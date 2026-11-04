사업비 삭감 논란에... 부공노협, '노사정협의회 ' 소환

큰사진보기 ▲부산지역공공기관노조협의회(부공노협)가 4일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 예산 삭감에 항의하며 부산시 공공기관 노사정협의회 운영을 요구하고 있다. ⓒ 부산시의회 제공 관련사진보기

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부산시가 내년도 지방공공기관 사업비를 대폭 삭감하려 한다며 노동계가 반발하고 있다. 예산 축소가 공공서비스의 위축은 물론 일자리 감소로 이어질 수 있다는 우려에서다. 이들은 전재수 부산시장에게 해결 방안을 찾자며 노사정협의회의 조속한 구성을 촉구했다.부산지역공공기관노조협의회(아래 부공노협)는 4일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 부산시의 공공기관 사업비 삭감 추진계획을 비판했다. 부공노협은 시가 재정적 어려움을 내세워 2027년 공공기관 예산을 약 20% 정도 줄이려 한다며 방침을 재검토해야 한다고 요구했다.부공노협에는 부산지하철노조·부산시설공단노조·부산도시공사노조 등 지역의 공공기관 노조가 대거 참여하고 있다. 이들이 속해있는 기관들은 지난 8월 사업비 조정 공문을 받았다. 시 예산담당관실은 내년도 예산 수립 과정에서 공공기관 사업의 재정 효율화를 요구했다.시 예산담당관실의 한 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "증가 추세인 국세에 반해 지방세는 평행선을 달리고 있다. 이대로면 지속 가능하기가 어렵기 때문에 항상 효과가 떨어지는 사업은 정리를 하는 식으로 간다. 매년 진행하는 절차"라고 말했다.시는 이를 반영한 예산안을 조만간 시의회에 제출할 예정인데, 부공노협은 부정적 반응을 보였다. 참석자들은 각 공공기관이 도시·지역개발, 경제 활성화, 사회적 가치 실현, 문화·관광과 정책연구 등의 기능을 맡고 있다며 부작용을 우려했다. 최무덕 민주노총 공공운수 부산본부장, 곽영빈 한국노총 공공연맹 부산본부 의장은 "부산시의 공공성이 위협받는 결과를 만들 것"이라고 말했다.특히 시 산하 일부 출연기관의 재정지원은 타 지역과 비교해 볼 때 크게 부족하다고 지적했다. 부공노협이 이날 공개한 자료를 보면, 부산테크노파크·부산정보산업진흥원·부산경제진흥원의 출연금 비중은 각각 1.8%, 3.7%, 8.5%로 전국 평균 16%(2025년 기준)보다 낮은 편이다. 예산을 줄이는 문제가 고용 불안으로 연결될 수 있다는 게 노조의 걱정이다.상당수 기관은 여러 해에 걸쳐 수행하는 상시업무를 단기 위·수탁사업 형태로 운영한다. 이 때문에 일자리가 1년 단위 계약직으로 채워지는 사례가 많다. 노조 대표들은 이런 상황이 고용과 사업에 영향을 줄 수밖에 없다고 입을 모았다. 최 본부장은 "전재수 시장에게 바라는 건 좋은 일자리와 공공성 강화"라고 강조했다.제도로만 존재하는 노사정협의회의 제대로 된 운영도 촉구했다. 앞서 전임 박형준 시장 재임 시절인 2021년 '부산시 공공기관 노사정협의회 설치·운영 조례'가 만들어졌지만, 지금껏 한 번도 구성된 적이 없는 까닭이다. 이에 6.3 지방선거에서 당선한 전 시장은 개선을 약속하기도 했다.아직 진척이 없지만, 공공기관 여러 문제의 해법을 여기서 찾아야 한다는 게 참석자들의 판단이다. 부공노협은 "머리를 맞대 함께 지혜를 모아야 위기를 슬기롭게 극복할 수 있다. (전 시장이) 약속한 대로 노사정협의체를 조속히 운영해 합리적 해결 방안을 찾자"라고 제안했다.11월이 가기 전에 최소 실무협의 단계를 밟아 연내 노사정협의회에 나서자는 건데 당장 이루어질지 알 수 없어 논란이 예상된다. 부공노협은 지난 10월 초 이 같은 내용을 담은 공문을 시에 전달했지만, 답을 받지 못했다. 시 공공기관담당관실 관계자는 "소통에 대해선 공감한다. 그러나 안건과 역할, 권한 등이 명확하지 않은 부분이 있어 조례 개정까지 포함한 검토가 필요하다"라고 말했다.