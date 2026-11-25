큰사진보기 ▲한순간도 놓칠 수 없었던 119 구급차 ⓒ 정형미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲취재의 길을 걷는 발걸음 ⓒ 정형미 관련사진보기

큰사진보기 ▲좋은 한 컷을 위해 구도를 살핀다. ⓒ 정형미 관련사진보기

40년 동안 일기를 쓰며 문장을 다듬어 왔기에 글쓰기는 익숙한 삶의 일부였다. 하지만 시민기자가 되고 나서 마주한 세상은 달랐다. 기사는 문장만으로 완성되지 않았다. 내가 쓴 글의 진실성을 뒷받침하고 독자에게 현장의 온기를 전하려면 사진 한 장이 지닌 힘이 절실했다.글에 꼭 맞는 한 컷을 얻는 일은 생각보다 고됐다. 신호등 앞에 멈춰 선 차량을 향해 숨이 턱에 차도록 달려가기도 했고, 타인의 얼굴이나 차량 번호판이 사진에 불필요하게 담기지 않도록 땀을 흘리며 자리를 옮기기도 했다.얼마 전에는 119 구급차를 카메라에 담기 위해 한바탕 달리기를 한 적도 있다. 구급차는 잠시도 기다려 주지 않았다. 놓치지 않고 사진을 찍으려면 나도 서둘러 움직여야 했다. 번호판이 찍히지 않도록 옆쪽에서 구도를 잡으려 이리저리 발걸음을 옮기다 보니 숨이 턱까지 차올랐다. 다리가 풀릴 것처럼 힘들었지만, 마침내 카메라에 담긴 구급차의 모습은 그날의 수고를 잊게 할 만큼 뿌듯했다.그날 문득 이런 생각이 들었다. 글 한 편을 쓰는 일보다 사진 한 장을 제대로 얻는 일이 더 힘들 수도 있겠구나. 현장을 찾아 뛰고, 순간을 놓치지 않으려 애쓰는 취재기자들의 노고를 조금이나마 실감한 순간이었다.숲길과 산길을 오르내리며 빛이 들어오는 각도를 살피고, 글의 온도를 살려줄 풍경 하나를 포착하려 카메라를 든 채 몇 번이고 자리를 바꾸기도 한다. 세상은 거북이처럼 천천히 살피되, 발걸음은 다람쥐처럼 부지런히 움직여야 했다.길거리를 걸을 때도 머릿속에는 온통 사진의 구도와 이야기가 맴돈다. 잔디밭에 앉아 쉬시는 어르신들의 초상권을 침해하지 않으려 먼발치로 돌아가 구도를 잡는다. 상가 간판이 빼곡한 풍경보다는 그 아래를 지나는 이들의 고단한 일상이나 햇살이 반짝이는 숲길의 결을 담고 싶어 카메라 각도를 연신 조정한다.얼마 전 취재 중에는 공원 벤치에 홀로 앉아 계신 어르신의 모습이 좋아 셔터를 누르려다가 멈칫했다. 뒷모습만 담더라도 먼저 허락을 구하는 것이 옳겠다는 생각에 발걸음을 멈췄다. 결국 인물 대신 그분이 조용히 바라보던 마른 솔잎과 솔방울을 카메라에 담았다. 사진 속 인물은 빠졌지만, 오히려 그 자리에 담긴 적적함과 고요한 온기가 글의 분위기와 더 잘 어울렸다.이런 숱한 고민과 서성임은 단순히 예쁜 사진 한 장을 얻기 위한 것이 아니다. 타인의 사생활을 보호하려는 최소한의 윤리적 배려이자, 내 글을 읽어줄 독자에게 거짓 없는 현장감을 전하기 위한 기자로서의 예의다. 셔터를 누르기 전 한 번 더 살피고 생각하는 이유다.이렇게 현장을 누비며 초상권과 구도를 고민하고, 땀 흘려 찍은 사진을 곁들여 기사를 송고해도 편집부의 선택을 받지 못해 '생나무'로 남아있을 때가 있다. 공들여 쓴 글이 정식 기사로 채택되지 못한 채 멈춰 있는 화면을 보면 마음 한구석이 허전해지는 것은 어쩔 수 없다.그럼에도 나는 이 길을 멈추지 않는다. 때로는 속상하기도 하지만, 기사가 출고된 날 독자나 지인들에게서 전해지는 따뜻한 반응 하나가 내 가슴을 다시 뛰게 만들기 때문이다. 한 번은 기사를 읽은 지인이 카카오톡으로 이런 마음을 전해왔다."참 읽기 편한 글이네. 새벽이면 잠이 오지 않는 나이라 무슨 책이라도 읽어볼까 했는데, 요즘은 책 읽기도 지루하고 힘들었거든. 그런데 보내준 글을 읽다 보면 훈훈한 이야기도 만나고 재미있는 이야기도 짧게 읽을 수 있어 시간이 참 잘 가네. 덕분에 새벽이 행복한 시간이 됐어."그러면서 앞으로도 기사를 자주 보내달라고 했다. 인터넷 사용이 서툴러 댓글도 달지 못하고 답글도 남기기 어렵지만, 마음으로는 늘 응원하고 있고 댓글도 많이 달아주고 싶다는 말도 덧붙였다. 처음에는 내가 보내는 기사 링크가 혹시 부담스럽지는 않을까 조심스러웠는데, 오히려 자주 보내달라는 답이 돌아온 것이다.그 말을 읽으며 한동안 마음이 따뜻해졌다. 누군가에게는 그저 짧은 기사 한 편일지 모르지만, 또 다른 누군가에게는 잠 못 드는 새벽을 채워주는 작은 선물이 될 수도 있다는 사실을 알게 됐다. 댓글이나 메시지로 "어릴 적 할머니 집 풍경이 눈에 선하다", "어머니의 손두부가 생각나 마음이 따뜻해졌다"며 옛 추억을 나눠주는 독자들의 한마디도 마찬가지다.아, 더 열심히 취재하고 더 정성껏 글을 써야겠구나. 내 글을 기다리는 사람이 있다는 것, 내 글 한 편이 누군가의 마음속에 잠들어 있던 기억을 깨우고 외로운 새벽을 따뜻하게 채워줄 수 있다는 사실은 무엇과도 바꾸기 어려운 보람이다.글을 다듬고 사진의 구도를 고민하는 과정 그 자체가 나에게는 배움이자 선물이다. 설령 기사가 정식으로 채택되지 못하는 날이 있더라도, 글을 쓰기 전보다 세상을 깊이 바라보게 되었고 사진을 찍기 전보다 타인의 삶을 조심스럽게 대하게 되었다.누군가의 얼굴을 함부로 카메라에 담지 않는 일, 한 줄의 글에도 사실을 담으려 애쓰는 일, 그리고 내 글을 기다리는 독자의 마음을 소중히 여기는 일. 어쩌면 이것이 내가 시민기자로서 배워가는 가장 중요한 자세인지도 모르겠다.오늘도 가슴속에 써 내려갈 글 한 편을 품고 길을 나선다. 정직한 풍경과 누군가의 마음에 따뜻하게 닿을 사진 한 장을 찾아서. 거북이처럼 천천히 살피고 다람쥐처럼 부지런히 움직이며, 오늘도 나만의 취재를 이어간다.