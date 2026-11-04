라디오에 소개된 사연, '다슬기국'에 담긴 그리움

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"대전에 사시는 송현준씨의 사연입니다."

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큰사진보기 ▲여성서대 다시듣기라디오 사연을 인터넷을 통해 다시 듣고 있다 ⓒ 송현준 관련사진보기

큰사진보기 ▲방송된 사연11월 4일 방송된 내용이다 ⓒ 송현준 관련사진보기

"처음엔 조금 쓴데, 엄청 구수한 맛이야."

"엄마, 미안해. 엄마가 끓여주던 구수한 들깨 다슬기국, 이제 나도 내 딸에게 사랑을 담아 건네줄게."

오늘(4일) 점심시간, 사무실 한쪽에 앉아 이어폰을 귀에 꽂고 스마트폰 라디오 앱의 '다시듣기' 버튼을 눌렀다. 잠시 후 익숙한 진행자의 목소리가 고요한 차 안을 채웠다.몇 시간 전 출근길, 혼자 운전하던 차 안에서 내 이름과 사연이 라디오를 통해 흘러나오는 순간 깜짝 놀랐다. 방송될 거라고 미처 예상하지 못했던 터라 한동안 귀를 의심했다. 점심시간에 다시듣기를 켠 것도 그때의 놀라움을 다시 확인하고 싶어서였다.진행자의 목소리를 따라 내가 쓴 글이 흘러나왔다. 사연은 지난 일요일, 투정 부리는 딸아이의 손을 잡고 동네의 허름한 다슬기국 집에 들어서면서 시작되었다.초록색 벌레 같다며 맛이 씁쓸하다고 투정 부리는 딸아이의 모습 위로, 오래전 어머니가 끓여주던 다슬기국이 싫다며 반찬 투정을 하던 나의 어린 시절이 겹쳐 보였기 때문이다.어릴 적 나는 어머니가 끓여주던 다슬기국이 세상에서 제일 싫었다. 어머니는 여름이면 충북 옥천군 금강변에서 다슬기를 한가득 잡아 와 밤새 삶고, 이쑤시개로 일일이 살을 발라내셨다. 된장을 풀고 아욱을 넣은 뒤 들깨가루를 한 움큼 털어 넣은 국은 어린 내 입맛에 그저 쓰고 텁텁한 흙탕물 같았다.그 고집은 어머니가 항암 치료를 받던 시절에도 쉽게 달라지지 않았다. 몸도 힘든데 왜 이런 걸끓이느냐며 화를 내는 내게 어머니는 "다슬기가 몸에 좋단다"라고 나지막이 말씀하실 뿐이었다.진행자가 차분한 목소리로 사연을 읽어 내려갈 때, 가장 가슴을 아프게 한 대목도 바로 그 장면이었다. 그 지친 몸으로 음식을 준비하던 어머니에게 왜 그리 날카롭게 쏘아붙였을까. 조금만 더 따뜻하게 말해줄 걸. 왜 그렇게 화를 내고 말았을까.세월이 흘러도 지워지지 않는 후회였다. 그때의 기억은 지금도 문득 떠올라 가슴을 아프게 한다.어머니가 돌아가시고 몇 달 뒤, 혼자 남은 집의 냉동고 안쪽에서 얼려둔 다슬기 살과 외할아버지가 생전에 농사지어 보내주셨다던 들깨가루 봉지를 발견했다. 그 들깨가루에 얽힌 이야기는 어머니에게 예전에 직접 들었던 것이었다.어머니에게 아버지는 평생의 지붕 같은 존재였다. 어쩌면 어머니는 당신의 아버지가 사무치게그리울 때마다 그가 보내준 들깨가루를 국에 털어 넣으며 마음을 달래셨는지도 모른다. 냉동고에 남겨진 다슬기 살과 들깨가루를 바라보며, 어머니가 음식에 담아 건네려 했던 마음을 이제야 조금씩 헤아리게 되었다.라디오 속 사연은 다시 딸아이와 함께한 식탁으로 돌아왔다. 나는 아이의 다슬기국 위에 들깨가루를 한 숟가락 듬뿍 얹어주며 말했다.조심스레 국물을 떠먹던 아이는 이내 맛있다는 듯 밥을 말아 먹기 시작했다. 투정하던 아이가 어느새 한 그릇을 맛있게 먹는 모습을 바라보며, 오래 전 어머니가 내게 건네던 그 다슬기국을 떠올렸다.어머니가 차려주던 밥상과 내가 딸아이 앞에 놓아준 밥상. 음식은 달라지지 않았지만 그 음식을 바라보는 마음은 세월을 따라 달라져 있었다. '다시듣기' 재생 바가 끝에 다다르고 이어폰을 뺐다. 뺨으로 흘러내린 눈물을 슬그머니 훔쳐냈다.내 사연이 라디오에 소개되었다고 해서 과거의 후회가 사라지는 것은 아닐 것이다. 하지만 오랫동안 마음속에 묻어두었던 그리움을 세상 밖으로 꺼내놓고 나니, 하늘에 계신 어머니에게도 내 마음이 닿았을 것만 같았다. 어쩌면 어머니는 여전히 그때처럼 아무 말 없이 아들의 투정을 받아주고 계실지도 모른다.오늘 퇴근길에는 딸아이의 손을 잡고 다시 그 다슬기국 집을 찾으려 한다. 어머니에게 미처 건네지 못했던 따뜻한 말 한마디를 이제는 딸아이에게 아끼지 않고 전하고 싶다. 그리고 하늘을 향해 나직하게 인사를 건네야겠다.