별처럼 빛나는 빵으로 미얀마 난민촌 아이들을 만나러 갑니다

큰사진보기 ▲위나난 기숙사에 사는 난민 아이들 ⓒ 저자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲위나난 기숙사 부엌 ⓒ 저자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲위나난 기숙사 전경 ⓒ 저자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲슈톨렌 ⓒ 저자 제공 관련사진보기

※ '별처럼 빛나는 빵(슈톨렌) 프로젝트'에 함께하실 분은 wjjpyw72@gmail.com으로 문의해 주시기 바랍니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 윤요왕 인권연대 칼럼니스트는 현재 춘천별빛 사회적협동조합 이사장으로 재직 중입니다.

지난해 1월 마을활동가 몇 명과 함께 태국의 대안마을공동체학교와 미얀마 난민촌을 다녀올 기회가 있었다. 긴 여정이었지만, 태국과 미얀마 국경지대인 메솟 지방의 난민촌은 지금도 잊히지 않는 먹먹함으로 마음속에 남아 있다.특히 '위나난 기숙사'는 부모와 함께 국경을 넘지 못한 어린이와 청소년 60여 명이 저희끼리 생활하는 곳이었다. 한국·메솟협력센터(KMCC)와 내가 이사로 참여하고 있는 국제지원단체 '피스빌리지'가 후원하고 있지만, 숙소와 부엌, 화장실, 욕실 같은 기본 시설의 형편은 말로 다 표현하기 어려울 정도였다.이 아이들은 난민 지위도 인정받지 못해 태국 정부로부터 아무런 지원도 받을 수 없는 처지였다. 그런 상황에서도 아이들은 서로를 돌보며 밝은 표정을 잃지 않고 꿋꿋이 생활하고 있었다. 그동안 난민 이야기가 간간이 들려와도 깊이 생각해 본 적이 없었는데, 막상 현장에서 그 실상을 보니 여러 생각이 들었다. "꼭 다시 올게요." 마지막 인사를 하면서도 언제, 어떻게 다시 와서 연대하고 도울 수 있을지 기약하지 못한 채 돌아왔다.그런데 이번 겨울방학, 별빛 아이들과 함께 그곳을 다시 찾기 위해 준비하고 있다. 올해 초 샘들과 '별빛의 낯선 프로젝트 세 가지'를 새로 기획했다. 첫 번째는 일본 산골마을 치즈초 여행이다. 지난 7월 '치즈 포레스트'(모두의 빈집 프로젝트)를 1년간 계약하고 첫 방문자로 다녀왔다. 두 번째인 '농촌마을 별빛아동 기본소득실험'은 지난 6월부터 아이들에게 매월 2만 원씩(별빛 태양광 수익 1만 원, 어른들의 응원 1만 원) 지급하면서 실험하고 있다.그리고 마지막 세 번째가 바로 이번 겨울방학에 위나난 기숙사 방문 국제교류활동이다. 지금 아이들과 부모님들께 미얀마 난민 이야기, 위나난 기숙사의 상황, 교류활동이 아이들의 세계민주시민교육에 갖는 의미 등을 설명하고 의견을 구하고 있다. 그 과정에서 우리가 세계의 난민에 대해 너무 모르고 있다는 어쩌면 당연한 사실을 새삼 확인하게 되었다.난민촌은 위험하고 불안한 곳이라는 인식도 컸다. 그러나 여행이나 관광으로만 해외를 다녀 본 아이들에게 메솟 위나난 기숙사 아이들과의 만남은 많은 생각과 울림, 배움을 줄 것이라고 설명하며 동의를 구하고 있다. 학교나 책으로는 가르칠 수 없는, 직접 만나 이야기하고 관계를 맺어야만 배울 수 있는 무언가가 우리 아이들의 마음에 남을 것이다. 어디서도 경험할 수 없는 소중한 시간이 되리라 믿는다.여기에 한 가지를 더 보태려고 또 작당모의를 시작했다. 올여름부터 마을에 '시골청년빵집-별빛브레드'(가칭)를 열려고 차근차근 준비하고 있는데, 그 첫 시제품으로 빵을 만들어 수익금을 전액 후원하려는 것이다. 이번 겨울 '슈톨렌'을 구워 그 수익금을 위나난 기숙사 부엌을 고치는 데 보태자고 의견을 모았다. 슈톨렌은 독일에서 크리스마스를 기다리는 동안 숙성시키며 조금씩 잘라 먹는 빵이다.난민이라는 처지에서도 밝은 웃음을 잃지 않고 꿈을 키워 가는 아이들에게 별처럼 반짝이는 응원이 될 빵을 통해 부엌을 선물하고 싶다는 마음에 모두 공감해 주었다. 작년 방문 때 아이들이 매일 직접 밥을 지어 먹는 부엌을 보고 특히 가슴이 아팠었다. 그 부엌을 깨끗하고 쾌적하게 바꿀 기금을 모으려 한다. 한국의 작은 시골 마을에서 구운 사랑의 빵이 저 멀리 태국 국경의 미얀마 난민 아이들에게 전해진다면 얼마나 좋을까.사람이 사람과 관계를 맺는다는 것은 마음과 발길이 함께 닿아야 하는 일인 것 같다. 그런 만남의 순간들이 쌓여 소중한 인연이 된다. 별빛 아이들과 동행하는 것도, 처음으로 빵을 만들어 수익금을 마련하는 것도 쉽지 않은 일임에 틀림없다. 왜 자꾸 일을 벌이느냐는 타박도 종종 듣는다. 그래도 혼자가 아니다. 함께 설레고 의기투합하는 벗들, 기꺼이 지지하고 응원해 주는 고마운 사람들이 세상에는 의외로 많다는 것을 알게 된다.우리에게는 빵에 진심인 청년 제빵사가 있고, 기획과 홍보에 출중한 에디터가 있고, 함께할 벗들이 곳곳에 있다. 가진 건 없어도 든든하고 힘이 난다. 무엇보다 별빛 아이들과 함께 간다는 사실에 감사할 뿐이다. 삭막한 경쟁 사회 속에서 나눔을 몸소 배우는 이번 여정에서, 우리 아이들이 별처럼 빛나고 넉넉함을 전하는 '빵의 작은 천사'가 되어 그곳 아이들과 따뜻한 시간을 나누기를 진심으로 빌어 본다.