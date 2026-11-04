40년 우리밀 농민부터 감귤 청년 농부까지… 논산농업대상 9명

큰사진보기 ▲제33회 논산농업대상 수상자 9명. 오랜 영농 경험을 바탕으로 농업기술을 전수하거나 새로운 작목과 농촌체험, 농산물 유통 개선 등에 힘써 온 농업인과 농협 직원이 이름을 올렸다. 사진 맨 위부터 시계방향으로 식량작물 부문 윤종섭, 딸기 부문 김용헌, 채소·특작 부문 최상열, 과수 부문 홍재기, 축산 부문 이종수, 융복합 농업 부문 이명한, 농업여성 부문 김용희, 청년농업인 부문 김윤지, 특별상 부문 박종아씨. (사진제공 논산시농업기술센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

40년간 밀 농사를 지어온 농민이 국산 밀 재배단지를 4배 가까이 늘렸다. 충남 논산에서 감귤 농사에 도전한 30대 청년은 3년 동안 2600명의 체험객을 농장으로 불러들였다. 딸기 농가의 생산비를 8억~10억원 줄이는 데 힘을 보탠 농협 직원도 있다.오랜 경험으로 농업을 지켜온 사람부터 새로운 작물과 재배 방식에 도전한 청년까지. 농사 경력도 하는 일도 다르지만 모두 논산 농업을 한 걸음 발전시킨 주인공이다. 올해 논산농업대상 수상자로 선정된 9명의 이야기다.충남 논산시는 제33회 논산농업대상 수상자 9명을 선정했다. 식량작물과 딸기, 채소·특작, 과수, 축산, 융복합 농업, 농업여성, 청년농업인, 특별상 등 9개 부문에서 한 명씩 뽑았다.식량작물 부문 수상자인 윤종섭(64·상월면)씨는 40년 경력의 농민이다. 현재 벼 23만1404㎡와 밀 13만2231㎡를 재배하고 있다. 특히 국산 밀 재배 농가를 늘리는 데 힘썼다. 10여 농가, 35㏊에 불과했던 국산 밀 생산단지를 60여 농가, 135㏊로 확대했다. 재배 면적이 약 3.9배로 늘어난 것이다.윤씨는 농민들에게 씨 뿌리는 시기부터 비료 주기, 수확 방법까지 가르쳤다. 국립종자원과 계약해 국산 밀 품종인 '백강' 종자 58t을 생산·보급하기도 했다. 논산시뿐 아니라 다른 지역에서도 우리밀을 재배할 수 있도록 종자 공급에 힘을 보탠 셈이다. 현재 논산시 밀연구회 회장을 맡고 있다.딸기 부문에서는 김용헌(53·연산면)씨가 선정됐다. 13년째 6600㎡ 규모의 농장에서 딸기를 재배하고 있다. 김씨는 '조이베리'와 '수향' 등 새로운 딸기 품종을 도입해 시험 재배하면서 품종별 재배 기술을 연구했다.김씨는 논산계룡농협 딸기공선출하회 회장으로도 활동하고 있다. 공선출하는 여러 농가가 생산한 딸기를 함께 선별하고 출하하는 방식이다. 김씨는 회원 농가들이 일정한 품질을 유지하도록 돕고, 농산물의 안전성을 관리하는 우수농산물관리제도(GAP) 인증을 도입하는 데 힘썼다. 2020년부터 5년간 출하회 총무를 맡았으며 지난해부터 회장으로 활동하고 있다.채소·특작 부문 수상자인 최상열(62·성동면)씨는 37년째 수박 농사를 짓고 있다. 약 9900㎡에서 수박을 재배해 연간 9000만 원의 매출을 올리고 있다.최씨는 재배시설을 옮겨 가며 수박을 생산하는 방식을 활용하고 있다. 같은 땅에서 같은 작물을 계속 재배할 때 생기는 피해를 줄이고 당도를 높이는 기술도 농가에 전파했다. 수박연구회 출하이사로 활동하면서 출하 전 당도 검사와 공동 선별을 추진하고 대형마트 납품을 통해 판매처를 확보했다.