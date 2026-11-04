철강업체에 환영 논평 낸 환경단체, 그 이유는

큰사진보기 ▲현대제철 당진제철소 지원문 사외주차장에 설치된 태양광발전 시설. ⓒ 당진 현대제철소 제공 관련사진보기

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충남 당진 현대제철에 태양광 발전시설이 설치된 사실이 뒤늦게 확인된 가운데 충남 지역 환경단체들이 이례적으로 환영 입장을 내고 반겼다. 환경단체들은 이번 기회에 "철강산업의 재생에너지 확대에 전환점이 되길 바란다"라고 밝혔다.현대제철이 당진제철소는 10월 2일 3.27MW 규모의 태양광발전 시절에 대한 상업운전에 돌입했다.소식이 전해지자 충남환경운동연합과 당진환경운동연합(아래 단체)은 지난 2일 공동 입장문을 통해 "현대제철 당진제철소의 태양광발전 준공과 가동을 적극 환영하며 철강산업의 재생에너지 확대와 탄소중립 추진의 전환점이 되길 기대한다"라고 밝혔다.단체는 "현대제철은 2025년 2800만톤의 온실가스를 배출해 전국 업체별 배출순위에서 4위를 차지한 다량 배출업체"라며 "철강산업은 온실가스를 다량 배출하는 업종으로 탄소중립을 위한 에너지전환이 시급하다"라고 밝혔다.그러면서 "(당진 현대제철은) 이번 태양광발전 설치를 발판 삼아 본격적으로 대대적인 태양광발전 확대에 나설 수 있도록 총력을 기울여야 한다"며 "대제철의 이번 태양광발전의 설치와 가동을 적극 환영하며 앞으로 재생에너지 확대를 위한 더욱 적극적인 노력을 기대한다"라고 덧붙였다.환경 단체에서 철강업체 관련 환영 논평이 나온 것은 이례적인 일이다. 관련해 유종준 충남환경운동연합 사무국장은 4일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "현대제철은 세계적인 철강회사들에 비해 태양광 설치비율의 거의 0%에 가까울 정도로 저조했다"라며 "물론 여전히 미흡한 부분도 있지만 일단 태양광발전을 설치한 것 자체로 의미가 있다"라고 평가했다.당진 현대제철 측도 이날 <오마이뉴스>에 보낸 입장을 통해 "온실가스 감축을 위한 여러 방안의 하나로 사업장 내 주차장을 활용해 태양광 발전설비를 구축했다"라며 "앞으로도 사업장 여건을 고려해 재생에너지 활용 방안을 지속적으로 검토해 나갈 계획"이라고 밝혔다.한편 당진 현대제철과 지역 환경단체 등에 따르면 당진 현대제철 기술 연구동 주차장에 조성 중이던 0.95MW 규모의 태양광발전은 지난 8월에 준공해 9월18일부터 상업운전에 들어갔다. 지원센터 주차장에 조성한 2.32MW 규모의 태양광발전은 9월에 준공해 10월 2일 상업운전에 들어갔다.