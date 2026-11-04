김해에서 마무리한 '강남역 10주기' 전국 북토크

큰사진보기 ▲『그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다』 전국 북토크가 지난 11월 1일 김해에서 마지막으로 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

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젠더폭력해결페미니스트연대, 서울여성회, 김해여성의전화, 진해여성의전화, 창원여성의전화는 지난 11월 1일 일요일 봉황예술극장에서 강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 출간된 신간 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>의 전국 북토크를 성황리에 진행했다. 30여 명의 여성·페미니스트들이 참여한 이번 행사는 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 연대와 실천을 돌아보고, 향후 여성운동의 방향을 함께 모색하는 시간이었다.젠더폭력해결페미니스트연대는 전국 순회 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회를 통해 강남역 여성살해사건 10주기의 의미를 시민들과 함께 되새겼다. 이 과정에서 7천여 명이 '강남역을 잊지 않겠다'는 여성선언에 동참했으며, 5월 17일에는 전국에서 모인 500여 명의 시민이 강남역에 집결해 여성폭력 없는 사회를 향한 연대의 뜻을 재확인했다.신간 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>는 2016년 강남역 여성살해사건 이후 여성폭력과 젠더폭력에 맞서 싸워온 여성들의 기록이자, 향후 페미니즘 운동에 대한 고민을 담은 공동의 기록이다. 제작을 위한 텀블벅 크라우드펀딩에서는 목표액의 250%를 넘는 후원을 달성하며 많은 시민들의 공감을 입증했다.이날 북토크는 '강남역 여성살해사건 이후 10년의 변화와 앞으로의 과제'를 주제로 진행됐다. 행사에 앞서 권경희 김해여성의전화 대표, 이나리 진해여성의전화 대표, 박주희 서울여성회 회장의 환영인사로 행사의 시작을 알렸다.지난 2018년, 미투운동을 통해 김해 지역 극단에서 벌어진 극단 대표의 성폭력 사건이 드러났다. 극단 대표가 미성년자인 극단 단원들을 대상으로 가한 성추행이 성폭력까지 이어진 것이다. 그의 범행은 당시 자신과 같은 사람이 또 나타나지 않기를 바란 한 피해자가 피해 사실을 밝히며 수면 위로 올라왔고, 미투운동으로 재판에 넘겨진 예술계 인사 중 두 번째로 실형이 선고되었다. 이러한 현실에서, 여성폭력 해결과 지역 사회 내 페미니즘 문화 확산을 위해 김해 및 경남 지역에서 꾸준히 활동하고 목소리를 내 온 이들의 경험과 고민을 나눌 수 있었다.1부 행사에서는 "살아남은 우리가 세상을 바꾼다"를 주제로 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장의 발표가 진행되었다. 박 공동대표는 현재 여성폭력의 현주소와 강남역 여성살해사건이 갖는 의미, 전국적 연대를 이끌어낸 과정에 대해 설명했다. 그는 "이 책이 여성폭력으로 바라본 대한민국의 과거이자 현재이며, 책을 함께 만든 이들과 다시 만들어갈 미래를 담고 있다"고 이야기했다.또한 그는 강남역 10주기 추모행동으로 전국을 순회하며 가장 기뻤던 것으로 "전국 곳곳에서 치열하게 살아가던 여성들과 페미니스트들을 만난 것"을 뽑았다. "서로의 어려움을 나누고, 지역에서 변화를 만들어 온 10년을 나누며 손 맞잡고 눈물을 흘리기도 했다"는 집중행동 과정의 연대의 장면을 전해주었다.