"사고 아닌 참사"... 12년이 지나도 제도는 제자리

큰사진보기 ▲선박을 감독중인 해사안전감독관해양수산부 공식 블로그, 해사안전감독관 소개 페이지, https://m.blog.naver.com/koreamof/220336193257 ⓒ 해양수산부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲감사원 감사보고서 - 재난 및 안전관리체계점검 -2025년 9월 발행 감사원 감사보고서, 표지를 소스로 제작한 AI이미지 ⓒ 감사원 관련사진보기

큰사진보기 ▲생명안전기본법 제정 촉구 기자회견2026년 4월, 세월호참사 12주기를 앞두고 생명안전기본법 제정을 촉구하는 기자회견을 피해자 단체 및 시민사회가 진행하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민생명안전위원회 제2차 전체회의국민생명안전위원회 제2차 전체회의 모습 ⓒ 청와대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 4.16연대 사참위 권고이행점검 시민모니터링단 이규락씨가 작성했습니다.

재난은 불운에 의해 발생하지 않는다. 재난은 사회구조적 허점으로 인해 발생한 비극이며, 그러므로 재난은 공동체가 사회적 책임하에 받아들여야 하는 문제다. "사고가 아니라 참사다." 세월호 참사 이후 숱하게 외쳐왔던 이 문장이 우리 곁을 아직도 떠돌고 있는 이유다. 2026년은 세월호 참사 12주기다. 세월호 참사 이후에도 우리 사회는 수많은 재난 참사와 마주해왔다.2022년, 사회적참사특별조사위원회(아래 사참위)는 우리 공동체가 재난 참사를 예방하고 안전사회를 건설하기 위해 실질적으로 어떤 제도적 변화가 필요한지 80개의 권고 사항이 담긴 문서를 제출했다. 우리 사회를 둘러싼 재난 취약 구조를 지적하고 제도적 변화를 통해 재난 참사가 반복되지 않게 하기 위한 일환으로 진행된 것이다.그리고 2026년 7월 여름, 사참위 권고 이행 시민 검증단은 7주간 책임자들이 사참위가 남긴 과제를 어떻게 받아들이고 개선해나가고 있는지 그 실태를 확인하고자 했다. 과연 재난을 예방하고 안전 사회를 만들기 위해 재난 대응 현장과 그를 둘러싼 제도가 어떤 변화를 거쳤는지, 그리고 책임자들은 권고를 어떻게 받아들이고 있는지 시민 검증단이 세세히 살펴보았다.해사안전감독관 제도는 세월호참사 이후 국내에서 운항하는 선박의 안전 확보와 사고 예방을 위해 선박과 사업자의 안전을 지도하고 감독하고자 개설되었다. 사참위는 해사안전감독관 인원 확충을 권고하면서, 해양 사고의 상당 부분을 차지하는 어선 분야와 사고 발생 비율이 높은 유·도선과 수상레저기구와 같은 다중이용 선박 분야에 해사안전감독관 제도를 확대 도입하라고 요청했다.해수부는 이에 해사안전관리감독관 인원이 총 40명으로 현행 제도로서 기능하고 있다고 보고했다. 눈여겨보아야 할 부분은 해사안전관리감독관 인원 40명은 2018년 기준으로 확보된 수라는 지점이다.2026년 신장식 의원실이 확보한 자료에 따르면, 여전히 해사안전관리감독관 총원은 전국 40명이며 증원은 0명이다. 2018년 이후로 해사안전관리감독관의 인원은 늘지 않았으며, '인원 확충'이라는 권고 핵심과는 상관 없이 그저 인원 현황만을 확인한 것이다.