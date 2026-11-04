벌레가 꼬이지 않는 나무

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큰사진보기 ▲청백리공 이백지묘 안내판 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이백지묘 가는 길 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲이백지묘 비 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲이백지묘 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲청백리 이백지 신도비 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"화려한 볼거리와 소비로 가득한 오늘, 우리는 왜 유원지 뒤편에 묻힌 이 청백리를 다시 불러내야 하는가?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

옛 향교나 서원의 앞마당을 거닐다 보면 어김없이 하늘을 받치고 선 은행나무를 마주하게 된다. 세상 사람들은 이를 두고 예부터 '학자수(學者樹)'라 불렀다.공자가 은행나무나 살구나무 아래에 단을 쌓고 제자들을 가르쳤다는 행단(杏壇)의 고사에서 비롯된 이름으로, 그 나무의 실체를 두고 은행나무였는지 살구나무였는지는 오늘날까지도 의견이 분분하다.하지만 우리 선조들이 굳이 은행나무를 배움의 터전 앞에 심었던 데에는 행단의 유래를 훌쩍 뛰어넘는 깊은 뜻이 담겨 있었다. 천 년을 굳건히 버텨내는 강인한 생명력으로 학문의 영속성을 일깨우고 가을마다 주렁주렁 매달리는 풍성한 열매처럼 후학 양성의 결실을 맺으라는 무언의 가르침이었다.그러나 이 수많은 상징 중에서도 유독 필자의 마음을 깊이 붙잡은 것은 바로 '은행나무에는 벌레가 잘 꼬이지 않는다'는 생태적 특성이었다.어려운 과거시험을 거쳐 마침내 벼슬길에 오른 유생들에게 세상의 온갖 달콤한 유혹과 은밀한 청탁이 벌레 떼처럼 몰려들 때 결코 흔들리지 말고 스스로 결백함을 지켜내라는 무언의 경계였던 셈이다.적어도 사대부의 길을 걷는 자라면 벌레 한 마리 꾀지 않는 청빈하고 맑은 삶을 살아가기를 소망했을 것이다. 그러나 인정과 탐욕이 거미줄처럼 얽힌 현실 속에서 뇌물과 청탁을 단호히 뿌리치기란 예나 지금이나 결코 쉬운 일이 아니었다.그렇기에 우리는 온갖 풍파 속에서도 끝내 맑은 절조를 지켜낸 이들을 청백리(淸白吏)라 부르며 칭송하고 그들의 삶을 오래도록 배우려 했던 것이리라.사리사욕과 편법이 난무해 마음이 어지러운 요즘 같은 시대에 벌레 타지 않는 은행나무의 서늘한 기품을 닮은 청백리의 표상을 찾아 나선 것은 우연이 아니다.세종 시대의 청백리이자 여말선초의 거센 격동기 속에서 용인을 본향으로 뿌리내리며 살아간 용인이씨의 선조, 이백지(李伯持, 1361~1419) 선생의 자취를 찾아 용인 처인구 포곡읍 가실리로 향했다.사계절 내내 방문객들의 웃음소리와 음악 소리로 들썩이는 에버랜드와 호암미술관 사이. 화려한 유원지의 활기를 바로 곁에 두고 차를 몰아 삼성 연수원 방면으로 들어섰다.입구에 다다르자 "과연 일반인의 출입이 허락된 곳일까?" 하는 낯선 불안과 긴장감이 먼저 앞을 가로막았다.그러나 조심스럽게 사유지의 경계를 넘어 안으로 들어서자 방금 전의 소란이 무색할 만큼 놀랍도록 다른 세계가 펼쳐졌다.바깥세상에 거대한 테마파크가 있다는 사실조차 까맣게 잊게 할 만큼 숲길은 아늑했고 정갈하게 세워진 이정표가 낯선 길손의 발걸음을 차분하게 이끌었다. 돌계단을 따라 나직하게 이어지는 오솔길 위로는 가을의 정취가 한 잎 두 잎 고요히 내려앉아 있었다.발밑으로 툭 떨어져 뒹구는 알밤 몇 톨을 주워 손바닥 위에 올려놓으니 마치 600년 전 선생이 먼 길을 찾아온 후학에게 건네는 소박하고 따스한 환대 같아 절로 입가에 미소가 번졌다.돌계단을 조용히 올라서니 용인시 향토문화유산으로 지정된 이백지 선생의 묘역과 마주할 수 있었다.