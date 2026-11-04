트럼프 전폭 지지 받은 후보도 밀려... '블루 쓰나미' 덮쳤다

큰사진보기 ▲미국 중간선거 당일인 3일(현지시간) 버지니아주 페어팩스 카운티의 한 투표소에서 투표가 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국 중간선거 개표가 진행되는 가운데 야당인 민주당이 상·하원 모두 앞서가며 과반 의석 확보 가능성이 커지고 있다.미 동부시간으로 3일 오전 12시(한국시간 4일 오후 2시) 개표 상황 기준으로 미 주요 방송사들은 민주당이 상·하원에서 다수당 지위를 탈환할 것으로 예측했다.CNN은 "민주당이 의회를 모두 장악하여 공화당의 독점적 지배력을 깨뜨리고 도널드 트럼프 대통령과의 향후 2년간 대결 구도를 만들 것"이라고 전했다.NBC는 민주당이 하원에서 과반인 218석보다 훨씬 많은 255석을 확보하고, 상원에서도 과반 의석을 달성할 것이라고 예측했다.<뉴욕타임스>도 자체 예측 시스템을 통해 민주당이 상·하원 의원 선거에서 과반 의석을 차지할 확률이 95% 이상이라고 전망했다.접전이 예상되던 상원에서도 민주당이 이기고 있다. 경합주 개표 상황에 따르면 '보수의 심장' 텍사스주에서는 민주당 제임스 탈라리코 후보가 58.5%를 득표해 공화당 켄 팩스턴 후보(39.9%)를 이겼다. 민주당이 텍사스주 상원 선거에서 승리한 것은 1988년 이후 처음이다.캔자스주도 민주당의 애덤 해밀턴 후보가 51.3%를 득표하며 45.7%에 그친 로저 마샬 공화당 후보를 누르고 당선이 확실시된다. 캔자스는 1932년 이후 처음으로 민주당이 상원의원 의석을 확보하게 된다.오하이오주에서도 민주당 셔로드 브라운 후보가 48.7%의 득표율로 공화당 존 허스테드 후보를 제치고 승리를 확정했다.미시간, 메인 등 다른 경합주에서도 민주당 후보가 앞선다. 민주당은 경합주 7곳 가운데 4곳을 가져가면 상원에서도 다수당이 된다.미 의회전문매체 <더힐>은 "민주당은 상원 과반을 확보하기 위해 단 4석만 더 얻으면 된다"라며 "만약 이 결과가 현실이 된다면 민주당이 꿈꿔왔던 '블루 쓰나미'를 향해 순항하고 있는 것"이라고 전했다.특히 선거 전 여론조사에서 공화당이 우세했던 사우스캐롤라이나주에서는 트럼프 대통령이 전폭적으로 지지했던 달린 그레이엄 후보가 민주당의 애니 앤드루스 후보에게 패하는 이변이 일어났다.CNN은 상원 경합주 상황에 대해 "정치적 지진이자, 트럼프 대통령에 대한 놀라운 일격"이라며 "공화당과 민주당은 같은 말을 하고 있다. 민주당이 압승으로 가고 있고, 공화당의 패배 규모가 예상보다 크다는 것"이라고 전했다.NBC도 "민주당이 트럼프 대통령에 대한 분노를 활용해 경합주와 공화당 텃밭(deel red)에서 승리하며 의회를 장악하고 있다"라고 평가했다.미 여론조사기관 SSRS가 NBC, ABC, CBS, CNN, 폭스뉴스 주요 언론사로부터 의뢰를 받아 실시한 유권자 출구조사 결과에 따르면 '트럼프 대통령에 대한 반대를 표명하기 위해 투표했다는 응답자는 43%였고, 지지를 표명하기 위해 투표했다는 응답자는 16%에 그쳤다.민주당의 차기 대권 주자로 꼽히는 존 오소프는 이날 조지아주 상원의원 재선을 확정한 뒤 "미국 국민은 민주당의 압도적이고 결정적인 승리를 통해 실패한 대통령 트럼프의 타락, 부패, 무능을 질책했다"라고 말했다.반면 공화당의 패색이 짙어지자 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "내가 후보 명단에 없었기 때문"이라며 "만약 내가 있었다면 공화당이 압도적인 표차로 이겼을 것"이라고 주장했다.앞서 트럼프 대통령은 민주당이 의회를 장악할 경우 자신은 '미스터 비토'(Mr. Veto)가 되겠다면서 "민주당이 추진한 모든 법안에 거부권을 행사할 것"이라고 말해왔다.