사참위의 인원 확충 요구는 국내 여객선과 화물선의 수 대비 해사안전관리감독관 인원이 부족한 실태를 반영한다. 안전관리감독관 인원 부족은 재난 예방 및 대응에 있어서 큰 결점으로 작용할 수 있다. 특히 반복되는 사고의 근본적인 요인을 파악하는 데에 점진적으로 문제를 안을 수 있다.안전 사고 예방은 각 안전 사고에서 발생한 개별적인 결함을 지적하는 단계에서 그치지 않고, 각각의 사건에서 반복되는 결함이 어떤 연속적인 요인에 의거한 것인지를 식별해야 하기 때문이다. 개별 사고가 어떤 연속성을 가지고 구조적으로 연결되는지 근본 요인을 파악하기 위해서는 질적인 시간 소요 및 다각적인 관점의 교차가 가능한 질적 노동 환경이 전제되어야 한다.이러한 노동 조건 역량이 뒷받침되지 않고 개개인의 노력에 기대기만 한다면 예방 대응에 있어서 큰 한계에 봉착할 수밖에 없다. 그러나 노동 역량 확보의 가장 기본적인 조건인 인원 확충 면에서조차 부진하고 있음을 해수부 스스로 방증했다.이에 더해 해수부는 일반 어선 및 유·도선과 수상레저기구 등 다중이용 선박이 법령이 구분된 타 부처 혹은 타 지자체 소관이라는 이유로 감독관 제도 도입이 어렵다는 점을 피력했다. 그러나 해양사고의 선종별 현황에 따르면, 해사안전감독관이 배치된 여객선 사고는 유의미하게 줄어드는 반면 해사안전감독관이 배치되지 않은 수상레저기구와 어선 사고는 지속적으로 증가하는 불균형이 발생하고 있다.다행히 해수부는 어선 분야 사고발생을 줄이고 어선원의 작업안전을 도모하기 위해 2025년 '어선원안전감독관' 제도를 신설하고 어선안전조업법에 따라 전국에 30여 명의 어선원안전감독관을 배치했다(2026, 신장식의원실 제공).이는 사참위의 권고 취지를 반영한 환영할만한 제도개선이나, 사참위가 기존에 권고했던 '여객선/화물선 관련 해사안전감독관 총원의 증원', '유선, 도선, 수상레저기구 전문감독관제도'에 대한 개선은 여전히 방치되고 있다. 실효성이 입증된 해사안전관리감독 제도를 법령 간 칸막이, 타 부처와 지자체 간의 칸막이를 구실삼아 도입하지 않음으로, 행정부는 안전 사각지대를 방치하는 중이다.2025년, 해수부는 안전관리감독관 현황을 보고했다는 이유로 사참위 권고 이행 행정 종결을 시도했다. 그러나 살펴본 것과 같이 사참위 권고 이행에 더 많은 사항이 보완될 필요가 있는 시점에 종결은 이르다. 무엇보다 해사안전감독관 제도는 세월호 참사와 같은 재난 참사가 반복되지 않도록 사후 지도 점검에 치우쳤던 시스템을 예방 체계로 전환하고자 하는 취지로 도입되었다. 해당 제도가 근본적인 취지에 부합하려면 여전히 갈 길은 멀어 보인다.세월호 참사 당시 구조 과정에서 유관 기관 간의 통신망은 제각각이었다. 이 문제가 기관 간의 상호 공조를 불가능하게 만들었다. 이는 구조 현장에서 즉각적인 무선 연락과 정보 공유가 이루어지지 못해 신속한 초기 대응과 공동 구조 작업에 큰 차질로 이어졌다. 유관 기관 간의 상호 연락이 가능하고 구조 현장과 직접 교신을 통해 즉각적인 재난대응이 가능한 재난안전통신망의 정착 필요성이 참사 이후에야 지목된 것이다.