"라고 되물었던 기억이 난다. 어린이라는 이유만으로 어떤 공간에 들어갈 수 없다니. 내가 어린이일 때 프랜차이즈 버거집이나 감자탕집, 중국집 등의 놀이방에서 새로 만난 친구들과 뛰어놀았던 건 다 꿈이었나 싶었다. 하지만 충격은 금방 흐려지고, 나도 이젠 어린이와 동행할 때 노키즈존 여부를 먼저 살피는 것이 자연스러워졌다. 이 자연스러움을 다시 돌아보자. 사회에 어린이가 들어갈 수 없는 공간이 있다는 사실은 어떤 의미일까?지난 10월 17일, 한국여성민우회는 여의도공원 앞에서 '환대를 다시 찾기 - 노키즈존, 배제가 아니라 돌봄으로 가는 이어말하기'를 진행했다. 노키즈존에 대해 문제제기가 한창이었던 때부터 꽤 오랜 시간이 흘렀지만, 여전히 이 문제에 질문을 던지는 사람들이 있다는 것을 알리기 위한 자리였다. 무엇보다 노키즈존이 어린이만의 문제가 아니라, 우리가 어떤 사회에서 살아가고 싶은지에 대한 문제라고 말하고 싶었다.이어말하기 자리에서는 총 10개의 발언과 사전에 온라인에서 미리 받은 패들렛의 일부 대독이 이어졌다. 가장 마음에 남았던 것은 결국 어린이 당사자들의 이야기였다. "나는 그거 싫어. 왜 못 들어가게 해?" 와 같은 질문들, "잼민이는 시끄럽잖아요"라며 자신이 거부당하는 것을 당연하게 받아들여버린 어린이를 만났던 경험들. 자신을 환영하지 않는 사회에서 어린이들은 세상을 어떻게 감각하고 있을까?어린이들의 질문은 단순하고 명쾌했다. 시끄러운 사람이 문제라면 시끄러운 행동을 제재해야지 왜 어린이라는 존재 자체를 금지하는 것이냐는 질문. 우리는 규칙을 지키라고 요구하면서 정작 어린이의 의견은 얼마나 듣고 있는 걸까? 노키즈존은 보통 안전사고나 다른 손님들의 편안함, 그리고 업주의 영업 상의 자유 등으로 긍정된다. 물론 어린이와 함께 하다 보면 예상치 못한 일이 일어나거나, 불편함이 생겨날 수 있다. 누군가는 실제로 어린이로 인해 불편을 겪었을 수도 있다. 그러나 계속해서 물음표를 던져보자. 시끄럽게 한다, 불편하게 한다는 것이 그 대상을 배제해도 된다는 이유가 될 수 있을까? 그리고 정말 어린이만 시끄러울까? 배제가 업주가 선택할 수 있는 영역이 될 수 있을까?어린이와 양육자 뿐 아니라 반려견과 동행해도 마찬가지다. 어디에 들어갈 수 있는지, 어떤 조건을 충족해야 하는지 끊임없이 확인해야 한다. 입장이 허용된 공간에서도 자신의 존재가 누군가에게 피해를 주는 것처럼 느껴진다. 공간을 이용하기 위해 끊임없이 눈치를 보고, 거절당할 가능성을 먼저 계산해야 하는 경험들을 돌아보자. 우리는 불편함을 해결하는 수많은 방법 중에서 가장 손쉬운 '거절'을 선택하고 있었다.다시 생각해보면, 우리는 이미 누구나 타인에게 불편한 존재이다! 누군가는 걸음이 느리거나 빠르고, 누군가는 목소리가 너무 크거나 너무 작고, 익숙한 규칙을 잘 알지 못하거나 하는 것들. 서로 다른 개개인이 함께 살아간다는 것은 불편을 감수하고, 갈등을 조정하고, 서로를 이해하기 위해 노력하며, 또 이전에는 없던 규칙을 만들어가는 과정이다. 그런데 불편함을 이유로 서로 밀어내고 '내 눈 앞에서 삭제'하기 시작한다면 우리는 대체 누구와 함께 살아갈 수 있을까.결국 돌봄의 문제다.우리 사회는 어린이를 잘 돌보고 키우는 일을 양육자 개인과 가정의 책임으로 여기면서, 다른 사람에게 조금의 불편도 주지 않을 것을 요구한다. '아이 하나 키우는 데에 마을 하나 필요하다'는 말은 인터넷 댓글 속에서나 남아있는 것만 같다. 특히 여성에게 집중된 돌봄의 책임은 어린이가 울거나 뛰는 순간, 양육자에 대한 비난으로 돌아온다. 모두에게 열린 '공공성'이 아동이든 성인이든 모두에게 더 많이 당연하게 무료로 주어져야 한다.행사의 제목이 '환대를 다시 찾기'였던 이유도 여기에 있다. 환대는 어린이를 무조건 좋아한다거나 모든 불편함을 참으라는 말이 아니다. 그저 서로 다르기만 할 뿐인 존재들이 함께 살아갈 수 있도록 공간을, 규칙을, 돌봄의 책임을 바꾸고 조정하고 나누자는 요구이다. 누군가를 배제하고 삭제해버리는 것이 아니라 '어떻게 함께 있을 수 있을지 질문'하자는 요청이다. 사람은 인터넷 창처럼 'x'표를 누른다고 즉시 사라질 수 있는 게 아니다.그 날 여러 목소리를 들으며 노키즈존이 없는 사회는 엄청나게 새로운 것이 아니라고 생각했다. 어린이가 실수할 수 있고, 어른 역시 불완전하며, 서로가 때때로 불편할 수 있다는 사실을 우리 사회는 이미 알고 있다. 어린이들이 우리에게 물은 것 처럼 이젠 어른들도 노키즈존에 "왜?"라고 묻자. 그리고 답해내자. 익숙해진 거절 앞에서 다시 물음표를 꺼내는 일, 그 물음표들이 쌓여 누군가를 배제하는 대신 함께 살아갈 방법을 찾는 느낌표가 될 사회를 바란다.