"죄질 가볍지 않아"... 윤석열 당선무효형, 국힘 397억 반환 가능성↑

[기사보강 : 4일 오후 3시 6분]
윤석열 공직선거법 위반 사건 항소심에서도 당선무효형이 선고됨에 따라, 국민의힘의 2022년 대선비용·기탁금 397억 5600만 원 반환 가능성이 커졌다. 윤씨가 이 판결에 불복해 상고하면, 대법원이 최종 판단을 내린다.
서울고등법원 형사2-1부(재판장 백승엽 고법판사)는 4일 오후 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 항소심 판결에서 윤석열씨 항소를 기각하고 1심의 징역 1년 6개월·집행유예 3년 판결을 유지했다.
1심에 이어 항소심에서도 당선무효형이 나온 것이다. 허위사실 공표 혐의로 벌금 100만 원 이상의 유죄 판결이 확정되면, 그 당선은 무효다. 이 경우 국민의힘은 2022년 대선 때 보전받은 선거비용·기탁금을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다.
이날 재판부는 공직선거법 위반(허위사실 공표) 공소사실 두 가지 세부 혐의 모두 유죄로 인정했다. 아래는 공소사실 요지다.
피고인은 20대 대통령선거를 앞두고 국민의힘 후보로서 ①2012년 당시 윤대진 검사의 형 윤우진 전 용산세무서장에게 검찰 출신 이남석 변호사를 소개한 사실이 있음에도 소개한 사실이 없다고 말하고(2021년 12월 14일 관훈클럽 초청토론회)
②김건희씨로부터 건진법사 전성배씨를 소개받고 김건희씨와 여러 차례 함께 만난 사실이 있음에도 당 관계자로부터 전씨를 소개받고 김건희씨와 함께 만난 사실이 없다고 발언해(2022년 1월 17일 취재진과의 질의응답) 허위사실을 공표했다.
재판부는 두 혐의 모두 윤씨가 발언 당시 그 내용이 객관적 사실과 다르다는 것을 인식하면서 고의로 허위사실을 유포했고, 이는 선거인의 후보자에 대한 공정한 판단에 영향을 줄 만한 행위에 해당한다고 강조했다.
재판부 "죄질 가볍지 않다" "비난 가능성 크다"
재판부는 양형이유에서 "피고인이 윤우진에게 변호사를 소개하였는지 여부는 윤우진의 뇌물 수수 사건과 관련하여 영향력을 행사하였다는 의혹이 제기된 바 있었던 피고인에 대해 공직자로서의 도덕성이나 공정성을 판단함에 있어서 중요한 정보였음에도 허위사실을 공표한 점에서 죄질이 가볍지 않다"라고 지적했다.
또한 "전성배를 어떠한 경위로 알게 되었고, 배우자와 함께 전성배를 만났는지 여부는 일반 선거인의 입장에서 대통령 선거 후보자와 전성배 사이의 관계 등을 판단할 수 있는 주요 자료"라면서 "대통령 선거에 출마한 후보자가 향후 국정 운영 과정에서 공식적인 정부 기구가 아니라 비선의 영향을 조금이라도 받을 우려가 있는지를 가늠할 수 있는 판단 근거로 작용할 수 있다"라고 설명했다.
이어 "그럼에도 불구하고 피고인은 전성배와의 친분 관계의 형성 경위와 배우자와 함께 만났는지에 관하여 자신이 직접 경험한 것이어서 명확히 알고 있었을 것임에도 허위 사실을 공표하였다는 점에서 비난 가능성이 크다"라고 강조했다.
재판부는 윤씨의 거짓말이 대선 과정에 작지 않은 영향을 끼쳤다고 지적했다. "각 방송사가 의뢰한 제20대 대통령 선거 여론조사 결과에 의하면 관훈클럽 초청 토론회가 개최될 무렵 피고인과 더불어민주당 추천 대통령 선거 후보자와의 지지율 격차는 오차 범위 내였다"라고 했다.
"그 후 2022년 1월 초순경 더불어민주당이 추천한 대통령 선거 후보자의 지지율 격차가 10% 내외로 벌어졌다가 다시 이 사건 전성배 관련 발언을 할 당시에는 오차 범위 내로 좁혀진 상태였다는 점에서 그 파급 효과가 작다고 보기는 어렵다"라고 지적했다.
재판부는 국민의힘 선거비용 반환이 달려 있으니 유죄를 선고하더라도 100만 원 미만의 벌금형을 선고해달라는 윤씨 측 호소를 받아들이지 않았다.
"피고인은 수사 당시부터 당심(항소심)에 이르기까지 지속적으로 변명으로 일관하고 있다. 이 사건 변론에 나타난 여러 양형 조건을 종합하면 원심이 피고인에게 선고한 형이 재량의 합리적인 범위를 일탈하여 너무 무거워서 부당하다고까지 평가하기는 어렵다."
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