그로부터 수 년이 지난 지금, 재난안전통신망의 현주소는 어떨까? 이행 보고서에 따르면 현재 모든 구조본부 상황실에 GMDSS 통신 설비(세계 해상 조난 안전 제도)를 운영 중이며, 국제안전통신센터를 통해 24시간 조난 통신을 청취하고 조난 선박과 직접 교신이 가능하다고 한다. 또한 국가재난안전통신망(PS-LTE)을 통해 현장과 실시간 통신이 가능하며, e-Nav(지능형 해상교통정보) 연계로 조난 선박과의 통신 체계도 구축 완료했다고 한다.2025년, 정부는 이러한 인프라 구축을 근거로 재난안전통신망 관련 조치 권고에 대해 완료되었다고 분류하고 상세 답변을 생략했다. 그러나 사참위가 정보전달체계 미흡을 상기해 상호간 통신 강화와 조난선박과의 직접교신을 위한 보완을 권고한 이유는 현장에서 재난안전통신망이 실효성 있게 작동하도록 실질적인 대응력을 확보해야 한다는 취지였다.행안부는 2021년 5월 재난망 구축사업 준공·개통 보도자료를 배포하며, 전국 단일 통신망을 통해 통합적 재난대응이 가능하고 세계 최초 엘티이에 기반한 기술임을 적극적으로 홍보했다. 그러나 2025년 감사원 결과에 따르면 1.7조 원을 투입해 구축한 재난안전통신망은 이태원·오송 참사 등 실제 대형 재난에서 거의 활용되지 않았으며, 지자체와 경찰·소방 등 유관기관은 여전히 유선전화나 카카오톡 등 상용망에 의존하고 있었음이 드러났다.심지어 행안부는 예산 부족을 이유로 통신 품질 기준(데이터 처리량)을 당초 SD급 영상 전송이 가능한 512kbps에서 64kbps로 8배 하향 조정했으며, 그 결과 전체 측정 지역의 72퍼센트에서 통화 품질이 기준에 미달(MOS 3.5 미만)이었다는 사실도 확인되었다.설계 단계부터 품질 저하가 진행된 것이다. 이에 더해 핵심 기능인 D2D(단말기 간 직접 통화)와 eMBMS(멀티미디어 방송)이 제대로 기능하지 않는다는 것도 치명적이다. D2D 기능은 보급된 단말기의 90.1퍼센트에서 사실상 사용이 불가능하며, eMBMS 기능 역시 철도 등 주요 지역에서 작동하지 않는다는 점도 지적되었다.또한 GMDSS는 세월호 참사 당시에도 기설치된 시스템이었다는 부분을 들여다봐야 한다. 당초 핵심 문제는 지휘권을 가진 구조본부가 조난 선박과 소통과 지시를 제대로 하지 못했다는 데에 있다. 즉 재난안전통신망이라는 기술적인 설비를 단순히 들여놓는 수준에 그치면 안 된다는 것이다. 본질적으로 지휘부와 현장, 선박이 실질적인 지휘 체계 아래서 재난대응을 할 수 있는지에 대한 역량에 대해 우리는 물어야 한다.결과적으로 재난안전통신망 구축 사업의 전면 재검토 및 실질화가 필요한 시점이다. 현장의 활용도가 현저히 낮고 기술적 결함이 드러난 현행 재난안전통신망 사업의 타당성을 제3의 전문기관을 통해 객관적으로 재검증하고, 사업 추진 방향을 전면 재설계해야 한다. 또한 품질 미달 지역에 대한 개선 조치를 강제하고, D2D 및 eMBMS 등 사참위 권고와 감사원이 지적한 필수 기능이 현장에서 즉시 작동하도록 기술적인 보완 대책 수립이 시급하다.2020년 처음으로 발의된 생명안전기본법은 기존의 재난안전법의 시혜적 지원과 일방 행정 중심의 한계를 넘어, 모든 사람이 누려야할 권리로서 안전권을 정립하고자 했다. 