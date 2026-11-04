1년에 한 번 수질검사, 그 사이 물은 안전할까?

"이 빗물이 안전하다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? 국제적인 수질기준이나 검사 결과가 있습니까?"

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큰사진보기 ▲30달러짜리 측정기로 지키는 우리 학교의 먹는 물캄보디아 콤볼 고등학교의 학생이 휴대용 수질측정기를 이용해 빗물의 수질을 확인하고 있다. 레인스쿨에서는 BiTS(교사·학생 공동관리팀)가 pH, TDS, 전기전도도(EC), 수온 등을 정기적으로 측정하고 기록한다. 값비싼 분석장비가 없어도 학생들이 직접 수질 변화를 살피며 먹는 물 관리에 참여할 수 있다. 다만 이러한 간이 측정은 전문적인 미생물·화학 수질검사를 대체하지는 않는다. ⓒ 한무영 관련사진보기

▲Students Monitoring Rainwater System at Kombol high school, Cambodia 한무영

큰사진보기 ▲매일의 수질 변화를 한눈에 보여주는 Skybot빗물 식수화시설의 수질관리 플랫폼인 Skybot의 학교별 모니터링 화면. 학생들이 측정한 pH(산성도), EC(전기전도도), TDS(총용존고형물), 수온의 평균값과 날짜별 변화를 그래프로 보여준다. 권한을 가진 담당자가 측정자료를 입력하면 관계자들은 언제 어디서나 최신 기록과 변화 추이를 확인할 수 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

