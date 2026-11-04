전남광주시 "순천대 의대 신설, 의미 있는 첫발"

정부가 전남광주와 국립순천대학교를 지역의대 신설 지역과 대학으로 최종 선정한 것에 대해 전남광주통합특별시가 4일 "전남광주 전체의 의료 체계를 바로 세우는 의미 있는 첫발을 내디뎠다"라며 환영의 뜻을 밝혔다.
전남광주시는 이날 입장문을 내고 "시민의 생명과 건강을 지키고 지역의 미래 의료 체계를 빈틈없이 갖추는 일은 특별시가 시민께 드린 약속이자 책무"라며 "이제부터 시작"이라고 말했다.
'국립의대 신설 후보대학 추천 심사 절차'의 불공정 의혹 제기에 대해 정부가 문제가 될 것이 없다고 결론 내린 점도 강조했다.
시는 "정부가 후보 지역에서 제출한 의대 신설 추진 계획이 실현 가능하고, 전남광주통합특별시의 후보대학 추천 과정에도 하자가 없는 것으로 판단했다"고 설명했다.
이어 "전남광주 어디에 살든, 모든 시민이 제때 필요한 치료를 받을 수 있어야 하고, 동등한 의료서비스의 기회가 모든 시민에게 주어져야 한다"며 "전남광주 모든 지역을 하나로 이어 의료 공백을 해소할 수 있는 지역 완결형 의료 체계를 갖춰나가겠다"고 약속했다.
그러면서 "앞으로 정부와 대학, 관계 기관과의 협력을 기반으로 정부의 후속 조치를 차질 없이 추진하겠다"며 "선정되지 않은 대학과 지역에 대해서는 대학병원급 수준의 의료 인프라 확충을 포함한 서남권 대전환 계획을 조만간 발표하겠다"고 덧붙였다.
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전남광주 국립의대 신설 '순천대' 최종 선정
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