사참위 또한 재난안전법이 단지 정부 중심의 재난 관리와 효율성에 치중했음을 지적하며, 반복되는 재난 참사에서 국민을 보호하기 위한 안전권과 안전보장 의무를 국가에 부과하는 법이 필요하다는 의미로 별도의 안전기본법이 필요함을 당부했다.특히 생명안전기본법은 피해자 중심 권리 보장, 참사 진상 규명을 전담하는 독립적이고 상설적인 기구 설치, 재난취약계층에 대한 보호 및 피해 예방을 중점에 두고 있다는 점에서 재난안전법과 큰 차별점을 둔다.최초 발의 후 수년의 시간이 흐른 2026년 5월, 생명안전기본법은 지난한 과정을 거쳐 국회 본회의에 통과해 오는 12월에 시행을 앞두고 있다. 재난 참사 피해자 권리 중심의 기본법 제정은 시민사회가 이룩한 큰 성과로 볼 수 있다. 그러나 생명안전기본법 제정안을 구체적으로 살피면 여전히 불충분한 면면이 드러난다.먼저 상설 재난조사기구인 국가안전사고조사위원회가 기본법 시행 이후부터 발생한 사고부터 조사할 수 있다는 부칙 조항을 살펴보자. 이는 다시 말해 법 시행 이전의 참사 사건에 대한 조사는 실시하지 못한다는 뜻이다.우리 사회에 재난 참사가 끊임없이 발생하는 동안 그 피해자들은 줄곧 시혜적 대상으로 취급되어왔음을 상기했을 때, 조항의 불합리가 드러난다. 남영호 참사, 화성 씨랜드 청소년수련의집 화재참사, 춘천봉사활동 산사태참사, 장성효사랑요양병원 화재참사를 비롯한 수많은 참사 피해자는 책임자와 원인을 규명하는 일에 인권적으로 동등하게 참여하지 못했으며, 진상 규명 자체가 제대로 이루어지지 못한 재난 참사가 수두룩하다. 법 시행 이후 조사 부칙은 재난 참사 피해자의 권리를 보장하기 위한 생명안전기본법의 기본 취지와 어긋난다.과거의 참사 책임자를 규명하고 그 물리적이고 제도적인 진상을 규명하는 일은 재난을 방지할 수 있는 공동체의 대응력을 키워나가는 데에 필수적이다. 과거에 일어난 숱한 국가 폭력을 규명하는 과제가 공동체의 인권 감수성과 폭력을 둘러싼 약속을 만들어나가듯, 과거의 재난 사건을 반추하며 피해자들이 원활하게 참여하는 과정을 통해 진상을 규명하는 공동체적인 약속이 이루어져야만 사회적 참사 애도 문화가 정착되고 재난을 예방할 수 있을 것이다.더불어 개별 법령에 따른 조사기구가 조사 중인 사건은 국가안전사고조사위원회의 조사에서 제외된다는 부분도 문제적이다. 국가안전사고조사위원회는 상설적이기만 한 게 아니라 독립적이며 민주적인 조사 기구임이 핵심이다. 진행 중인 사건 조사에서 민주성과 독립성을 보장하기 위해서는 이러한 제한이 허용되어서는 안 된다.특히 사회적 참사는 행정 기관의 피해 방치 혹은 효율적 논리에 의한 기업 이윤 확대가 주로 구조적인 원인으로 지목된다. 때문에 행정 기관과 기업적 이해관계와 맞물리지 않는 독립적인 조사가 필요한 것이다. 이를 위해서는 기존 조사기구와 관계없이 국가안전사고조사위원회의 독립성이 보장된 조사가 가능해야 한다.생명안전기본법의 많은 조항에서 권리의 주체가 국민으로 한정되는 지점도 지적받아 마땅하다. 국민 범주에 속하지 않는 외국인의 경우, 재난 발생 시 통역 지원, 정보 제공, 피해자 지원 및 조사 과정에서 국적이나 체류 자격에 따른 사각지대로 인해 손쉽게 재난 취약자가 된다.