과수 부문에서는 50년 동안 사과를 재배한 홍재기(70·노성면)씨가 이름을 올렸다. 홍씨는 1.3㏊에서 후지와 홍로 품종을 재배하고 있다. 최근 농가의 어려움으로 떠오른 폭염과 강한 햇볕에 따른 사과 피해를 줄이기 위해 재배 기술을 개선해 왔다. 논산사과연구회 부회장으로 활동하며 가지치기와 열매 솎기, 병해충 관리 기술을 다른 농민들과 공유하고 있다.축산 부문 수상자는 이종수(78·연산면)씨다. 50년 동안 양계업에 종사한 이씨는 2644㎡ 규모의 시설에서 닭 5만 마리를 사육하고 있다. 자동화 사육시설을 도입하고 농장 소독과 외부 병원균 유입을 막는 방역에 힘써 왔다. 양계협회 초대 지부장을 지냈으며 현재 논산양계연구회 고문으로 후배 농민들에게 사육 경험을 전하고 있다.농산물을 생산하는 데서 벗어나 농촌의 문화와 체험을 새로운 소득 활동으로 연결한 농업인도 수상자에 포함됐다.융복합 농업 부문 수상자인 이명한(54·노성면)씨는 농업과 한복을 결합한 체험 프로그램을 운영하고 있다. 17년째 농사를 짓고 있으며 농촌체험 분야에서는 11년간 활동했다.이씨는 한복을 활용한 체험교구를 개발하고 청소년들에게 농촌의 다양한 직업을 소개하고 있다. 논산딸기축제와 강경야행, 강경젓갈축제 등에서도 한복 전시와 체험행사를 운영했다. 농산물 생산에 체험과 교육을 더해 농촌에서 할 수 있는 일의 범위를 넓혔다는 평가를 받았다.농업여성 부문에서는 김용희(62·연산면)씨가 선정됐다. 김씨는 40년 동안 농사를 지었고, 이 가운데 35년은 대추 재배에 힘썼다. 20년간 생활개선회에서 활동하며 여성 농업인의 교육과 권익 향상에도 앞장섰다. 현재 생활개선회 회장으로 활동하면서 대추 재배 기술을 이웃 농민들에게 전하고 있다.청년농업인 부문 수상자인 김윤지(30·채운면)씨는 논산에서 감귤류를 재배하는 청년 농부다. 영농 경력은 6년으로 다른 수상자들보다 짧지만, 새로운 작목과 농촌체험을 접목한 활동이 눈길을 끌었다.김씨가 운영하는 감귤 체험농장에는 2023년부터 지난해까지 3년 동안 2600명이 방문했다. 감귤류 가운데 만감류 재배 기술을 다른 농민들에게 가르치는 강사로도 활동하고 있다. 논산시4-H연합회 재무국장과 논산청년농부영농조합법인 이사 등을 맡아 청년 농업인들의 교류에도 힘쓰고 있다.특별상은 농민이 아닌 농협 직원에게 돌아갔다. 박종아(57)씨는 논산농협 북부지점장으로 근무하면서 농민들의 생산비 부담을 줄이고 농산물 판매처를 확보하는 데 기여한 공로를 인정받았다.박씨는 딸기 재배시설에 사용하는 비닐 필름을 기준 계약단가보다 10~15% 저렴하게 공급해 235개 농가의 영농비를 줄이는 데 힘썼다. 농가의 비용 절감액은 8억~10억원에 이른다.또 쌀과 딸기, 배추, 무 등을 생산하는 16개 농가가 군부대에 농산물을 납품할 수 있도록 도왔다. 딸기 공동선별·출하 조직의 정착을 지원하고 농산물 유통과 판매 확대에도 기여했다.논산농업대상은 1994년 시작됐다. 지난해까지 228명이 수상했다. 올해 수상자 9명에 대한 시상식은 오는 11일 오전 11시 논산시농업기술센터 대강당에서 열리는 '논산시 농업인학습단체 화합한마당'에서 진행된다.남태순 논산시농업기술센터 소장은 "앞으로도 논산 농업 발전에 기여한 농업인을 발굴하고 시상해 자긍심을 높이겠다"고 밝혔다.올해 수상자들은 오랜 경험을 바탕으로 재배 기술을 전수하거나 새로운 작목과 농촌체험을 도입하는 등 각자의 분야에서 성과를 거뒀다. 특히 국산 밀 생산기반 확대와 농산물 공동출하, 농가 생산비 절감 등 다른 농업인에게도 도움이 되는 활동이 눈에 띈다.