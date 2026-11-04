경기 수영연맹 보궐선거 논란 "패소 확실해지자 사직하고 다시 출마?"

큰사진보기 ▲경기도체육회 건물 전경 ⓒ 경기도수영연맹관계자 관련사진보기

'선거무효 소송 진행 중인데 보궐선거를 하는 게 규정에 부합하는지?'

AD

큰사진보기 ▲‘선거무효 확인의 소(2025가합11056)’ 판결문 내용 일부 캡쳐 ⓒ 이민선 관련사진보기

경기도 수영연맹(아래 수영연맹)이 회장 선거무효 소송 항소심 선고 전 재보궐선거를 추진하자, 원고 측이 이에 강하게 항의하며 선거 유보를 촉구했다. 또한 소송 중 불리한 상황이 되자 회장직을 사직하고 보궐선거를 준비하는 것이라 지적하며, 이러한 행위가 규정에 맞는지 따져야 한다고 강조했다.원고 측은 지난해 회장 선거에서 패한 뒤 '비밀투표 원칙이 훼손됐다'며 '선거무효 확인의 소(2025가합11056)'를 제기한 A씨다. 법원은 A씨의 주장을 받아들여 지난 4월 선거무효를 결정하며, 패소한 수영연맹이 소송비용을 부담하도록 했다. 선거 과정에서 무기명 비밀투표 원칙이 훼손됐고, 선거 결과에도 영향을 미쳤다고 판단한 것이다. 이후 연맹의 항소로 항소심이 진행됐다. 지난 10월 22일 변론이 종결됐고, 판결 선고는 내년 1월 21일로 예정됐다.하지만 수영연맹은 항소심 선고를 기다리지 않고 보궐선거를 결정했다. 변론 종결일인 22일 경기도 시군 수영연맹에 "현 회장이 회장 보궐선거를 위해 사임함에 따라 회장 궐위가 발생했다"는 내용의 공문을 발송했다. 수영연맹이 정한 보궐선거 날짜는 오는 12월 4일이다.그러자 A씨는 상급 기관인 경기도체육회에 보궐선거 유보를 권고해 달라는 내용증명을 보냈다. 내용증명에서, 불법 선거를 한 현 집행부가 다시 선관위를 구성했다며 이를 묵인하면 안 된다고 강조했다. 사임한 회장이 선임한 부회장을 비롯한 이사진 모두 동반 사퇴하거나 직무 정지를 해야 부정선거를 막을 수 있다고 강조했다.A씨는 또한 4일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "소송에서 질 게 확실해지니까 사직하고 보궐선거 해서 다시 회장 하려는 것"이라 추측하며 "더 큰 문제는 불법을 저지른 현 집행부가 다시 선관위를 구성한다는 것인데, 규정에 맞는지 따져봐야 한다"고 꼬집었다.A씨의 추측은 사실이었다. 수영연맹 관계자는 "회장님이 불법 선거를 한 게 아니라, 사퇴하고 다시 출마하는 데 문제가 없다"며 "회장님이 다시 출마하기 위해 보궐선거를 하는 것"이라고 밝혔다. "수영연맹의 정상 운영을 위해서였다"라고 덧붙였다.그러면서 "소송 중이라도 보궐선거를 치르는 게 규정상 문제가 없다"며 원고 A씨의 주장을 일축했다. "변호사와 경기도체육회 등을 통해 확인한 사항"이라고 덧붙였다. 하지만 경기도체육회와 공문을 통해 질의 응답한 것은 아니었다.경기도 체육회 관계자는 "이 문제에 대한 내부 규정 등을 검토하고 있다. 법률 자문을 준비하고 있는데, 사례가 없어서 난해한 상황"이라고 말했다. 이어 "이런 문제가 발생할 시 체육회 권한과 책임이 어디까지인지 살펴봐야 한다"며 "해당 민원에 대해서는 11월 중순께 답변할 예정"이라고 덧붙였다.<오마이뉴스>가 입수한 '선거무효 확인의 소(2025가합11056)' 판결문에 따르면, 수영연맹 선관위는 선거인에게 선거인명부 일련번호와 동일한 일련번호가 적힌 투표용지를 교부했다.법원은 "이러한 투표용지를 받은 선거인의 경우, 자신의 투표 내용에 대한 비밀이 유지되지 않을 수도 있다는 사정을 충분히 인식할 수 있었을 것으로 보이고, 그러한 사정으로 인해 자신의 선택에 영향받을 수 있었던 것으로 보인다"며 "000을 당선인으로 한 결정은 무효임을 확인한다"라고 판시했다.