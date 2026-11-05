민주주의의 반격, 극우에 맞선 세 가지 승리 전략

큰사진보기 ▲지난 1일(현지시간) 미국 캔자스주에서 열린 중간선거 유세에 나선 트럼프 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난달 26일(현지시간) 브라질 상파울루의 파울리스타 대로에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 대선 결선 투표 승리 후 지지자들에게 연설을 하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

미국 중간선거에서 도널드 트럼프 대통령과 공화당이 참패했다. 민주당은 상·하원 모두에서 과반을 차지하며 트럼프 집권 2년에 대한 유권자들의 불만을 확인했다.그러나 이번 선거 결과 자체를 민주당이 제시한 새로운 정치적 대안의 승리로 보기는 어렵다. 공화당의 패배에는 트럼프 정부의 실정과 경제적 불만이 크게 작용했기 때문이다. 그렇다면 중간선거에서 트럼피즘과 포퓰리즘의 한계가 드러난 지금, 이를 대신할 정치적 해법은 무엇일까.그 실마리는 올해 대서양 건너편에서 치러진 두 선거, 헝가리 총선과 브라질 대선, 그리고 38년 만에 푸른색으로 물든 텍사스에서 찾아볼 수 있다.제임스 탈라리코는 이번 중간선거에서 텍사스주 상원의원으로 당선되며 1988년 이후 처음으로 텍사스에서 승리한 민주당 상원 후보가 됐다. 탈라리코는 포퓰리즘의 전통적인 '엘리트 대 국민' 구도를 새롭게 해석했다.탈라리코는 연설에서 "진짜 싸움은 좌와 우가 아닌 위와 아래에 있다"며 억만장자들의 '분할통치(divide and conquer)' 전략을 비판했다. 시민들이 좌우로 나뉘어 서로 싸우는 동안 정작 그 위에 있는 부유층의 권력은 견제받지 않는다는 것이다. 그는 소셜미디어 알고리즘과 케이블 뉴스가 이러한 분열을 부추기고 있다고 지적했다.문화전쟁에는 기독교적 언어로 대응했다. 미국 보수 진영이 기독교를 낙태 반대와 전통적 가족 제도 수호의 근거로 활용해 온 것과 달리, 장로교 신학도 출신인 탈라리코는 기독교에서 경제적 불평등과 권력 집중에 맞설 근거를 찾았다.그는 예수가 성전의 상인들을 내쫓은 일화를 인용하며, '이웃 사랑'이라는 기독교적 가치를 의료보장 확대와 빈곤 해소, 경제적 불평등에 맞서는 정치적 실천으로 연결했다.공화당 진영의 거액 후원자인 일론 머스크는 탈라리코의 낙선을 위해 막대한 자금을 쏟아부었다. <가디언>에 따르면 그가 설립한 정치활동위원회 'America PAC'은 탈라리코를 겨냥한 공격 광고에만 2800만 달러를 사용했다. 광고에서는 탈라리코를 마르크스주의자로 몰거나 성소수자 관련 발언을 문제 삼았다.그러나 이러한 공세에도 탈라리코는 승리했다. 부패 의혹과 탄핵소추 이력 등 공화당 후보 켄 팩스턴을 둘러싼 논란까지 겹친 가운데, 탈라리코는 10%포인트가 넘는 표차로 승리하며 연방 상원에 입성했다.대서양 건너 헝가리에서도 우익 포퓰리즘이 패배했다. 지난 4월 치러진 헝가리 국민의회 총선에서 오르반 빅토르 총리와 집권 여당 청년민주동맹(피데스)은 야당 티서당에 단독 개헌선을 내주며 16년 집권을 마무리했다.오르반 총리는 집권 기간 정치 제도를 여당에 유리하게 뜯어고치고 언론에 대한 영향력을 확대하며 권위주의적 통치체제를 구축했다. 그는 이 과정에서 '외부의 적'을 적극적으로 이용했다. 2015년 난민 위기 이후 이민자와 난민, 유럽연합(EU)과 자유주의 세력을 헝가리의 주권과 정체성을 훼손하는 존재로 묘사했다.오르반과 피데스는 기독교 민족주의와 반자유주의를 내세우며 자신들을 '브뤼셀의 관료들'로부터 헝가리의 정체성을 지키는 수호자로 포장했다. 2022년에는 야권이 집권하면 헝가리가 우크라이나 전쟁에 휘말릴 것이라고 주장하며 선거를 '전쟁과 평화'의 대결로 몰아갔다.그러나 이번에는 통하지 않았다. 경제 침체와 정치 스캔들 속 내부고발자의 등장이 결정적이었다. 