봉분 주변은 참으로 단정하고 평온했으나 묘역을 감싸고 도는 깊은 적막감은 쓸쓸함을 넘어 가슴 한구석을 무겁게 짓누르는 안타까움으로 다가왔다.거대한 유원지와 연수원이라는 육중한 울타리 안쪽에 자리 잡은 탓에 이곳을 찾는 발길은 고사하고 이 고장에 이런 맑은 선조가 잠들어 있다는 사실조차 아는 시민이 드물기 때문이었다.묘역이 단절된 사유지 안에서 홀로 숨죽이고 있는 사이 어쩌면 우리는 용인이라는 유서 깊은 터전이 품고 있는 정신적 유산마저 함께 묻어두고 있었던 것은 아닌지 서글픈 자문이 스쳤다.이백지 선생은 고려 말 불사이군(不事二君)의 충절을 지키며 두문동 72현으로 이름을 남긴 충숙공 이중인(李中仁)의 손자다."새 왕조에는 결코 출사하지 말라"는 할아버지의 유지를 받들어 큰아버지 이사영(李士榮) 일가가 삼대에 걸쳐 벼슬길을 멀리하며 절의를 지켰다면 둘째 아들이었던 아버지 이사위(李士渭)의 선택은 달랐다.그는 새 왕조의 거듭된 부름을 끝내 뿌리치지 못하고 조정에 나아가 조선 개국의 기틀을 닦는 길을 걸었다.손자인 이백지 또한 1385년, 고려 우왕 11년 문과에 급제한 뒤 아버지의 뜻을 이어 새 왕조의 관직에 나아갔다.태종 때 임금을 가까이에서 보좌하며 왕명 출납과 인사 행정을 다루는 승정원 동부대언(同副代言)에 올랐고 성주목사와 충청도관찰사를 거쳐 지방관으로서 백성을 살폈다.특히 왕명의 중추에 있으면서도 사사로운 청탁을 물리치고 공사를 엄격히 가른 공로로 1415년, 태종 15년 청백리에 녹선됐다. 이어 강원도관찰사와 전라도관찰사 등 외직의 중책을 두루 거치며 가혹한 수탈과 공납을 엄히 금해 백성들의 짐을 덜어주었다.세종이 즉위한 이듬해인 1419년, 세종 1년 병이 깊어지자 전라도관찰사 직을 스스로 사임하고 물러났으며 그해 겨울 생을 마감했다.세종은 그의 부음을 듣고 애도하며 장례 비용으로 종이 70권을 부의로 내렸다. 높은 관직을 두루 거쳤음에도 집안에는 변변한 재산 하나 남기지 않아 살림이 늘 맑고 검소했던 공직자의 마침표였다.고려에 대한 절의를 지켜 은둔을 택했던 큰댁의 삶이 숭고한 정신의 선택이었다면 격변기 속에서 현실 정치 한복판으로 걸어 들어가 백성을 살핀 이백지의 실천적 선택 역시 깊이 존중받을 만하다.용인이씨 문중이 그를 '청백리공(淸白吏公)'이라 높여 부르며 가문의 큰 자부심으로 기리는 이유도 여기에 있다.묘소 앞에 서서 조용히 인사를 올린 뒤 돌담길을 내려오는 내내 묵직한 물음이 떠나지 않았다.오늘날 용인은 에버랜드와 호암미술관, 반도체 클러스터로 대표되는 화려한 소비와 첨단의 도시다. 하지만 이 화려함의 틈바구니에서 청백리 이백지는 결코 쉽게 소비되는 인물이 아니다.청백리는 자랑할 만한 화려한 고택이나 거대한 기념관도 남기지 않았고 사진을 남길 만한 요란한 볼거리도 될 수 없기 때문이다. 비우고 덜어내 오직 맑은 자취만을 남기는 것 자체가 청렴의 본질이기에 소비하려 해도 소비할 물질적 흔적이 많지 않은 인물이다.그렇기에 이백지를 기억하는 일은 상업화가 아닌 고즈넉이 그의 정신을 되새기는 '사색의 길'이어야 한다.모현의 포은 정몽주 묘역이 고려를 향한 '충절'을 증언한다면 가실리 숲길은 백성을 위해 헌신했던 '청렴'의 가치를 품은 배움의 터전이 되어야 한다. 한 사람은 지켜서 남았고 한 사람은 나아가서 남았다.무엇보다 청백리의 묘소로 향하는 길이 거대한 유원지와 대기업 연수원의 울타리 안쪽에 자리해 숲길을 걷고자 하는 시민이 입구에서부터 출입을 망설여야 하는 현실은 아쉽다.역사적 기억에 이르는 길은 누구에게나 문턱 없이 열려 있어야 한다.놀이공원을 찾은 가족들이 돌아가는 길에 잠시 발길을 돌려 이 고즈넉한 돌담길을 함께 걸어볼 수 있기를 바란다.발밑에 떨어진 알밤을 쥐고 "벌레 타지 않는 은행나무처럼 유혹에 흔들리지 않고 맑게 살다 간 옛 어른"의 이야기를 도란도란 나눌 수 있다면 참으로 뜻깊을 것이다.주머니 속 알밤의 온기를 느끼며 묘역을 나섰다.화려한 유원지의 소란 뒤편에 숨죽이고 있던 그 청빈의 기억이 담장을 훌쩍 넘어 혼탁한 시대를 살아가는 우리 모두의 가슴속에 서늘하고 맑은 바람으로 불어오기를 소망하면서.