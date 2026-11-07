"운동회 계주는 위험" 다음엔 또 뭐가 없어질까?

큰사진보기 ▲올해 명랑운동회에서는 모두가 달리고, 구르고, 기었다. 학부모와 아이들 그리고 선생님까지. ⓒ 이준수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲올해 바닷가에서 열린 가족 서핑 캠프. 여러 구성원이 함께 참여하는 만남의 장이 있으면 분위기가 한결 부드러워진다. ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲위험을 감수할 수 없으면, 교육적 시도를 할 수 없다. 건물 3층 높이 나무에 오르는 트리 클라이밍 활동. ⓒ 이준수 관련사진보기

나는 강원도 양양군의 농어촌유학학교에서 아이들을 가르친다. 올해 우리 학교는 운동회를 열었고, 계주를(학부모 계주까지도) 정상적으로 진행했다. 2인 3각과 유사한 협동 게임을 하다가 6학년 아이가 팔에 석고붕대를 감는 일도 벌어졌다. 그러나 부상의 위험은 운동회에 포함된 일부였다. 그것을 인정하지 않으면 체육 행사를 열 수 없다.학교에서 아이들이 달렸다는 평범한 사실을 새삼 적어야 한다는 것이 낯설다. 바통을 건네는 짧은 순간에는 혼자 빨리 달리는 것만으로는 배울 수 없는 것들이 있다. 앞사람을 기다리고, 뒷사람을 믿고, 내 차례에 최선을 다하는 경험이다. 운동회의 배움은 결승선에만 있지 않다. 놓친 바통을 다시 줍는 끈질김, 뒤처진 친구에게 보내는 응원, 달리다 넘어지지 않도록 속도와 방향을 조절하는 신중함도 배움이다.최근 학부모가 위험하다고 민원을 넣어 초등학교 운동회 계주가 취소됐다는 사연이 온라인에 퍼졌다. 지난 몇 년간 학교 현장에는 이런 일들이 반복되어 왔다. 축구가 금지되고, 과학 실험은 디지털 가상 작업으로 바뀌었다. 어른들이 기억하는 '전투를 방불케 하는 고싸움', '불꽃 튀는 화산 분화 실험'은 이제 존재하지 않는다.특정 학부모를 비난하거나 해당 학교의 무책임을 단정할 일은 아니다. 다만 학부모의 민원으로 인한 '잦은 교육활동 취소' 현상은 좀 진지하게 고민해 볼 필요가 있다. 학교가 아이들의 배움을 위해 필요하다고 판단한 활동을 지켜낼 수 있는가, 하는 중요한 문제이기 때문이다.학부모가 안전을 묻는 것은 당연한 권리다. 운동장에 위험한 시설은 없는지, 충돌을 막을 준비는 충분한지 학교는 성실하게 답해야 한다. 부모의 질문 덕분에 발견하고 고친 위험도 있을 것이다. 우리 학교도 체육공원에서 학부모와 함께하는 삼겹살 파티를 준비하다가 뱀을 발견하고 그물 울타리를 설치했다.그러나 특수하고도 악질적인 민원은 학교 현장을 혼란스럽게 한다. 사실과 절차를 무시한 채 교육적 판단을 꺾으려는 압박에 가까운 것들도 있다. 현재 전국적으로 광범위하게 벌어지는 현상이다. 과연 이것을 정당한 민원으로 간주해야 하는 걸까.다시 운동회의 계주로 돌아가 보자. 계주를 기획하며 학교가 해야 할 일은 위험을 살피고 낮추는 것이다. 필요한 안전조치가 갖춰지지 않았다면, 다음으로 미루거나 바꿀 수도 있다. 그러나 다칠 가능성이 조금이라도 있다는 이유만으로 교육 활동을 지우기 시작하면 극도로 제한된 수업만 살아남게 된다.지금 현장의 문제는 '건강한 민원'과 '부당한 요구'를 구분하고 집행할 힘이 학교에 없다는 것이다. 교육부가 2025년 5월 13일 공개한 '2024학년도 교육활동 침해 실태조사'에서 보호자 등과 관련된 심의는 461건이었다. 그 가운데 '정당한 교육활동에 대한 반복적·부당한 간섭'으로 분류된 사례는 111건이었다. 