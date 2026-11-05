힌두교도에게 '소 정육' 시키다 해고한 업체, '부당해고' 판정

큰사진보기 ▲충북 지역 노동·인권단체들은 이주노동자의 사업장 변경을 가로막고 해고를 통보한 업체가 부당해고 판정을 받았다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 발언에 나선 당사자 A씨는 지난 1년간 겪은 고통을 증언했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 충북이주노동인권모임 미나리 소속입니다.

종교적 신념과 정면으로 충돌하는 소 정육 업무를 수행하다 건강이 악화돼 사업장 변경을 요구했다가 사업주의 이탈신고로 해고당한 힌두교 이주노동자가 지방노동위원회로부터 부당해고를 인정받았다.충북지방노동위원회는 지난 4일 오후, 네팔 국적의 20대 이주노동자 A씨가 청주시 소재 육류 가공업체를 상대로 제기한 부당해고 구제신청 사건에 대해 '전부인정' 판정을 내렸다. 사측이 주장한 이탈 및 근로관계 종료 사유가 정당하지 않으며 해고에 해당한다고 본 것이다.이날 판정에 앞서 오전 11시에는 충북이주노동인권모임 미나리, 이주민노동인권센터, 민주노총 충북지역본부, 이주노동자노동조합, 대전충청이주인권운동연대가 고용노동부 청주지청 앞에서 기자회견을 열고 A씨가 겪은 부당대우와 고용노동부의 무책임한 행정을 고발했다.단체들에 따르면 2025년 11월 입국한 A씨는 단순 포장업무를 할 것으로 알고 해당 업체에 취업했으나, 실제로는 소의 뼈와 살을 직접 다루는 발골 보조 및 정선업무에 배치됐다. 소를 신성시하는 독실한 힌두교 신자인 A씨는 극심한 정신적 스트레스에 시달렸고, 결국 온몸에 두드러기가 나고 복통과 구토, 설사를 반복하는 등 심각한 신체 증상을 겪었다. 지난 6월 말에는 물만 마셔도 구토하는 증세로 두 차례 병원을 옮기며 입원 치료까지 받았다.건강 악화로 업무를 이어갈 수 없게 된 A씨는 7월 말부터 사업장 변경을 요청했으나, 받아들여지지 않았고 사업주가 귀국을 종용했다고 주장했다. 또 A씨가 출근 후 사무실에서 대기하고 있었음에도, 사측이 '무단결근'이라며 고용노동부에 이탈 신고를 한 뒤 지난 9월 2일 해고했다는 게 이들의 주장이다.기자회견 현장에서 발언에 나선 당사자 A씨는 사측에 신체적으로 힘들다고 호소했음에도 받아들여지지 않았다면서 "9월 2일 노동부에 가서야 회사가 이미 8월 19일에 무단이탈 신고를 했다는 사실을 알게 됐다"고 증언했다. 이어 "우리도 엄연한 사람이다. 한국에 일하러 온 것이지 도망치려고 온 것이 아닌데, 병이 들어 감당할 수 없는 상황이 되었다면 적절한 해결책과 도움이 필요한 것 아닌가"라고 호소했다.연대 발언에 나선 김민우 민주노총 충북지역본부 본부장 직무대행과 우다야 라이 이주노동자노동조합 위원장 역시 "사업주의 주장만 듣고 이탈 처리를 진행한 노동부의 행정은 무책임의 극치"라며, 사업주에게 체류권이 종속돼 사실상 강제노동을 겪는 고용허가제 구조 개선과 허위 이탈신고 직권취소, 사업장 변경 허용을 촉구했다.A씨를 대리해 심문회의에 참석한 조윤희 공인노무사는 사측이 그동안 서면을 통해 A씨가 '당연퇴직이거나 사직'이라고 주장해 왔으나 정작 이날 심문회의에서는 "근로관계가 종료된 것이 아니다"라고 말을 바꿨다고 전했다. 지난 9월 2일 A씨에게 회사에 오지 말고 나가라고 한 것은 "단순히 복무관리 차원에서 얘기한 것일 뿐 근로관계 종료 의사표시가 아니었다"는 것이다.나아가 이탈 신고 사유 관련 사측은 서면에서는 줄곧 '무단결근'을 주장하다가, 심문회의 자리에서는 "무단은 아니고 결근이며, 여기에 근무지 이탈이 있어 합산해 5일 이상 무단결근 또는 소재불명"이라고 주장했다. 이에 지노위 위원들이 "일은 하지 않았지만 일단 출근해서 대기하고 있었는데 이를 무단결근이라고 볼 수 있는가", "작업실에 들어가지 않았을 뿐 사업장 내에 머물렀는데 이를 근무지 이탈이라고 할 수 있는가"라고 추궁했으나, 사측은 "우리 입장은 그렇다"고 되풀이한 것으로 알려졌다.이번 지노위 판정 결과에 대해 조윤희 노무사는 "부당해고 구제신청을 통해 해고 사실이 명확히 인정되었다"며 "향후 이번 판정으로 확인된 사실관계들을 토대로 사용자의 허위 이탈신고도 취소되고 A씨의 사업장 변경이 조속히 이루어졌으면 좋겠다"고 밝혔다.이어 "앞으로 고용노동부가 사용자의 말만으로 이탈신고를 수리하지 않고 객관적으로 사실관계를 확인하는 절차를 반드시 거쳐야 한다"며 "노동자가 이의제기를 할 때 다툴 수 있는 절차를 명확하게 마련하고 이를 근로자에게 적극적으로 안내하는 제도 개선이 필요하다"고 강조했다.