오르반 정권에서 국영기관 인사를 지낸 머저르 페테르는 2024년 아동 성범죄자 사면 스캔들 이후 전처이자 전 법무장관인 버르거 유디트와의 대화 내역을 공개하며 정권의 부패를 폭로했다. 그는 중도우파 정당인 티서당을 이끌고 야권을 결집시켰다.머저르는 오르반이 만들어 놓은 선거 구도에 끌려들어 가지 않았다. 헝가리의 정체성을 지키겠다는 오르반의 내러티브에 도전하는 대신, 오르반 정권의 부패와 실정이 헝가리 국민의 삶을 위협하고 있다는 문제를 제기했다. 선거의 중심을 외부의 위협에서 정권의 통치 성과로 옮긴 것이다.이러한 노력 속에 지난 4월 총선에서는 민주화 이후 가장 많은 유권자가 투표소를 찾았다. 티서당은 여당에 유리하게 설계된 선거제도 아래에서도 전체 199석 중 141석을 차지하는 압승을 거뒀다. 현재 머저르 정부는 오르반 집권기에 구축된 권력 구조를 개혁하는 작업을 추진하고 있다.틱톡, 인스타그램 릴스를 비롯한 '숏폼' 위주의 SNS는 극우 포퓰리즘 세력의 효과적인 무기였다. 이들은 1분 남짓의 짧은 영상을 통해 강렬한 메시지를 전달하고 분노를 자극하는 데 능했다. 자극적인 콘텐츠를 확산시키는 알고리즘 역시 이러한 메시지의 증폭에 유리하게 작용했다.그러나 브라질에서는 이러한 디지털 선거운동의 구도가 뒤집혔다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령은 지난 10월 4일 대선 1차 투표에서 자이르 보우소나루 전 대통령의 아들인 플라비우 보우소나루 후보에게 패배한 채 결선으로 향했다. 이후 3주 동안 선거 전략을 대폭 수정했다.룰라는 직접 휴대전화로 짧은 영상을 촬영하며 유권자들에게 다가가기 시작했다. 여기에 안드레 자노니스 하원의원이 조직한 왓츠앱 채널 '룰라 군단(Exército do Lula)'이 가세했다. 1차 투표 직후 만들어진 이 채널은 결선투표일까지 1천만 명이 넘는 구독자를 확보했다.자노니스는 지지자들에게 매일 온라인 '임무'를 부여했다. 룰라를 지지하는 영상을 공유하고, 해시태그를 확산시키며, 다른 유권자들을 설득하도록 독려한 것이다. 지지자들은 단순히 선거 콘텐츠를 소비하는 데 그치지 않고 직접 선거운동에 참여했다.이러한 열기는 온라인에만 머무르지 않았다. 학생들과 시민단체들이 주도한 집회가 브라질 곳곳에서 열렸고, 거리에는 룰라를 지지하는 시민들이 모여들었다. 온라인에서 형성된 참여와 연대가 거리의 정치적 동원과 맞물린 것이다.결국 10월 25일 결선투표에서 룰라는 51.79%를 득표하며 플라비우를 꺾고 4선에 성공했다. 1989년 이래 처음으로 대선 1차 투표에서 패배한 후보가 결선에서 역전승을 거둔 순간이었다.올해 세르비아에서는 학생 운동이 알렉산다르 부치치의 권위주의 정권을 무너뜨렸다. 이러한 선거 결과를 두고 2026년이 민주주의가 권위주의에 반격한 해라는 평가도 나온다.그러나 마냥 낙관하기에는 이르다. 독일에서는 극우 독일대안당(AfD)이 여전히 높은 지지율을 기록하고 있으며, 프랑스에서도 국민연합의 마린 르펜이 대선 여론조사에서 선두를 달리고 있다.앞서 살펴본 세 사람의 승리 역시 상대 후보에 대한 반감과 기존 정치에 대한 불만이 적지 않게 작용했다. 그러나 이들이 우익 포퓰리즘에 맞서 기존의 정치적 대립 구도를 바꾸려 했다는 점은 주목할 만하다.그동안 중도·진보 진영은 극우의 선동에 반박하거나 민주주의의 가치를 호소하는 데 집중해 왔다. 그러나 탈라리코와 머저르, 룰라는 각기 다른 방식으로 새로운 접근을 시도했다.탈라리코는 좌우의 대립을 경제적 불평등의 문제로 전환했고, 머저르는 오르반이 내세운 외부의 위협 대신 국민의 삶과 정권의 통치 성과를 선거의 중심에 놓았다. 룰라는 극우 진영이 강점을 보였던 디지털 선거운동에 적극적으로 뛰어들어 지지자들의 참여를 이끌어냈다.이들의 승리가 극우 포퓰리즘의 종말을 의미하지는 않는다. 근본적인 문제가 해결되지 않는다면 극우와 포퓰리즘은 언제든 되살아나 유권자들에게 다가갈 수 있다. 하지만 이들은 극우가 만들어 놓은 정치적 구도에 갇히지 않고, 유권자들을 설득하고 결집시키는 새로운 가능성을 보여줬다.