장동혁 "이재명 공소취소보다 재판 재개 먼저"... 국힘 총공세

"'이재명 공소취소'보다 '이재명 재판 재개'가 먼저다."
장동혁 국민의힘 대표가 4일 더불어민주당의 이른바 '조작기소 특검법' 추진에 반발하며 내놓은 말이다. 그는 "피고인이 본인 사건 수사할 검사를 임명할 판"이라며 "그런 식이면 감옥 갈 사람 하나도 없을 것"이라고 비판했다. 국민의힘은 특검법을 이재명 대통령의 재판을 없애기 위한 법안으로 규정하고, 당 지도부와 국회 법제사법위원들이 반발에 나섰다.
장동혁 "국민보다 이재명이 먼저... 특검의 목표는 공소취소"
장 대표는 이날 오후 페이스북에 "'이재명 구하기'가 국정 1호다. '국민'보다 '이재명'이 먼저다. '민생'보다 '공소취소'가 먼저다"라고 적었다. 민주당이 특검법을 국회 법사위에 상정하자 공세에 나선 것이다.
그는 민주당이 논란이 된 공소취소 관련 조항을 삭제하기로 한 데 대해서도 "'공소취소' 조항만 삭제하면 문제가 없다고 우긴다. 새빨간 거짓말이다. 온갖 우회로가 다 마련되어 있다"라며 "애당초 '공소취소' 안 할 거면 특검을 뭐 하러 하겠나?"라고 반문했다.
이어 "특검의 목표가 '공소취소'라는 걸 온 국민이 알고 있다"라며 "결국 재판을 멈춰놓으니 이런 황당한 일이 생기는 것이다"라고 주장했다. 재판 재개 요구에 대해서는 "그것이 국민의 명령이다"라고 강조했다.
정점식 국민의힘 원내대표는 이 대통령의 측근인 김용 민주연구원 수석부원장 사건을 거론했다. 정 원내대표는 이날 페이스북에 '대법원은 이재명 완전범죄 특검법에 맞서 김용의 보석부터 취소해야 한다'라는 제목의 글을 올렸다.
그는 특검법에 명시된 12개 수사 대상 가운데 8개는 이 대통령이 피고인인 사건이고, 1개는 김 수석부원장의 정치자금법 위반 및 뇌물 수수 사건이라고 지적했다. 김 수석부원장은 대장동 민간업자들로부터 불법 정치자금과 뇌물을 받은 혐의로 1·2심에서 징역 5년을 선고받았으며, 대법원 상고심 도중 보석으로 석방됐다.
정점식 "김용 보석부터 취소하고 다시 구속해야"
정 원내대표는 김 수석부원장 사건을 "사실상 '김용에 대한 재판'이라기보다는 '이재명 대통령에 대한 재판'"이라고 규정했다. 대장동 개발 수익이 이 대통령의 경선자금으로 흘러 들어갔다는 의혹을 다루는 사건이라는 주장이다.
정 원내대표는 1심 선고가 2023년 11월, 2심 선고가 2025년 2월 나왔는데도 대법원에서 아직 결론이 나오지 않은 점을 지적했다. 그러면서 김 수석부원장 사건이 이 대통령 본인의 재판보다 정치적 함의가 더 클 수 있다고 주장했다.
그는 "김용이 모든 진실을 털어놓으면 대장동 사건과 이재명 대통령 대선자금이라는 '판도라의 상자'가 열릴 수 있다"라며 특검 추진을 "'이재명 재판완박 특검법', '이재명 완전범죄 특검법'"이라고 비판했다. 또한 "특검의 칼로 대법원을 협박하는 것"이라며 "조희대 대법원장 탄핵보다 더 은밀하고 악랄한 대법원 협박"이라고 주장했다.
정 원내대표는 김 수석부원장이 보석으로 석방된 뒤 전국 순회 북콘서트와 당내 선거에 나선 점도 거론했다. 그는 대법원을 향해 "더 이상 대통령의 최측근이라고 봐주지 말고 김용의 최종심 선고를 매듭지어야 한다"라며 "김용의 보석부터 취소하고 다시 구속시켜야 마땅하다"라고 요구했다.
"대통령 한 사람을 위한 개인 로펌"… 야당 법사위원들도 반발
박형수·윤상현·주진우·곽규택·김민전 의원 등 국민의힘 법제사법위원회 위원들은 이날 오전 국회 원내대표실 앞에서 기자회견을 열고 법안 철회를 요구했다. 법사위에서는 국민의힘 의원들이 집단 퇴장한 뒤 박형수 의원이 돌아와 의사진행발언으로 항의했다(관련 기사: "대통령 재판 중인데 여당이 특검 추천?" 국회 전문위원 지적 https://omn.kr/2ke88
).
국회 법사위 야당 간사를 맡고 있는 박형수 의원은 기자회견문에서 특검법을 "이재명 셀프 구제 특검법, 이재명 재판 없애기 법"이라고 규정했다. 그는 대통령이 관련 사건을 수사할 특별검사를 임명한다는 점을 지적하며 "국민 혈세로 차려주는 대통령 한 사람을 위한 사설 탐정소, 개인 로펌이다"라고 비난했다.
또 "공소 취소 조항 하나를 지운다고 이 법안의 불순한 출발과 방탄의 본질까지 사라지는 것은 결코 아니다"라며 "노골적인 방탄에서 한 단계 더 교묘한 방탄으로 수법을 바꾼 것에 불과하다"라고 주장했다. 박 의원은 특검이 출범하면 이 대통령 사건의 수사·기소 검사들이 피의자로 소환돼 공소취소 명분을 만들게 될 것이라고도 주장했다.
윤상현 의원은 앞서 진행된 조작기소 의혹 국정조사를 거론하며 조작된 증거가 없었다고 주장했다. 해당 의혹은 재판 과정에서 판단해야 한다는 취지다. 김민전 의원은 민주당 의원들의 과거 민주화운동 경력을 거론하며 권력자의 죄를 없애려 한다고 비판했다.
주진우 의원은 "이번 이재명 공소취소법은 명백한 위헌이다"라며 법안이 이 대통령 한 사람을 위한 특별법이라고 비판했다. 곽규택 의원도 "피고인 이재명의, 피고인 이재명에 의한, 피고인 이재명을 위한 특검법이다"라며 철회를 요구했다.
박 의원은 오후 소위 참석 여부는 추가로 논의하되, 민주당이 법사위 전체회의에서 법안 처리를 강행하면 들어가 저지하겠다고 밝혔다. 박충권 국민의힘 수석대변인도 이날 논평에서 특검 추진을 "짜맞추기식 '기획 떴다방'"에 빗대며 "민주당은 조작기소 특검법 추진을 당장 멈추고 즉각 당론에서 폐기하라"라고 촉구했다.