별도의 개입이 필요한 경우가 상당했다는 뜻이다."부당한 민원이면 그냥 학교 선에서 거절하면 되지 않느냐"는 말은 쉽지만 현실은 복잡하다. 부당한 민원의 기준은 무엇인가. 부당한 민원이라 판단해서 거절하더라도 학부모는 계속 전화를 요구할 수 있다. 그럼 교사는 수업 자료를 만들다 말고 통화 내용을 정리해야 한다. 교장과 교감도 다른 업무를 미룬 채 대응에 매달린다. 수학 익힘책을 채점하고, 단소 취구 위치를 잡아줄 시간은 뒤로 밀린다. 이런 일이 반복되면 새 활동을 계획할 때도 '또 민원 들어오는 거 아니야? 무난하게 가자'를 먼저 떠올리게 된다.학교에서 거절한다는 행위 자체가, 소수의 학부모에게는 적대 행위로 받아들여져 감정 공격으로 확대되기도 한다. 법적 다툼까지 가기에는 모호한 상황에서 교육적 의지부터 꺾이는 것이다. 아무리 학교 입장에서 정당한 결정이라 해도 '폭탄 민원인'을 만나면 교육 활동을 취소하는 쪽으로 흘러가게 되는 이유다.민원 대응 제도가 없는 것은 아니다. 교육부는 올해 1월 '학교 민원 대응 및 교육활동 보호 강화 방안'을 발표했고, 3월에는 학교 민원 처리 매뉴얼을 공개했다. 공식 창구로 접수하고 학교장 책임 아래 기관이 대응하며, 학교에서 해결하기 어려운 사안은 교육청에 지원을 요청하거나 이첩하는 체계다. 상담 예약과 민원 이력 관리를 위한 '이어드림'은 올해 3월 정식 운영을 시작했다.지난 10월 29일부터는 개정 초·중등 교육법의 학교 민원 관련 조항도 작동하고 있다. 학교의 민원 대응팀과 관할청의 대응 기구에 법적 근거가 생겼고, 학교장은 관할청에 직접 처리를 요청할 수 있다. 시행령은 교육활동 침해나 업무방해 우려를 알리고 중지를 요청한 뒤에도 불응하면 전화·면담 종료, 퇴거 또는 일시적 출입 제한 등의 조치를 할 수 있도록 했다.법이 시행되어서 현장이 크게 바뀌었다고 말하기는 힘들다. 초등교사 노동조합이 올해 3월 16일부터 25일까지 초등교사 987명을 대상으로 한 온라인 설문에서 민원 창구 단일화가 '실질적으로 작동한다'고 답한 사람은 34명, 3.4%였다. 제도의 도입과 교사가 느끼는 보호 사이에 큰 간격이 있었음을 보여준다.반면 교육청의 지원이 학교 안으로 들어오는 사례도 생기고 있다. 강원교육청이 10월 20일 공개한 자료에 따르면, 7~10월 교권보호지원단에 접수된 교육활동 보호·민원 관련 지원 요청은 170건(교권보호지원단 지원 48건, 교권 전담 변호사 상담 48건, 상담사 상담 74건)이었다. 지원단은 사안에 따라 법률 자문과 심리 상담을 연결하고 치료비도 지원했다.전문가의 연락처를 알려 주는 데서 그치지 않고, 학교를 찾아 함께 문제를 풀기 시작했다는 점이 희망적이다. 민원인을 만나는 자리에 교육청 담당자가 함께 앉고, 교사가 작성한 경위서를 변호사가 검토해 준다면 학교는 한결 긴장을 풀 수 있다. 어디까지 설명하고 어떻게 답할지 혼자 고민하던 일을 함께 나눌 수 있기 때문이다.나는 다음 운동회에서도 아이들이 바통을 들고 서 있는 모습을 보고 싶다. 자기 차례를 기다리며 발끝을 들썩이고, 바통을 받으려 팔을 쭉 뻗는 풍경 말이다. 주로를 살피고, 다친 아이를 바로 돌볼 준비는 어른들이 꼼꼼히 맡을 것이다. 그렇게 마련한 코스에서 아이들은 힘껏 달려 보았으면 좋겠다.그 아이들 곁을 지키는 교사와 관리자에게도 기댈 곳이 있었으면 한다. 어려운 일이 생겼을 때 함께 이야기를 듣고, 민원인을 만나고, 필요한 대응을 나눠 맡아 줄 교육청 말이다. 학교가 혼자 남겨지지 않는다는 믿음이 있으면, 선생님들은 아이들에게 마음을 더 쓸 수 있다. 아이들이 이어받아야 할 것은 어른들의 두려움이 아니라, 다음 계주 구간을 달려 볼 기회다.