물론 제정안에는 안전권을 보장하는 데 있어 대한민국의 영역에 있는 외국인을 합리적인 이유 없이 차별하여서는 안 된다는 조항이 명시되어 있다. 하지만 이는 기본권의 주체인 핵심 개념을 국민으로 제시해둔 상태에서 외국인을 부수적으로 포함하는 형태에 불과하다.제도 사각지대로 인해 외국인을 재난에 취약한 상황으로 몰아넣는 현실에서, 법의 핵심 주체마저 모든 사람이 아닌 국민으로 설정되는 순간 외국인이 재난에 취약할 수밖에 없는 환경에 기본법이 일조한다는 비판을 피해갈 수 없다.지난 7월, 대통령 직속 국민생명안전위원회가 발족했다. 국민생명안전위원회 설립은 생명안전기본법 제정안에도 명시된 내용으로, 재난 예방을 중점에 둔 제도적 기구 부설은 환영할만한 일이다. 긍정적으로 보자면 생명 안전을 둘러싼 의제에 대해 정부가 어느 정도 의지를 내비치고 있는 셈이다.국민생명안전위원회가 그 취지대로 실효성 있는 재난 예방 기구로 작동하려면, 공동체 구성원이 어떠한 사회적 원인에 의해 재난에 노출되기 쉽고 재난 피해에 있어서 누가 취약자가 되는지, 즉 재난 취약성을 파악하는 게 주요 과제임을 인지해야 한다.재난 취약성은 그동안 숱하게 처리되어온 일방 행정적 관점으로 파악하는 데에는 큰 한계가 있다. 특히 행정에 있어서 재난의 범주화란, 시스템을 위협하는 대상이 무엇인지를 정의하는 일이기 때문에 더욱이 제한적이다.이는 자칫 위험 요인을 치안적인 범주로 한계지어, 시민의 생명안전과 거리가 먼 정쟁적 대상을 재난으로 범주화할 수 있다는 의미이기도 하다. 이를 방지하기 위해서는 예방을 논의하는 단계에서 공동체 구성원의 공공적 참여와 협력이 필수다.또한 재난 취약자 조사를 수직 행정에만 의존해 기계적 선별과 지원에 그친다면 당사자를 둘러싼 다방면의 환경적 요인을 파악하지 못하고 실효적인 재난 예방과는 거리가 멀어질 것이다. 재난 약자가 주체가 되어 정책에 참여해 구조적 요인 및 그를 둘러싼 해법을 구상할 수 있어야 재난 취약성을 지닌 당사자에게 필요한 정책을 수립할 수 있다.재난 약자의 참여는 곧 정보 사각지대 해소 및 접근성 확대와도 결부된다. 그러므로 재난에 취약할 수밖에 없는 사회적 약자 당사자와 당사자 관련 활동단체 및 재난 취약성 전문 연구자가 민주적으로 참여 가능한 제도 형식을 갖춰 입체적인 예방책을 강구해야 한다.생명안전기본법의 의의는 재난 참사가 단순히 불운에 의한 것이 아니라 사회구조적 결함이 발생시킨 것으로 공동체가 책임져야 한다는 규범이 담긴 '재난 패러다임'의 변화 요구다. 재난 참사 피해자와 안전 약자의 주체성을 실효성 있게 보장하기 위한 핵심 발판인 것이다.생명안전기본법이 단지 형식적 조항에 그치지 않고 우리 공동체 구성원을 보호하는 실질 법안으로 작동하기 위해서는 일방적이고 수직적인 행정이 아니라 피해자와 안전 약자의 참여 권리가 보장되어야 함은 아무리 강조해도 지나치지 않다.그것이 가능해야 생명안전기본법은 재난 참사를 발생시키는 사회구조적 허점을 보완하고 우리 공동체의 미래를 개선하는 징검다리가 될 것이다. "사고가 아니라 참사다." 이 문장이 우리 곁에서 떠돌기만 하는 것이 아닌, 공동체의 원칙으로 단단히 뿌리 박아야 할 때다.