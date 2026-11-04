시멘트 벽 틈새 까마중에서 본 '내 아이들'

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까마중



하필 날아든 곳이 돌틈

必死卽生의 각오로

볕뉘에 꽃 한 송이 피웠네



하필 태어난 곳이 빈가

魚變成龍의 결기로

나이 서른에 선생이 되었네



*어변성룡(魚變成龍): 물고기가 변해 용이 되다

까마중꽃



내가 여기 사는 이유는

누군가 눈길을 주어서가 아니다



여기 태어난 까닭에

자아를 찾아 꽃을 피우는 것일 뿐



칼바람에 무참히 시든다 해도

그늘도 햇볕도 내겐 행복이었다고



흙으로 돌아가서 한껏 말하리라

제가 녀석을 처음 본 건 10월 26일이었습니다. 퇴근길에 문득 뭔가 이상한 느낌이 들어 한곳을 바라보았는데, 제가 근무하는 학교 근처 어느 집의 시멘트 벽면 갈라진 틈에 까마중 하나가 자라고 있었습니다. 토종 까마중인지 미국 까마중인지는 확실하지 않아 그냥 '녀석'이라고 부르기로 했습니다.어릴 적 많이 보았던 까마중, 기억하시죠? 배고프던 시절, 약간 달고 신 맛이 나는 까만 열매를 따 먹었던 추억을 떠올리는 분도 계실 겁니다. 사실 까마중에는 독성이 있어 함부로 먹어서는 안 됩니다. 가짓과에 속하는 식물로, 하얀 꽃의 생김새가 감자꽃이나 가지꽃을 닮았습니다.가까이 다가가 녀석을 살펴보았습니다. '어떻게 이런 척박한 곳에서 꽃을 피울 수 있을까?' 하는 생각이 절로 들었습니다. 키는 아주 작았지만 꽃대는 다섯 개나 올라와 있었고, 그중 맨 위쪽 꽃대에서 꽃 한 송이가 피어 있었습니다.그날 이후 주말을 제외하고는 거의 매일 퇴근길에 녀석을 찾아가 안부를 물었습니다. 녀석을 바라보다 졸시(拙詩) 한 편도 썼지요.제 소망은 아주 소박했습니다. 추위가 본격적으로 찾아오기 전에 다섯 개의 꽃봉오리가 모두 꽃을 피우는 것이었습니다. 그런데 한파주의보가 발령된 10월 28일, 녀석을 처음 만난 지 불과 이틀 만에 맨 처음 피었던 '까마중꽃 1호'가 지고 말았습니다. '아, 어찌 이런 일이.'낙담하지 않을 수 없었습니다. 그래도 조금 더 기다려 보기로 했습니다. 아니나 다를까, 이틀 뒤인 10월 30일, 기온이 오르자 옆에 있던 '2호'가 꽃을 피웠습니다. 어찌나 반갑던지 저도 모르게 탄성이 터져 나왔습니다. 주말에는 비가 내렸습니다. 그리고 다시 사흘 뒤인 11월 2일, 2호의 왼쪽에 있던 봉오리에서도 '3호'가 꽃을 피웠습니다.11월 4일, 오늘 출근길에도 잠시 녀석을 찾아갔습니다. 까마중꽃 2호와 3호는 나란히 피어 찬란한 가을을 향유하고 있었습니다. 내일 또 비 소식이 있습니다. 어쩌면 금요일쯤이면 제 소원이 이루어질지도 모르겠습니다. 주말에 영하의 추위가 찾아와 꽃들이 무참히 져버린다 해도 어떻습니까.그깟 까마중 하나에 웬 호들갑이냐고요? 제가 일주일 넘도록 키가 7cm 정도밖에 안 되는 작은 풀꽃에 이토록 관심을 기울인 이유가 있습니다. 교직 29년 차인 제 눈에 시멘트 벽면의 갈라진 틈에서 자라는 까마중은 그저 흔한 '잡초'가 아니었습니다. 바로 제가 가르치는 아이들의 모습이었습니다.위 시에도 나오지만, 저는 도시빈민의 아들로 태어나 고생 끝에 서른의 나이에 교단에 섰습니다. 가난에서 벗어나려면 죽어라 공부하는 방법밖에 없다는 생각에 기를 쓰고 책과 씨름했죠. 그때는 공부가 신분 상승의 사다리였고, 시련을 극복하는 삶의 문법이나 마찬가지였습니다.하지만 안타깝게도 지금은 개천에서 용이 나는 시대가 아닙니다. 부모의 학력과 소득이 자녀에게 대물림되고, 사교육의 혜택을 받지 못하면 원하는 대학에 가기 어려워졌습니다. 아니, 힘들게 좋은 대학을 나와도 괜찮은 일자리를 얻기가 쉽지 않은 게 현실입니다.오랫동안 고등학교에서 영어를 가르치고 담임을 맡아 학생들을 상담하면서, 어렵고 힘든 환경에서 살아가는 아이들을 많이 만났습니다. 가정폭력에 시달려 웃음을 잃어버린 아이, 할머니 손에 크다가 쉼터에서 생활하는 아이, 죽어라 공부하는데 학교 공부만으로는 성적이 안 올라 절망하는 아이.아이들은 저마다 다른 사연을 품고 있었지만, 모두 ''하필이면 내가 이런 곳에 태어났을까' 하는 원망과 한탄을 쏟아냈습니다.그럴 때마다 저는 아이의 이름을 불러주었습니다. 매일 퇴근길에 까마중의 안부를 묻듯, 날마다 아이들의 표정을 살피고 마음을 들여다보려 애썼습니다. 교과서적인 화법이었으나 "공부를 못한다고 꿈이 사라지는 건 아냐. 최선을 다하면 언젠가 기회가 올 거야"라고 다독였습니다.어젯밤에는 까마중꽃을 생각하며 몇 자 더 적었습니다. 녀석은 겨울이 오면 자연의 섭리대로 흙으로 돌아가겠지만, 제자들은 저마다 주어진 자리에서 최선을 다하며 잘 살아가고 있으리라 믿습니다. 추위에 강한 '녀석들'이니까요.지난 추위에 진 '1호' 꽃에 아이들 얼굴이 겹쳐 보여 가슴이 먹먹했는데, 그 옆에 '2호'와 '3호'가 온 힘을 다해 피어나는 걸 보며 결과보다 중요한 것은 과정이라고 스스로 위로했습니다. 주어진 자리에서 최선을 다했다면, 그것으로 충분하지 않을까요.