미국 민주당 완승, 하원 물론 상원도 과반 예상

큰사진보기 ▲2026년 11월 3일 워싱턴 D.C.의 AC 호텔 워싱턴 D.C. 캐피톨 힐 네이비 야드에서 열린 민주당 하원 선거운동위원회(DCCC) 주최 중간선거 개표 시청 파티에서, 텍사스주 민주당 상원 후보인 제임스 탈라리코 주 하원의원의 당선을 예측한 선거 결과가 확정되자 참석자들이 반응을 보이고 있다.. Photo by Tom Brenner ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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미국 중간선거에서 공화당이 참패, 연방 하원은 물론 상원에서도 과반 지위를 잃을 것으로 보인다. 민주당의 압승으로, 이번 선거의 큰 흐름은 트럼프 대통령에 대한 심판이었다는 걸 일찌감치 입증했다.미국 동부시각으로 3일 오후 10시 30분 현재 민주당이 노스캐롤라이나주와 사우스캐롤라이나주, 텍사스주 연방 상원의원 선거에서 승리했다.노스캐롤라이나주 연방 상원의원 선거 개표가 97% 진행된 가운데 로이 쿠퍼 민주당 후보가 58.4%를 득표하며 승리했다. 사우스캐롤라이나주에서는 93% 개표 상황에서 애니 앤드루스 민주당 후보가 50.6%를 득표하면서 달린 그레이엄 공화당 후보(47.2%)를 이겼다.공화당의 텃밭 텍사스주에서도 63.5% 개표 상황에서 제임스 탈라리코 민주당 후보가 59.%를 득표해 당선이 확실시된다.세 곳 모두 공화당이 차지했던 곳으로 이와 같은 '뒤집기'가 3~4곳 더 나와 민주당의 상원 과반은 무난히 달성될 것으로 예상된다.캔자스주에서는 83.6% 개표 상황에서 애덤 해밀턴 민주당 후보가 52.9%를 득표하면서 공화당 후보에 앞서 있다. 현재 개표율이 69.5%인 아이오와주에서는 민주당 후보가 공화당 후보에 5%p이상 앞섰다.선거 전 상원 100석은 공화당 53석, 민주당 45석, 무소속 2석이었다. 이 중에서 공화당이 4석을 잃으면 상원 다수당의 지위를 잃게 된다. 공화당이 기존 의석을 빼앗기는 사례가 속출하고 있는 반면, 민주당은 기존 의석을 잘 지켜내고 있는 걸로 나타나고 있다.연방 하원의원 선거는 각종 여론조사를 통해 예측된 대로 민주당이 무난히 과반을 달성할 걸로 보인다.미국 방송사 CNN과 NBC는 오후 10시를 조금 넘긴 시각 민주당의 당선 예측 의석이 전체 435석의 과반인 218석을 넘어갔다면서 민주당 승리를 예측했다. NBC는 민주당 의석을 244석으로 예측했다.