여섯 개의 점이 연 세상…'훈맹정음 100년'의 발자취

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲지금으로부터 100년 전, 박두성과 제자들은 우리말을 읽을 수 없게 했던 장벽을 여섯 개의 점으로 낮췄다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

1926년 11월 4일, 시각장애인이 우리말을 읽고 쓸 수 있는 한글 점자 '훈맹정음'이 세상에 나왔다. 그로부터 100년이 지난 오늘, 문자 창안의 의미와 정보 접근권을 되짚는 행사가 이어지고 있다.국립한글박물관은 국립세계문자박물관·송암점자도서관과 함께 특별전 '점에서 세상으로: 훈맹정음 100주년'을 열고 있다. 내년 2월 14일까지 인천 국립세계문자박물관에서 진행되는 전시는 한글 점자의 탄생과 보급 과정을 조명한다.훈맹정음의 역사는 문자를 만드는 일만으로 완성되지 않았다. 이를 가르칠 교사와 읽을 책, 일상에서 사용할 환경이 함께 필요했다. 반포 100주년은 박두성의 업적을 기리는 동시에, 오늘날 누구나 필요한 정보를 얻을 수 있는지 돌아보는 계기다.일제강점기 제생원에서 시각장애 학생들을 가르치던 박두성은 교육 현장의 장벽과 마주했다. 학생들은 일본어 점자를 배웠지만, 정작 자신의 말인 한국어를 자유롭게 읽고 쓸 수 있는 점자는 갖지 못했다. 우리말로 배우고 생각을 표현하려면 그에 맞는 문자체계가 필요했다.박두성은 제자들과 함께 한글 점자 연구에 나섰다. 손끝으로 구별하기 쉬우면서도 우리말의 구조를 담아야 하는 작업이었다. 초기에는 자음을 3점, 모음을 2점으로 나타내는 방식도 시도했으나, 초성과 종성을 구별하기 어렵다는 문제가 드러나 연구를 거듭했다.시행착오 끝에 1926년 훈맹정음이 완성됐다. 여섯 개 점의 조합을 활용하면서 한글의 초성·중성·종성을 구별하는 체계였다. 시각장애 학생들은 이를 통해 우리말을 직접 읽고 기록할 새로운 수단을 얻었다.이 성과에는 교육자의 노력과 함께 실제 사용자인 제자들의 참여가 있었다. 사용하는 사람의 경험을 반영해 문자를 다듬었다는 점에서, 훈맹정음은 교육 현장이 만들어낸 변화이기도 했다.문자가 생겼다고 곧바로 모든 시각장애인이 이를 사용할 수 있었던 것은 아니다. 점자를 배울 기회가 있어야 했고, 익힌 뒤 읽을 자료도 충분해야 했다. 창안만큼 보급이 중요했던 이유다.박두성은 훈맹정음 발표 이후에도 교육과 점역 활동을 이어갔다. 광복 후에는 한글 점자를 활용한 투표가 제헌국회에서 승인됐으며, 한국전쟁으로 신약 점자 인쇄용 아연판이 소실되자 다시 제작에 나섰다. 1957년에는 성경전서 점역을 완성했다.이러한 활동은 점자의 쓰임을 교실 밖으로 넓혔다. 책을 읽고 지식을 쌓는 데서 나아가 자신의 의사를 표시하고 사회에 참여할 기반을 마련한 것이다. 박두성이 남긴 유산은 문자체계와 함께, 시각장애인도 스스로 배우고 판단할 수 있어야 한다는 교육의 방향이었다.오늘날에는 음성 도서와 화면낭독 프로그램 등 정보를 접하는 수단이 다양해졌다. 그러나 음성으로 내용을 듣는 것과 문자를 직접 읽고 쓰는 것은 서로 다른 경험이다. 점자는 철자와 문장 구조를 익히고 원하는 부분을 확인하며 자신의 글을 작성하는 데 여전히 의미가 있다.정보가 디지털로 바뀌었다고 접근성이 저절로 확보되는 것도 아니다. 이미지로만 제공되는 안내문이나 음성 설명 없이 조작해야 하는 화면은 이용자에게 새로운 장벽이 될 수 있다. 기술을 도입하는 단계부터 다양한 사용자의 이용 방식을 고려해야 한다.필요한 과제는 구체적이다. 점자 교육의 기회를 넓히고, 학습·생활 자료를 꾸준히 공급해야 한다. 공공시설의 점자 안내가 정확한지 점검하고, 온라인 서비스에서도 화면낭독과 키보드 조작이 원활하게 이뤄지도록 해야 한다. 이용 당사자의 의견을 설계와 개선 과정에 반영하는 일도 중요하다.100년 전 박두성과 제자들은 우리말을 읽을 수 없게 했던 장벽을 여섯 개의 점으로 낮췄다. 오늘의 과제는 그 문자를 기념하는 데서 한 걸음 더 나아가, 누구나 일상에서 정보를 얻고 자신의 뜻을 표현할 수 있도록 하는 것이다.