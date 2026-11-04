달래를 가을에도 맛볼 수 있다니 행복합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲달래무침, 초고추장에 깨만 넣어 무쳤다. 아삭한 맛을 내기 위해 배를 추가했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲물기를 뺀 달래, 요즘 시중에 나온 달래는 흙을 털거나 손질할 필요가 없다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲콩나물가을무밥이다. 달래장으로 비빌 때 김을 추가하면 풍미가 더 살아난다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲달래양념장, 양파를 조금 넣어 다지면 향이 어우러진다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲달래장으로 비빈 콩나물무밥. 건강웰빙식단이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

일주일 한 번 장을 보는데 들르는 마트와 구입하는 목록은 거의 비슷하다. 그중 채소 코너는 항상 들르는 곳이다. 전업 남편이다 보니 어느새 친숙한 곳이 됐다. 채소 코너에서 물건을 고르고 사는 남자는 나뿐일 때가 많다.상추, 무, 오이, 양파, 대파, 버섯, 콩나물 등 신선 채소가 놓인 위치와 물건의 선도도 연차가 쌓이면서 대강 헤아릴 수 있다. 그런데 가끔 횡재할 때가 있다. 5시 전후 이들 채소의 깜짝 세일이 있으면 평소보다 반값에 살 수 있다. 상품성이 떨어지기 전에 처분하려는 것이다.김장을 앞두고 지금 김치 대용으로 먹을 것이 마땅치 않다. 총각김치 채소가 눈에 띄지만 만들기가 조금 부담스럽다. 그러다 발견한 것이 달래다. 처음에는 봄에 맛볼 수 있는 달래가 시장에 나오다니 내 눈을 의심했다. 이에 마트 직원은 농장에서 가져온 국내산 달래라고 자신 있게 말했다.달래에 그만 눈이 꽂히고 말았다. 그런데 5시가 돼도 할인 행사를 하지 않는 것이 요즘 나오는 달래이다. 공급 물량이 적어 그렇다고 한다. 한 바구니가 4800원으로 다소 가격이 세다고 느꼈지만 지금 봄달래를 맛보는 기분으로 두 개를 샀다.달래를 계절에 상관없이 먹을 수 있는 것은 영농기술 발전 덕분이다. 지난달 한 탈북작가가 한국에서 채소와 과일을 사시철철 마음대로 먹을 수 있는 것이 부럽다고 증언한 북토크가 생각났다. 그는 달래와 냉이는 봄에만 먹었다고 부연했다.지금처럼 입맛이 떨어지는 시기에 약간 마늘향 나는 달래가 제격이다. 지금 마트에서 파는 달래는 흙을 털어내거나 다듬는 등 달리 손질할 필요 없이 바로 조리가 가능하다. 마트에는 마늘 모양의 하얀 달래와 줄기가 긴 녹색 줄기의 달래 두 가지가 있는데 향과 맛은 비슷하다고 한다. 달래 특유의 향도 노지에서 자란 봄달래 못지않았다.달래는 속에 든 알리신 성분이 면역을 강화하고 기력을 보충하는 건강 나물이다. 어른들은 매운 마늘을 먹지 못하는 어린 나에게 달래로 그 맛을 먼저 가르쳐준 것으로 기억한다.며칠 전 아내 레시피를 참고해 몇 가지 달래 요리를 시도했다. 아내는 된장국과 찌개에 봄달래와 표고버섯을 듬뿍 넣는다. 달래와 버섯이 아내 된장찌개 맛의 비결이라 할 수 있다.가장 먼저 상에 낸 것은 초고추장으로 단순히 무쳐내는 달래 무침이다. 물기 없앤 달래에 초고추장과 깨만 얹어 무쳤는데 푸짐하고 먹음직스럽다. 뜨거운 밥에 달래 무침을 먹다가 나중에는 비벼먹었다. 달아난 입맛이 확 되살아났다.다음 날에는 달래 양념장과 콩나물밥을 만들었다. 콩나물과 가을 무를 섞은 밥을 지을 동안 막간에 달래를 양파와 함께 다지고 여기에 고춧가루와 양념 간장, 들기름, 참깨 등을 섞은 양념장을 준비했다.그야말로 근사한 달래장콩나물비빔밥을 먹었다. 어릴 적 달래장을 밥에 넣어 쓱쓱 비벼먹었던 기억이 생생하게 떠올랐다. 달래 양념장으로 콩나물무밥을 두 번이나 만들어 먹었다. 아내도 덕분에 달래맛을 봤다면서 격려를 아끼지 않았다.전업 남편의 보람은 아내와 다르지 않다. 음식과 요리에 가족들이 기대와 관심을 갖고 맛있게 먹을 때 행복하다. 내가 평소 흔치 않은 먹거리와 식재료를 시장에서 눈에 불을 켜고 찾는 이유이다. 그 점에서 달래는 건강웰빙식품으로 훌륭한 선택이었다.