이어지는 북토크 2부에서는 "세상을 바꿔온 여성들"을 주제로 이나리 진해여성의전화 대표, 김소진 경남여성단체연합 정책센터장, 전수진 서페대연 활동가, 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장이 패널로 출연하여 각자에게 '강남역'의 의미와 앞으로 만들어가야 할 여성운동의 방향을 모색하는 패널토크로 구성되었다.이나리 진해여성의전화 대표는 "'우리는 우연히 살아남았다'는 말은 '계속 우연히 살아남을 수 있을까?'라는 말과도 일맥상통한다"며, 강남역 사건이 여성들이 여성혐오와 폭력의 문제에 맞서 행동하게 된 중요한 계기였다고 설명했다. 이어 진해 지역에서도 과거에는 피해자들이 안전상의 이유로 지역 단체를 찾기 어려웠지만, 이제는 많은 지역민들이 여성의전화를 찾고 있다며 지역 여성운동이 만들어온 변화를 전했다.김소진 경남여성단체연합 정책센터장은 '나는 오늘 우연히 살아남았다'는 추모 메시지가 여성폭력을 개인의 불운이 아닌 여성들의 일상과 연결된 구조적 문제로 인식하게 만들었다고 이야기했다. 이어 여성폭력 문제가 심각한 사회적 의제임에도 선거와 정치에서 충분히 다뤄지지 않는 이유로 정책 결정권자들의 인식 부족과 여성폭력 대응에 필요한 예산·인력 확보의 미흡함을 지적했다. 여성폭력 해결을 위해서는 국가 차원의 법과 제도 개선뿐 아니라 지역사회에서 성평등 정책을 실현하고, 지방정부의 책무와 예산, 조례 및 행정체계의 변화로 연결하는 여성운동의 지속적인 활동이 필요하다고 강조했다.전수진 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리(서페대연) 활동가는 강남역 여성살해사건 당시 초등학생이었던 자신의 경험을 이야기하며, "'강남역'은 제게 선배라는 의미를 남기는 것 같다"고 말했다. 당시 강남역에서 포스트잇을 붙이고 행동했던 여성들이 있었기에 페미니즘 리부트가 시작될 수 있었고, 자신 역시 페미니스트 활동가로 성장할 수 있었다는 것이다. 이어 대학 내 캠페인을 통해 강남역 사건을 기억하지 못하는 세대와도 여성폭력 해결이라는 공통의 요구로 연결될 수 있음을 확인했다며, "대학에서 만나야 할 페미니스트들이 더 많겠구나"라는 생각과 함께 새로운 페미니스트 동료들을 만나고 싶다는 기대를 전했다.박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장은 지난 10년간 강남역이 여성들이 모여 사회에 문제를 제기하고 변화를 만들어온 공간이었다고 설명했다. 특히 강남역 10주기 집중행동을 통해 확인한 가장 중요한 성과로 "무기력이 아니라 행동하는 힘"을 꼽으며, 여성폭력이 여전히 반복되고 있지만 여성들은 포기하지 않고 함께 싸우며 안전과 평등을 향한 변화를 만들어왔다고 강조했다. 앞으로의 여성운동에 대해서는 폭력을 폭력으로 인식하고 사회가 단호하게 대응할 수 있는 기준을 만들어야 한다고 제안하며, 지속적으로 연결되고 더 많은 사람들이 함께할 수 있는 운동을 만들어가야 한다고 강조했다.마지막으로 패널들은 이날 북토크가 지역에서 여성운동을 이어가는 활동가들에게 서로의 경험과 고민을 나누고 연대의 힘을 확인하는 자리였다고 소감을 밝혔다. 행사는 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 여성들의 투쟁과 변화를 돌아보고, 여성폭력과 젠더폭력 없는 사회를 만들기 위한 앞으로의 실천을 다짐하며 마무리되었다.한편, 지난 8월부터 시작된 전국 북토크는 서울, 목포, 제주, 광주, 강릉, 부천, 춘천, 대전, 부산에 이어 김해를 마지막으로 총 10개 지역에서 진행되었다. 전국 각지의 여성들과 페미니스트들을 만나 강남역의 기억을 나누고 지역에서 이어져 온 여성운동의 경험과 과제를 공유한 이번 전국 북토크는, 강남역 여성살해사건을 기억하는 일이 곧 지금도 계속되는 여성폭력에 맞서 행동하는 일임을 확인하는 계기가 되었다.젠더폭력해결페미니스트연대와 서울여성회는 세 달간의 여정에서 확인한 연대의 힘을 바탕으로 여성폭력과 젠더폭력 없는 사회를 만들기 위한 활동을 지속해 나갈 예정이다.