▲SKYBOT Info 한무영

최근 캄보디아 보건부 관계자들과 보건소에 안전한 식수를 공급하는 방안을 논의했다. 우리가 제안한 방법은 빗물을 모아 처리한 뒤 식수로 사용하는 것이다. 캄보디아에서는 이미 학교를 중심으로 이러한 시설을 설치하고 운영해 왔다. 이제 학교에서 얻은 경험을 보건소로 확대하려는 것이다. 그 과정에서 보건부 측이 중요한 질문을 던졌다.먹는 물을 책임지는 보건당국으로서는 당연한 질문이다. 우리는 캄보디아 왕립학술원(RAC)의 빗물연구시설과 레인스쿨에서 실시한 수질검사 자료를 가지고 있다. 검사한 항목들은 해당 시험성적서에 제시된 기준을 만족했다. 그런데 이 질문을 생각하다 보니 더 근본적인 문제가 떠올랐다. '오늘 수질검사에 합격한 물은 내일도 안전할까?'먹는 물의 안전성을 확인하는 가장 일반적인 방법은 수질 검사이다. 시료를 채취해 시험기관으로 보내면 미생물, 중금속, 화학물질 등을 분석한다. 검사 결과가 기준에 적합하면 안전성을 판단하는 중요한 근거가 된다.그런데 수질검사는 검사한 시점의 물 상태를 보여준다. 검사 다음 날 저장조에 오염물질이 유입되거나, 여과장치가 고장 나거나, 배관에 문제가 생긴다면 어떻게 될까? 1년에 한 번 검사하는 시설이라면 그 사이에 발생한 이상을 늦게 발견할 수도 있다. 그렇다고 매일 모든 항목을 전문 시험기관에서 검사할 수는 없다. 비용도 많이 들고, 시간도 걸린다.여기에 기존 수질검사 체계의 중요한 빈틈이 있다. 수질검사를 자주 하는 것도 중요하지만, 검사와 검사 사이에 무슨 일이 일어나는지 알아야 한다.나는 빗물의 중요한 특징을 설명할 때 'Short Mileage Water', 즉 이동거리가 짧은 물이라는 표현을 사용한다.하천수는 넓은 유역을 흐르면서 생활하수, 농업유출수, 산업폐수 등 다양한 오염물질과 접촉할 수 있다. 지하수는 토양과 암석층을 통과하면서 비소나 불소 등 지질에서 유래한 물질의 영향을 받을 수 있다.반면 지붕에서 모으는 빗물은 하늘에서 내려와 집수면과 홈통을 거쳐 저장조로 들어간다. 상대적으로 이동 경로가 짧고, 관리해야 할 주요 지점을 파악하기 쉽다.물론 빗물이라고 해서 무조건 깨끗한 것은 아니다. 대기 중 먼지나 지붕 위의 오염물질이 섞일 수 있고, 저장 과정에서 미생물에 오염될 수도 있다. 따라서 집수면을 관리하고, 초기우수를 배제하고, 적절하게 처리하며, 저장조를 위생적으로 관리해야 한다.중요한 것은 하천수, 지하수, 빗물이 서로 다른 오염 특성을 가지고 있다는 사실이다. 먹는 물의 안전 기준은 같아야 하지만, 그 기준을 만족시키기 위한 처리 방법과 관리 방법까지 같을 필요는 없다.캄보디아에서도 농촌 음용수 가이드라인은 빗물과 지하수 등 수원의 특성을 고려하고 있다. 지하수에서 중요하게 다루는 비소와 불소의 검사 필요성을 빗물에도 똑같이 적용할 것인지는 실제 오염 위험에 따라 판단할 수 있다. 빗물에는 빗물에 맞는 수질 관리 방법이 필요하다.캄보디아 레인스쿨에서는 학생과 교사가 함께 시설을 관리하는 BiTS(Bi-Teacher-Student) 팀을 운영하고 있다. 학생들에게 지급한 수질측정기는 약 30 달러(약 4만 원)이다. 적절하게 관리하면 2~3년 이상 사용할 수 있다.학생들은 매일 네 가지를 측정하고 기록한다. 물의 산성·알칼리성 정도를 나타내는 pH, 물에 녹아 있는 물질의 양을 나타내는 TDS, 전기가 통하는 정도를 나타내는 EC, 그리고 수온이다. 이렇게 매일 기록하면 평소의 수질 상태를 알 수 있다.어느 날 갑자기 수치가 달라진다면? 측정기의 문제인지, 외부에서 다른 물이 유입되었는지, 저장조나 처리시설에 이상이 생겼는지 확인해 볼 수 있다. 이 네 가지 수치만으로는 모든 오염을 파악할 수 없다.특히 병원성 미생물은 측정값이 정상이어도 존재할 수 있다. 따라서 정기적인 미생물검사와 전문 수질검사는 반드시 계속해야 한다. 그러나 매일 측정하는 것에는 분명한 의미가 있다. 1년에 한 번 확인하는 수질과 매일 살펴보는 수질은 다르다. 정기검사가 놓칠 수 있는 변화를 현장에서 더 빨리 발견할 기회를 만드는 것이다.