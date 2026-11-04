친청계, 김민석 '신천지' 사과에 정당법 위반 조사 주장

큰사진보기 ▲굳은 표정의 김민석 대표신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민석 대표 비판하는 이성윤 최고위원이성윤 더불어민주당 최고위원(왼쪽 세 번째)이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 전날 비공개 의원총회에서 사과한 김민석 더불어민주당 대표(맨 왼쪽)를 비판하고 있다. 왼쪽부터 김 대표, 박선원 이성윤 전용기 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 대표 비판하는 한민수 최고위원한민수 더불어민주당 최고위원(왼쪽)이 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 전날 비공개 의원총회에서 사과한 김민석 더불어민주당 대표(오른쪽)를 비판하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이크 내리는 김민석 대표신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽)가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한병도 원내대표와 귓속말을 하며 마이크를 내리고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이크 잡은 김민석 대표신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 의원들에게 직접 사과하며 수습에 나선 김민석 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 한민수 최고위원, 김 대표, 박선원 이성윤 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 지도부가 4일 내홍에 휩싸였다.김민석 대표가 전날 비공개 의원총회에서 '신천지 개입설' 관련 당 자체 조사 결과를 공개하지 않는 대신 "(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합의 증거는 없었다"고 사과한 것을 두고, 친청(친정청래)계 최고위원들이 당원을 향한 공개 사과와 결자해지를 요구하고 나섰다. 특히 김 대표에 대해 허위사실 공표에 따른 정당법 위반 여부를 조사해야 한다는 주장도 제기됐다.이성윤 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "근거도 없이 우리 당원들을 반명·분열주의, 신천지로 몰아세워 당원들은 참을 수 없는 모욕을 견뎌야 했고, 당원들 사이에는 회복이 어려운 불신과 상처가 남았다"며 "이 문제가 비공개 의총에서 '본의 아니게 피해 입으신 분들께 죄송하다'는 몇 마디로 끝낼 문제인가"라고 반문했다.그는 "지난 8.17 전당대회부터 당대표 스스로 제기한 신천지 의혹이 근거가 없었다는 사실을 당원들에게 밝혀달라"며 "신천지 의혹으로 낙인찍히고 깊은 상처를 입은 피해자인 우리 당원들과 정청래 전 대표에게 '본의 아니게'가 아니라 진정성 있는 공개 사과와 책임 있는 자세를 보여달라"고 요구했다.정당법 제52조 제2항을 거론하기도 했다. 해당 조항은 당대표 경선 등에서 당선되지 못하게 할 목적으로 후보자에게 불리한 허위 사실을 공표할 경우 5년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정한다. 이 최고위원은 "근거가 없는 신천지 3자 비밀연합 의혹을 어떤 목적과 근거로 왜 공표했는지 정당법 52조 위반 여부까지 철저히 조사해야 한다"고 주장했다.그러면서 "애초 비공개 의총에서 공개하기로 했던 당 TF의 신천지 의혹 조사 결과도 국회의원들만 비공개 열람할 것이 아니라 있는 그대로 공개해야 한다"며 "이것이 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령을 지지하며 오랫동안 우리 당을 지켜온 당원들의 요구"라고 강조했다.한민수 최고위원도 "당원과 지지자 앞에 제기한 의혹을 왜 국회의원들 앞에서만 사과하는지 묻지 않을 수 없다"며 "김 대표는 당원과 지지자들에게 공개 사과하고 3자 비밀연합 발언에 상응하는 책임을 지라"고 말했다.특히 한 최고위원은 "(전날) 비공개 의원총회 사과 직후부터 일제히 SNS 메시지 등을 통해 당대표의 고뇌에 찬 사과·눈물 등을 운운하며 당대표를 흔들지 말라고 강변하는 당 의원들에게 한마디만 하겠다"라면서 "어느 날 난데없이 반명·분열주의자·신천지로 몰린 수많은 당원과 지지자들을 생각해 보신 적 있나"라고 목소리를 높였다.최민희 최고위원은 이날 최고위에 불참하고 페이스북에 입장을 남겼다. 그는 "비공개 최고위에서 김 대표로부터 신천지 관련 발언을 하지 말란 압박을 받았다"며 "당연히 최고위원 발언권을 막지 말라 항의했고 김 대표가 격한 반응을 보였다"고 했다. 이어 "그 과정에서 대표와 대표가 임명한 당직자들의 동시다발 압박이 있었고 격한 토론이 있었다"며 "공개회의에서 또 대표와 당직자들의 격한 반응이 나올까 우려돼 참석하지 않았다"고 설명했다.또한 "공개할 걸 공개하지 않고 책임질 걸 책임지지 않으면 신천지 안개로 당의 위기는 계속된다. 상처받은 당원님들에 대한 사과는 기본적 의무"라며 "결자해지만이 답"이라고 강조했다.반면, 이날 최고위에선 신천지 문제를 둘러싼 갈등을 매듭짓고 예산 정국에 집중하자는 의견도 다수 제기됐다. 한병도 원내대표는 "어제(3일) 의원총회에서 의원들께서 당내의 차이와 이견, 갈등을 극복하고 빨리 하나로 단결해야 한다는 점을 강조했다"며 "일부 입장 차가 있었던 현안에 대해서는 더 나은 결론을 도출하기 위해 토론과 숙의를 이어가겠다"고 말했다. 이어 "더 크고 단단한 민주당을 위해 화합과 단결을 이룰 최선의 길이 무엇인지 지혜를 모으겠다"고 덧붙였다.당원정비 TF 단장을 맡았던 박선원 최고위원은 "정치인의 이해관계가 민생보다 앞설 수는 없다"며 "당내의 여러 다른 생각이 있을 수도 있고, 정책을 둘러싼 토론도 있을 수 있다. 그러나 우리가 무엇을 위해 정치를 하는지 잊어서는 안 될 것"이라고 강조했다.전용기 최고위원은 "이재명 정부의 성공이 곧 민주당의 성공"이라며 "그 성공은 당내 논쟁에서 누가 이겼는가로 결정되지 않는다. 국민의 삶이 얼마나 나아졌는지, 민생이 얼마나 살아났는지, 약속한 개혁이 얼마나 실현됐는지로 평가받을 것"이라고 말했다.최고위원들의 모두발언 후 마지막에 마이크를 잡은 김 대표는 "의총에서 뜻을 모은 대로 당내에서 종교의 정치 개입 우려가 사라지도록 당은 자정 노력과 제도 개선 절차를 밟아가겠다"고 했다.한편, 박성준 수석대변인은 '11~12월 예산안 심사와 시정연설 이후 집권여당으로서 책임 있게 나아가기 위한 준비를 해야 하는 만큼 신천지 문제가 확전돼선 안 된다'는 의견이 이날 비공개 최고위에서 나왔다고 기자들에게 전했다. 그러면서 "당이 이 문제로 더 혼란에 빠져서는 안 된다는 부분에 많은 의원이 공감하고 있기 때문에 당대표께서 결단했고, 질서 있게 진행하는 게 맞다고 보고 있다"고 설명했다.'친청계 의원들을 중심으로 김 대표가 책임져야 한다는 주장이 나왔다'는 질문엔 "당대표가 의총에서 사과했고, 자정 노력과 제도 개선, 지역위원장을 포함한 신천지 관련 (조사 결과) 열람 등 질서 있는 진행을 하는 것 아니겠나. 이 자체가 책임 있는, 질서 있는 진행"이라고 답했다.