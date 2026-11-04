광주 북구 '91억 부끄머니' 10월 26일 발행

큰사진보기 ▲전남광주 북구는 4일 2026년 하반기 91억 원 규모의 부끄머니를 발행한다고 밝혔다. ⓒ 전남광주 북구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 북구가 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 지역화폐 부끄머니를 올해 한 번 더 발행한다.북구는 4일 2026년 하반기 부끄머니 발행 준비를 마치고 주민 홍보에 집중한다고 밝혔다.발행 규모는 91억 원으로 상반기보다 11억 원이 늘었으며 할인율(15%)과 인당 구매 한도(50만 원)는 기존과 동일하다.달라진 점은 구매 방법, 카드 형태, 사용처 등이다. 먼저 은행 창구에서 선불카드를 구매하던 방식에서 부끄머니 전용 체크카드를 발급받아 온·오프라인으로 충전 사용하도록 바꿨다.적은 금액이 잔액으로 남으면 사용이 곤란했던 선불카드의 불편함을 없애고, 은행을 찾지 않고도 앱으로 부끄머니를 충전할 수 있게 해 주민들의 이용 편의를 높였다.온라인 발급이 어려운 고령자 등 디지털 취약계층의 구매 여건을 보장하기 위해 오프라인 60%, 온라인 40%로 나눠 발행한다.또 오프라인 가맹점으로 한정됐던 사용처 기준을 공공배달앱 등 온라인 영역까지 확장했다.하반기 부끄머니는 오는 26일부터 광주은행 앱과 광주은행 전 영업점에서 충전할 수 있으며, 발행 당일 혼잡을 줄이기 위해 전용 체크카드는 10일부터 사전 발급한다.신수정 북구청장은 "발행 때마다 주민들의 뜨거운 관심을 받았던 부끄머니를 새로운 모습으로 선보이게 돼 기쁘다"며 "할인 혜택은 그대로 유지하면서 한층 편리해진 부끄머니가 골목상권을 살리는 효자 노릇을 톡톡히 하기를 기대한다"고 말했다.한편, 현재까지 발행된 총 180억 원의 부끄머니는 지난달 말 기준 약 95%가 사용되는 등 지역 소비 활성화에 기여하고 있다.