여기에 디지털 기술을 연결하면 물 관리 방식이 크게 달라질 수 있다. 우리가 활용하는 스카이봇(Skybot)이라는 앱에 학생들이 매일 측정한 자료를 입력한다. 입력은 권한을 부여받은 담당자만 할 수 있도록 하고, 관계자는 부여된 열람 권한에 따라 언제 어디서나 최신 기록을 확인할 수 있도록 한다.이것이 가장 큰 장점이다. 멀리 떨어진 학교에 직접 가지 않아도 수질 자료를 확인할 수 있다. 프놈펜의 담당자도, 왕립학술원의 연구자도, 한국에 있는 전문가도 같은 기록을 볼 수 있다. 물론 현장 담당자가 측정한 뒤 자료를 입력해야 최신 정보가 제공된다. 자동 센서가 24시간 연속으로 측정하는 방식과는 다르다.그렇더라도 이전과는 중요한 차이가 있다. 수질검사 결과가 한 사람의 서랍 속에 보관되는 것이 아니라, 여러 관계자가 함께 확인하고 관리할 수 있는 정보가 된다. 현장에서 측정하고, 정보를 함께 확인하고, 문제가 생기면 함께 해결한다. 이것이 우리가 추구하는 새로운 물 관리 방식이다.앞으로 Skybot에 축적된 자료를 AI로 분석하면 더욱 발전된 관리가 가능해질 것이다. 평소의 pH, TDS, EC, 수온 변화와 비교해 갑작스러운 이상이 나타나면 조기경보를 보내는 것이다. 현장 담당자는 측정값을 다시 확인하고, 시설을 점검한다. 필요하면 전문 시험기관에 추가 검사를 의뢰한다. 왕립학술원이나 서울대학교의 전문가가 원격으로 자료를 검토하고 해결책을 제시할 수도 있다.AI가 먹는 물의 안전성을 최종적으로 판정하는 것은 아니다. AI는 이상한 변화를 찾는 데 도움을 주는 수단이며, 실제 안전성 판단과 조치는 책임 있는 담당자가 수행해야 한다. 이러한 AI 조기경보와 원격 기술지원 기능은 앞으로 시범사업을 통해 개발하고 검증해 나갈 계획이다.이번에 캄보디아 보건부와 논의하는 시범사업은 기존 보건소에 안전한 식수를 공급하는 것이다. 학교에서는 BiTS 학생들이 수질을 관리했다면, 보건소에서는 간호사와 보건 담당자들이 그 역할을 맡도록 제안하고 있다. 이름도 MTS(Medical Team for Skywater)라고 붙였다.MTS가 매일 간단한 수질 측정을 하고 Skybot에 입력하면, 보건소 책임자와 보건부 관계자, 기술 전문가가 최신 정보를 함께 확인할 수 있다. 이상 징후가 나타나면 추가 검사를 시행하고 필요한 조치를 취한다.이렇게 되면 보건소 직원들은 단순히 공급된 물을 사용하는 사람이 아니라, 스스로 마시는 물의 안전을 관리하는 주체가 된다. 또한 전문가 한 사람이 여러 보건소를 원격으로 지원할 수 있으므로, 시설이 늘어나더라도 관리 부담을 줄일 수 있다.나는 오랫동안 빗물을 안전하게 마실 수 있는 방법을 연구해 왔다. 그동안 주로 고민한 것은 빗물을 어떻게 모으고, 어떻게 처리하고, 어떻게 저장할 것인가 하는 문제였다. 그러나 시설을 여러 곳에 설치하면서 또 다른 문제가 중요해졌다. 시설을 설치한 다음 누가, 어떻게, 얼마나 오랫동안 안전하게 관리할 것인가? 아무리 좋은 시설이라도 관리하지 않으면 문제가 생길 수 있다.반대로 값비싼 장비가 없더라도 현장에서 매일 관심을 가지고 살피는 사람이 있고, 그 정보를 함께 확인하며, 문제가 생겼을 때 도와줄 전문가가 있다면 관리 수준을 높일 수 있다. 30달러짜리 측정기 하나가 모든 수질 문제를 해결해 주지는 않는다. 그러나 그 측정기를 매일 사용하는 학생과 간호사, 자료를 공유하는 Skybot, 이상을 분석하는 AI, 원격으로 돕는 전문가가 연결되면 새로운 가능성이 열린다.이번 캄보디아 보건부의 질문은 단순히 국제 수질 기준에 적합한지를 확인하는 데서 끝나지 않았다. 우리가 더 중요하게 다뤄야 할 질문을 남겼다. '오늘 안전한 물을 내일도 안전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까?'그 답은 검사 횟수를 늘리는 데에만 있지 않다. 물을 매일 살피는 사람, 누구나 필요한 정보를 확인할 수 있는 체계, 그리고 문제가 생겼을 때 함께 해결하는 협력이 필요하다. 안전한 물은 한 번의 검사로 완성되는 것이 아니라, 매일의 관리로 지켜지는 것이다.