'5·18 허위사실 유포' 지만원, 손배소송 또 패소

큰사진보기 ▲5.18 당시 지만원씨가 광수 1호라며 지목한 사진 속 실제 인물인 시민군 김군 차복환씨가 12일 오후 서울 중구 5.18민주화운동 진상규명조사위원회에서 열린 대국민 보고회에 참석해 증언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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5·18민주화운동 허위 사실을 유포한 지만원이 북한특수군으로 지목한 당시 시민군과 5·18기념재단의 손해배상 청구 소송 2심에서도 패소했다.광주고등법원 제3민사부(재판장 정현식)는 4일 5·18기념재단과 북한특수군(광수)으로 지목된 차복환·홍흥준씨가 지만원을 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 1심 판결을 유지했다.앞서 1심 재판부는 지만원이 원고 3명에게 1000만 원씩, 총 3000만 원을 배상하도록 판결했다.또 지난 2023년 1월 발행한 '5·18작전 북이 수행한 결정적 증거 42개'의 발행과 관련 내용의 유포를 금지할 것, 이를 위반하면 1회 당 200만 원을 지급하도록 명령했다.이에 대해 5·18기념재단은 "지만원은 이미 여러 차례 형사 처벌과 손해배상 판결받았음에도 같은 허위 주장을 반복해 왔다"며 "역사적 사실을 왜곡하고 피해자의 명예를 훼손하는 행위에는 반드시 법적 책임이 따라야 한다"고 말했다.이어 "재단은 앞으로도 피해자의 명예와 권익을 보호하고, 역사 왜곡 행위에 대한 법적 대응을 이어갈 것"이라고 밝혔다.한편, 2000년대 초반부터 5·18 북한군 개입설을 주장해 온 지만원은 여러 건의 손해배상 소송에서 잇달아 패소 판결받았다.